Tomato Side Effects: टमाटर ज्यादा खाने से 5 बीमारियों का है खतरा, इन रोगों से जूझ रहे लोग बिलकुल न खाएं

डीएनए हिंदीः टमाटर खाना स्वास्थय के लिए फायदेमंद है लेकिन अति किसी भी चीज की बुरी होती है. टमाटर ज्यादा खाना भी कई बार नुकसानदायक साबित हो जाता है, वहीं कुछ बीमारियों को ये और भी बढ़ा देता है. इसलिए कुछ बीमारियों में इसे खाना बिलकुल मना किया जाता है.

हालांकि टमाटर लो कैलोरी और पोषण से भरपूर होता है. इसमें विटामिन सी से लेकर, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटैशियम बहुत होता है. इसमें मौजूद लाइकोपिन एक एंटीऑक्सिडेंट है जिसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जिसमें धूप से सुरक्षा, बेहतर हृदय स्वास्थ्य और कुछ प्रकार के कैंसर का कम जोखिम शामिल है. बावजूद इसे ज्यादा खाना नुकसानदायक है.असल में लाइकोपीन का ओवरडोज से 5 तरह की समस्याएं बढ़ जाती हैं.

टमाटर ज्यादा खाने के नुकसान-Disadvantages of eating too much tomato



एसिडिटी की समस्या -Acidity problemटमाटर प्रकृति में अम्लीय होती हैं इसी कारण ये खट्टे होते हैं. इसलिए इसे बहुत अधिक और भारी मात्रा में खाने से सीने में जलन या एसिड रिफ्लक्स हो सकता है. यदि गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स रोग से जूझ रहे हैं, तो टमाटर खाना आपकी बीमारी को और बढ़ा कर स्थिति और खतरनाक कर देता है.

स्किन का रंग बदलना- Skin discolouration

अजीब लग सकता है लेकिन ये सच है कि टमाटर खाने से त्वचा के स्वास्थ्य पर भी उल्टा असर भी पड़ सकता है. यह लाइकोपेनोडर्मिया को ट्रिगर कर सकता है, ये एक ऐसी स्थिति जिसमें रक्त में लाइकोपीन का स्तर ज्यादा होने से स्किन का कलर उड़ने लगता है. विशेषज्ञों का कहना है कि प्रति दिन लाइकोपीन प्रति दिन 75mg से ज्यादा लेना नुकसानदायक है.

एलर्जी प्रतिक्रियाएं- Allergic reactions

हिस्टामाइन टमाटर में पाया जाने वाला एक यौगिक है, जिसके सेवन के तुरंत बाद खांसी, छींक, त्वचा पर चकत्ते और गले में खुजली जैसी एलर्जी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं. इसलिए, अगर आपको इससे एलर्जी है, तो सुरक्षित दूरी बनाए रखें.

जोड़ों का दर्द- Joint pain

टमाटर में सोलैनाइन नाम का एक अल्कलॉइड होता है जो जोड़ों में सूजन और दर्द के लिए जिम्मेदार होता है. टमाटर का अत्यधिक सेवन भी ऊतकों में कैल्शियम के निर्माण के जोखिम को बढ़ाकर जोड़ों को सूजन कर सकता है. यदि आप पहले से ही जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, तो टमाटर का सेवन सीमित करने की सलाह दी जाती है.

किडनी से जुड़ी समस्याएं- Kidney Problems

किडनी की बीमारी वाले लोगों को टमाटर का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए. क्योंकि इनमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है. टमाटर, टमाटर सॉस, टमाटर सूप और टमाटर से बनने वाले बाकी खाद्य पदार्थों के सेवन से खुद को बचाने से खून में हाई पोटेशियम के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है, जो किडनी की गंभीर समस्याओं की वजह बन सकता है. कई बार ये किडनी स्टोन की वजह बन जाता है. इसलिए कि जिन्हें स्टोन की समस्या हो उसे टमाटर खाने से बचना चाहिए.

