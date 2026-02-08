The Sweet Truth: चेहरे की चमक छीन लेती है शुगर, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कैसे समय से पहले स्किन को बना देती है बूढ़ा

Excessive Sugar Intake: हेल्थ एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि ज्यादा शुगर लेने से त्वचा समय से पहले बूढ़ी होने लगती है, इससे कई तरह की स्किन से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं. न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया शुगर अंदर से स्किन को कैसे कमजोर करती है...

Sugar And Skin Ageing: कई लोग मन भरकर चीनी से बनी चीजों का सेवन करते हैं. हालांकि, पिछले कुछ सालों से इसको लेकर जागरूकता बढ़ी है. लोग समय के साथ चीनी का सेवन सीमित करते जा रहे हैं. लेकिन, आज भी कई लोग चीनी का खूब सेवन कर रहे हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो जान लीजिए चीनी का बुरा असर न केवल आपकी सेहत पर पड़ता है, बल्कि इसकी वजह से स्किन भी धीरे-धीरे डैमेज होने लगती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि ज्यादा शुगर लेने से त्वचा समय से पहले बूढ़ी होने लगती है, इससे कई तरह की स्किन से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं. हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट नमामी अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया है कि शुगर अंदर से स्किन को कैसे कमजोर करती है...

कैसे स्किन को जल्दी बूढ़ा बनाती है शुगर?

न्यूट्रिशनिस्ट नमामी अग्रवाल के मुताबिक, शुगर ग्लाइकेशन के जरिए स्किन को जल्दी बूढ़ा बनाती है. ग्लाइकेशन वह प्रक्रिया है, जिससे शुगर स्किन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है. इसमें शुगर शरीर के प्रोटीन, जैसे कोलेजन और इलास्टिन, से चिपक जाती है. यही प्रोटीन त्वचा को टाइट, मुलायम और लचीला बनाए रखते हैं. ऐसे में जब शुगर इनसे जुड़ती है, तो AGEs (हानिकारक तत्व) बनते हैं. ये कोलेजन और इलास्टिन को कमजोर कर देते हैं. इसका नतीजा यह होता है कि स्किन की कसावट कम होने लगती है और झुर्रियां व ढीलापन जल्दी नजर आने लगता है.

हालांकि ग्लाइकेशन उम्र बढ़ने की एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन ज्यादा शुगर खाने से यह बहुत तेज हो जाती है. समय के साथ AGEs नसों और ब्लड वेसल्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे दिल की बीमारी, स्ट्रोक और दिमाग से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है.

स्किन में सूजन की समस्या

ज्यादा शुगर खाने से शरीर में सूजन (Inflammation) बढ़ जाती है, जो स्किन की सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है. शुगर शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स बनाती है, जो सूजन और स्किन इरिटेशन को बढ़ाते हैं. ये केमिकल्स कोलेजन और इलास्टिन को नुकसान पहुंचाते हैं, इससे त्वचा ढीली होने लगती है, झुर्रियां दिखने लगती हैं और उम्र ज्यादा नजर आने लगती है.

इसके अलावा, सूजन की वजह से पहले से मौजूद स्किन समस्याएं जैसे एक्ने, रोज़ेशिया और एक्जिमा भी बढ़ सकती हैं, जो लोग ज्यादा शुगर खाते हैं, उनकी स्किन पर अक्सर लालपन, जलन और बार-बार पिंपल्स की समस्या देखने को मिल सकती है.

इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती है शुगर

एक्सपर्ट के मुताबिक, ज्यादा शुगर खाने से शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या हो सकती है. इंसुलिन वह हार्मोन है, जो खून में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है. जब शरीर इंसुलिन का सही तरह से असर नहीं ले पाता, तो शुगर कंट्रोल में रखने के लिए शरीर को ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है. इस हार्मोनल गड़बड़ी का सीधा असर स्किन पर दिखता है. इससे तेल (ऑयल) ज्यादा बनने लगता है, जिससे पिंपल्स और एक्ने की समस्या बढ़ जाती है.



इसके अलावा, खासकर महिलाओं में चेहरे या शरीर पर जरूरत से ज्यादा बाल आना (हिर्सूटिज़्म) और मेलाज़्मा यानी त्वचा पर काले धब्बे भी हो सकते हैं. इंसुलिन रेजिस्टेंस सिर्फ स्किन ही नहीं, बल्कि टाइप-2 डायबिटीज, दिल की बीमारी और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं से भी जुड़ा है.

शुगर कम करने से क्या होगा?

शुगर कम करने से स्किन को सुरक्षित रखा जा सकता है, समय से पहले होने वाली एजिंग धीमी होती है और लंबे समय तक सेहतमंद रहने में मदद मिलती है. संतुलित और नेचुरल फूड से भरपूर डाइट न सिर्फ शरीर, बल्कि स्किन के लिए भी सबसे बेहतर है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

