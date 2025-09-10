T20I में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 10 गेंदबाज, ये भारतीय खिलाड़ी टॉप पर
Vidur Niti: जीवन में कभी भी अकेले नहीं करने चाहिए ये काम, व्यक्ति को उठाना पड़ सकता है नुकसान
Bihar SET 2025: बिहार में शिक्षक बनने के इच्छुक लोग दें ध्यान! इस तारीख से शुरू होगा बिहार एसईटी के लिए रजिस्ट्रेशन
Kurukshetra Release Date: पहली बार ओटीटी पर छिड़ेगी महाभारत, इस तारीख को Netflix पर 'कुरुक्षेत्र' होगी रिलीज
'अब तुम्हें UAE के खिलाफ भी बुमराह चाहिए?' अगर Jasprit Bumrah आज खेले तो हड़ताल करेंगे ये दिग्गज, गौतम गंभीर को लताड़ा
Fastest Way To Cure Uric Acid: ये देसी उपाय तोड़ देंगे जोड़ों में जमा हो रहे यूरिक एसिड के क्रिस्टल, दर्द-सूजन से मिलेगा आराम
UPSSSC PET 2025 Answer Key: यूपीएसएसएससी पीईटी की आंसर की upsssc.gov.in पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक
Pitru Paksha 2025: पितृदोष से हैं परेशान तो पितृपक्ष के 15 दिनों में अपना लें ये नियम, पितरों का मिलेगा आशीर्वाद
IOCL Recruitment 2025: Engineers के इस सरकारी कंपनी में बंपर भर्तियां, इस तारीख से पहले फटाफट करें अप्लाई
Leather vs Fabric Sofa: लेदर या फेब्रिक, सेहत के लिहाज से कौन सा सोफा होता है बेहतर?
सेहत
High Uric Acid: हाई यूरिक एसिड के कारण जोड़ों में दर्द, टखनों में सूजन और लालिमा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आप इन समस्याओं से राहत के लिए यहां बताए उपायों को अपना सकते हैं.
यूरिक एसिड की समस्या की वजह से जोड़ों में दर्द, टखनों में सूजन और लालिमा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आपको भी जॉइंट्स में दर्द रहता है तो एक बार अपना यूरिक एसिड जरूर चेक करवा लेना चाहिए. जब यूरिक एसिड बढ़ने लगता है तो ये जोड़ों में क्रिस्टल की तरह जमा होने लगता है. इसकी वजह से भयंकर ज्वाइंट पेन की समस्या का सामना करना पड़ता है और सूजन होने लगती है. ऐसे में यूरिक एसिड को कम करने के लिए कुछ उपाय अपना सकते हैं, इन देसी उपायों से हाई यूरिक एसिड को इन नुस्खों से कम किया जा सकता है...
आंवला
यूरिक एसिड के मरीज आंवला का सेवन कर सकते हैं, इसमें विटामिन सी और भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इनसे लिवर और किडनी का फंक्शन बेहतर होता है. इससे बॉडी डिटॉक्स होती है, साथ ही बढ़ा यूरिक एसिड कंट्रोल होता है. इसके लिए आप आंवले का जूस पी सकते हैं. इसके अलावा आंवला की चटनी खा सकते हैं या आंवला पाउडर का सेवन कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें - इन लोगों के लिए जहर का काम करता है पपीता, गलती से भी नहीं करना चाहिए इसका सेवन
अलसी
हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए अलसी फायदेमंद होता है, ऐसी स्थिति में आप भीगी हुई अलसी खा सकते हैं. अलसी में ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसके सेवन से जोड़ों के दर्द और सूजन कम होती है. वहीं अलसी यूरिक एसिड को बैलेंस करती है. ऐसे में रोजाना 1 चम्मच अलसी के बीज 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह ये पानी छानकर पी लें.
सेब का सिरका
एप्पल साइडर विनेगर हाई यूरिक एसिड को कम करने में फायदेमंद होता है, शरीर को नेचुरली डिटॉक्स करता है. इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण से यूरिक एसिड में होने वाली सूजन कम होती है और दर्द में भी आराम मिलता है. आप 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका डालकर पी सकते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.