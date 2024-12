Winter Health Tips: सर्दियों में किन कारणों की वजह से ज्यादा आलस आता है, या ज्यादा थकान और कमजोरी महूसस होती है. यहां जानें क्या हैं इसके पीछे के 7 बड़े कारण...

ठंड (Winter Health) में अक्सर कई लोग आम दिनों से ज्यादा आलस महसूस करते हैं, इस मौसम में थकान और कमजोरी (Tiredness And Weakness) की समस्या बढ़ जाती है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस मौसम में लोगों की खानपान (Winter Lifestyle) और जीवनशैली बदल जाती है. साथ ही इस मौसम में लोगों की फिजिकल एक्टिविटी (Physical Activity) भी कम हो जाती है, जिसका असर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) पर भी पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं सर्दियों (What Causes Fatigue In Winter) में किन कारणों की वजह से ज्यादा आलस आता है, या ज्यादा थकान और कमजोरी महूसस होती है.

कम धूप

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस मौसम में सूरज की रोशनी कम होने से या कम धूप लेने से शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसके कारण शरीर में एनर्जी लेवल कम हो जाता है और आम दिनों के मुकाबले ज्यादा थकान महसूस होती है.

बायोलॉजिकल क्लॉक पर असर

इसके अलावा सूरज की रोशनी कम होने से शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक पर असर पड़ता है और इससे हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, जिससे नींद की समस्या, आलस और थकान ज्यादा महसूस होती है.

कफ की मात्रा का बढ़ना

आयुर्वेदिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक सर्दियों के मौसम में शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाती है और इसकी वजह से कई लोगों को शरीर में भारीपन महसूस होता है और आलस की समस्या बढ़ जाती है.

विटामिन बी12 की कमी

इसके अलावा शरीर में विटामिन बी12 की कमी, जिसकी वजह से खून की कमी हो सकती है, यह एनीमिया का कारण बनता है. इसका सबसे बड़ा लक्षण थकान और कमजोरी ही है. ऐसे में शरीर में विटामिन बी12 की कमी न होने दें.

ये भी हो सकते हैं कारण

इसके अलावा शारीरिक गतिविधि का कम होना, दिन छोटा और रात लंबी होने से नींद के पैर्टन में बदलाव के साथ सर्दियों में तला-भुना और मीठा खाने की इच्छा बढ़ने की वजह से शारीरिक गतिविधि पर गंभीर असर पड़ता है. जिससे थकान और कमजोरी की समस्या बढ़ जाती है.

