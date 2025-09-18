Fatty Liver Signs: लिवर में फैट बढ़ने पर बॉडी में नजर आते हैं कई लक्षण, समय रहते कर लें पहचान, वरना...

Add DNA as a Preferred Source
Fatty Liver Symptoms: आजकल लोगों के बीच फैटी लिवर की समस्या तेजी से बढ़ रही है. लिवर में फैट बढ़ने पर शरीर में कई लक्षण नजर आते हैं. इनकी पहचान कर इलाज कराना चाहिए. वरना यह आपके लिए गंभीर समस्या बन सकता है. चलिए फैटी लिवर के लक्षणों के बारे में बताते हैं.

Aman Maheshwari

Updated : Sep 18, 2025, 09:43 AM IST

Fatty Liver Problem: लोगों का बदलता लाइफस्टाइल उनकी सेहत के लिए खतरा बनता जा रहा है. खराब खान-पान की वजह से लिवर में फैट बढ़ सकता है. फैटी लिवर के कारण आपको कई नुकसान हो सकते हैं. अगर लिवर में फैट बढ़ जाता है तो कई लक्षण नजर आते हैं. आप इन लक्षणों की पहचान कर समय पर इलाज करा सकते हैं. चलिए आपको फैटी लिवर होने पर शरीर में नजर आने वाले लक्षणों के बारे में बताते हैं.

फैटी लिवर होने पर नजर आते हैं ये लक्षण

पेट फूलना

लिवर में फैट जमा होने पर पेट में सूजन या भारीपन महसूस हो सकता है. फैटी लिवर के कारण गैस्ट्रिक समस्याएं और अपच की परेशानी हो सकती है.

मीठा खाने की तलब

आपको बार-बार मीठा खाने की तलब होती है तो यह लिवर में असंतुलन के कारण हो सकती है. मीठे खाद्य पदार्थों और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की लालसा होने पर यह शरीर में इंसुलिन के स्तर के बढ़ने की ओर संकेत करता है.

यह भी पढ़ें - क्या आप पहनते हैं टाइट बेल्ट? तो आज ही पहनना छोड़ दें, वरना हो सकती हैं ये 7 समस्याएं

थकान महसूस होना

फैटी लिवर की वजह से थकान महसूस होने लगती है. अगर आप लंबे समय तक थका हुआ महसूस करते हैं तो यह फैटी लिवर का संकेत हो सकता है.

स्किन की समस्या

लिवर के सही से काम न करने पर और फैटी लिवर की समस्या होने पर स्किन की समस्या हो सकती है. त्वचा पर खुजली, चकत्ते और मुंहासे की समस्या हो सकती है. ऐसा बॉडी से टॉक्सिन पदार्थों के सही से फिल्टर न होने के कारण होता है.

मुंह से बदबू

लिवर पर दबाब पड़ता है तो इसके कारण शरीर में जहरीले और बेकार पदार्थ जमा हो जाते हैं. जिसकी वजह से मुंह से दुर्गंध आने लगती है. अगर इन लक्षणों के साथ आपके मुंह से लगातार तेज गंध आती है तो यह फैटी लिवर के कारण हो सकता है. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

