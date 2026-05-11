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आंखों का रंग बता सकता है लिवर की हालत! भूलकर भी न करें इन लक्षणों को नजरअंदाज

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आंखों का रंग बता सकता है लिवर की हालत! भूलकर भी न करें इन लक्षणों को नजरअंदाज

Liver Disease Symptoms: आजकल की खराब जीवनशैली, खानपान की गलत आदतों और बढ़ते तनाव के कारण लिवर से जुड़ी बीमारियां लोगों में बढ़ रही हैं. केवल उम्रदराज ही नहीं, बल्कि युवा और बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. आइए जानते हैं इस लिवर खराब होने पर आंखों में क्या लक्षण नजर आते हैं...

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Abhay Sharma

Updated : May 11, 2026, 11:33 PM IST

आंखों का रंग बता सकता है लिवर की हालत! भूलकर भी न करें इन लक्षणों को नजरअंदाज

Liver Disease Symptoms (AI Image)

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Liver Disease Symptoms: आजकल की खराब जीवनशैली, खानपान की गलत आदतों और बढ़ते तनाव के कारण लिवर से जुड़ी बीमारियां लोगों में बढ़ रही हैं. केवल उम्रदराज ही नहीं, बल्कि युवा और बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसके शुरुआती चरण में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखता, जिस वजह से डॉक्टर नियमित स्वास्थ्य जांच में लिवर फंक्शन टेस्ट को शामिल करने की सलाह देते हैं. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर लिवर की समस्याओं को शुरुआत में पकड़ लिया जाए तो उनका इलाज काफी आसान हो सकता है.

आंखों का रंग बता देता है लिवर का हाल  

लिवर की समस्या होने पर हमारा शरीर पहले ही कुछ संकेत देने लगता है. इनमें सबसे अहम संकेत आंखों से जुड़े होते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आंखों का सफेद हिस्सा पीला दिखाई देने लगे तो यह सामान्य थकान नहीं, बल्कि शरीर में बिलीरुबिन नामक पदार्थ बढ़ने का संकेत हो सकता है, यह तब बनता है जब लाल रक्त कोशिकाएं टूटती हैं और सामान्य स्थिति में लिवर इसे फिल्टर करके शरीर से निकाल देता है. जब लिवर ठीक से काम नहीं करता, तो यह पदार्थ शरीर में जमा होने लगता है और सबसे पहले आंखों में पीलापन दिखाई देता है. 

यह भी पढ़ें: क्या है लद्दाख की 'मैग्नेटिक हिल' का रहस्य? जहां बंद गाड़ियों को ऊपर खींच लेता है पहाड़

आंखों में दिखने वाला यह बदलाव कई बार पीलिया, हेपेटाइटिस, फैटी लिवर या लिवर संक्रमण जैसी समस्याओं का संकेत हो सकता है. अगर इसके साथ त्वचा का रंग पीला हो जाए, यूरिन गहरा पीला आने लगे और लगातार कमजोरी महसूस हो, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं.  

सही जीवनशैली से ही ठीक रहेगा लिवर 

लिवर को स्वस्थ रखने के लिए सही खानपान और जीवनशैली अपनाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. संतुलित आहार जैसे हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और प्रोटीन युक्त भोजन लिवर को मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं, जबकि ज्यादा तला-भुना खाना, चीनी, प्रोसेस्ड फूड और शराब का सेवन लिवर पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं और इससे फैटी लिवर और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है.

वजन कंट्रोल में रखना जरूरी

इसके अलावा शरीर का वजन नियंत्रित रखना भी लिवर की सेहत के लिए जरूरी है, क्योंकि मोटापा नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग का प्रमुख कारण माना जाता है. लिवर संक्रमण से बचाव के लिए हेपेटाइटिस ए और बी के टीके भी प्रभावी माने जाते हैं और नियमित व्यायाम और पर्याप्त पानी पीना भी लिवर की कार्यक्षमता को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है. बताते चलें कि आंखों में सूखापन, सूजन या आसपास की त्वचा का रंग बदलना भी लिवर से जुड़ी समस्याओं का संकेत हो सकता है. इनपुट --आईएएनएस

(Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.)

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