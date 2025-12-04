FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

पुतिन के दौरे के बीच भारत का बड़ा फैसला, भारत ने रूस से न्यूक्लियर-पावर्ड सबमरीन किराये पर ली, 10 साल के लिए 2 बिलियन डॉलर होगा किराया | राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री की मुलाकात, नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे दोनों, शहीदों को श्रद्धांजलि दी

UP SI Exam Date 2025: कब होगी यूपी पुलिस दारोगा की भर्ती परीक्षा? UPPRPB ने बता दी तारीख

किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है सुषमा स्वराज की लव स्टोरी! जानें कैसे परवान चढ़ी ये प्रेम कहानी

Fasting Benefits and Risks: क्या ज्यादा देर तक भूखे रहना सेहत के लिए अच्छा होता है, चौंका देंगे इससे पड़ने वाले प्रभाव

ODI में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने लगाई लगातार 4 सेंचुरी

कितना पढ़ा-लिखा है सुषमा स्वराज का परिवार? जानें पति स्वराज कौशल से लेकर बेटी बांसुरी तक किसके पास कितनी डिग्रियां

इन 5 बिजनेस से आप भी बन सकते हैं करोड़पति, स्टार्टअप से होगी तगड़ी कमाई; आप भी करें ट्राई

सेहत

सेहत

Fasting Benefits and Risks: क्या ज्यादा देर तक भूखे रहना सेहत के लिए अच्छा होता है, चौंका देंगे इससे पड़ने वाले प्रभाव

लंबे समय तक भूखे पेट रहना सेहत पर बेहद नुकसानदायक प्रभाव डालते हैं. खाने के बीच छोटा-सा गैप यानी दो मील्स के बीच 3-4 घंटे न खाना सामान्य बात है. यह सेहत के लिए भी ठीक है

नितिन शर्मा

Updated : Dec 04, 2025, 03:39 PM IST

Fasting Benefits and Risks: क्या ज्यादा देर तक भूखे रहना सेहत के लिए अच्छा होता है, चौंका देंगे इससे पड़ने वाले प्रभाव
खाना हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के साथ ही एनर्जी देता है. व्यक्ति की सही डाइट और अच्छा खानपान उसे सेहतमंद बनाये रखता है, लेकिन आज के समय में ज्यादातर लोग वजन कम करने के लिए डाइटिंग करते हैं. इसके लिए घंटों भूखे पेट रहते हैं, क्या यह हमारी सेहत के लिए सही है. क्या इससे वजन कम होता है. इसके अलावा यह शरीर पर कैसा प्रभाव डालता है. आइए जानते हैं ज्यादा देर तक भूखे रहने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है...

भूखे पेट रहने का क्या पड़ता है प्रभाव

डाइटिशियन और एक्सपर्ट्स की मानें तो लंबे समय तक भूखे पेट रहना सेहत पर बेहद नुकसानदायक प्रभाव डालते हैं. खाने के बीच छोटा-सा गैप यानी दो मील्स के बीच 3-4 घंटे न खाना सामान्य बात है. यह सेहत के लिए भी ठीक है. इसके ​अलावा अगर वजन कम करना चाहते हैं तो हल्की हल्की डाइट ले सकते हैं, लेकिन 8 से 9 घंटों तक भूखा रहना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. यह शरीर में कई बीमारियों को जन्म दे सकता है.

घंटों भूखे रहने से होती है ये समस्याएं

भूखे रहने के कई फायदे भी होते हैं, लेकिन लंबे समय तक भूखे रहने के बहुत ज्यादा नुकसान है. इसकी वजह से ही ब्लोटिंग, भारीपन, डाइजेशन क्लीनिंग, गैस, उल्टी, पेट में जलन और अलसर तक का खतरा बढ़ जाता है. ये समस्याएं धीरे धीरे डायबिटीज जैसी बीमारी को शरीर में पैदा कर देती है, जो व्यक्ति के लिए घातक साबित हो सकती हैं. 

खाली पेट कितने घंटे माना जाता है 

एक्सपर्ट्स की मानें तो 8 से 10 घंटों तक बिना कुछ खाए रहना खाली पेट माना जाता है. रात को सोने से लेकर सुबह उठते के बीच व्यक्ति 8 से 10 घंटे तक भूखा रहता है, लेकिन यह समय नींद और आराम का होता है. इससे शरीर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता. यह एक नेचुरल फास्टिंग पीरियड होता है. वहीं कुछ लोग 12 से 14 घंटे तक खाली पेट रहकर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं. यह उनकी लाइफस्टाइल और हेल्थ कंडिशन पर निर्भर करता है, लेकिन इससे ज्यादा देर भूखे रहने की वजह से एसिडिटी, बढ़ाने से लेकर कमजोरी, बीपी लो और एसिड को बढ़ाकर शरीर को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाता है. यह सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है. 

भूखे पेट सोने से क्या होता है

कुछ लोग अपने बढ़ते वजन को कम करने के लिए रात के समय खाना छोड़ देते हैं. एक्सपर्ट्स की मानें तो यह आदत हर किसी के लिए अच्छी नहीं है. इसकी वजह से नींद खराब होती है. इसके साथ ही हार्मोंन गड़बड़ा जाते हैं. व्यक्ति के पेट जलन और समस्याएं होने लगती हैं. वहीं कुछ लोगों में भूखे पेट सोने की वजह से कार्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, जिससे चिड़चिड़ापन और बेचैनी बढ़ती है. कई बार शरीर को रात में थोड़ा कार्ब्स चाहिए होते हैं, ताकि नींद गहरी आए और शरीर रिपेयर मोड में जा सके.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

