High Blood Pressure: आंखें देती हैं हाई ब्लड प्रेशर का पहला संकेत, दिखने लगे ऐसे संकेत तुरंत करें बीपी चेक

सेहत
आंखें कई बीमारियों के शुरुआती लक्षण भी बताती हैं. आज आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जो ब्लड प्रेशर बढ़ने पर आंखों में नजर आते हैं.
आंखें शरीर का दर्पण होती हैं. इनकी संरचना के कारण इनमें स्थित नाज़ुक रक्त वाहिकाएं दिखाई देती हैं. जब शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो सबसे पहले ये पतली रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती हैं. यह परिवर्तन सूक्ष्म होता है. हाई ब्लड प्रेशर का प्रारंभिक निदान केवल आंखों की जांच से ही किया जा सकता है.
लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर रेटिना को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. इस स्थिति को हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं. शुरुआत में, आंखों की नाज़ुक रक्त वाहिकाएं मोटी और सख्त हो जाती हैं, जिससे उनकी लचीलापन कम हो जाता है. समय के साथ, दृष्टि धुंधली हो जाती है और अगर तुरंत इलाज न किया जाए, तो अचानक दृष्टि हानि हो सकती है.
कभी-कभी, ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि रक्त और तरल पदार्थ आंखों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे सूजन आ जाती है. यह स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है जब रेटिना की मुख्य धमनी या शिरा पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है. ऐसे मामलों में, रोगी की दृष्टि अचानक जा सकती है. यह एक चिकित्सीय आपात स्थिति है और तत्काल चिकित्सा और उपचार की आवश्यकता होती है.
आंखें तीन दोषों
इसलिए, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, उन्हें वर्ष में कम से कम एक बार अपनी रेटिना की जांच करानी चाहिए.
