EG मिलने पर तेलंगाना में इस सिरपों को ‘Stop Use Notice’, जानिए क्या है एथिलीन ग्लाइकॉल, कितना घातक है ये मिलावटी दवा

Cough Syrup: बीते 10 जनवरी, शनिवार को तेलंगाना प्रशासन (DCA) ने बच्चों को दी जाने वाली 'अल्मोंट-किड' (Almont-Kid) सिरप को लेकर अर्जेंट एडवाइजरी जारी की है, विभाग ने बच्चों में एलर्जी, हे फीवर और अस्थमा के इलाज में इस्तेमाल होने वाले Almont-Kid Syrup का उपयोग तुरंत बंद करने को कहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल (EG) मिला पाया गया है, जो एक बेहद जहरीला पदार्थ है. विभाग ने यह कार्रवाई केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO), कोलकाता से मिली एक लैब रिपोर्ट के बाद की है. इस रिपोर्ट में पाया गया है कि बिहार की कंपनी ट्रिडस रेमेडीज (Tridus Remedies) की ओर से निर्मित बैच नंबर AL-24002 की सिरप मिलावटी और जानलेवा है.

DCA ने जारी की अर्जेंट एडवाइजरी

DCA ने जारी की अर्जेंट एडवाइजरी कर कहा, तथ्यों को देखते हुए आम जनता को कड़ी सलाह दी जाती है कि यदि उनके पास यह सिरप मौजूद है, तो वे इसका इस्तेमाल तुरंत बंद करें और बिना किसी देरी के नजदीकी ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटी को इसकी जानकारी दें. इसके साथ ही राज्यभर के सभी ड्रग्स इंस्पेक्टरों और असिस्टेंट डायरेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे तुरंत सभी रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और अस्पतालों को अलर्ट करें और संबंधित दवा के उपलब्ध स्टॉक को तुरंत फ्रीज़ किया जाए और किसी भी हालत में उसकी बिक्री या वितरण न किया जाए. इसके अलावा अगर आम जनता के पास यह दवा मौजूद है, तो वे इसकी जानकारी सीधे ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, तेलंगाना को टोल-फ्री नंबर के माध्यम से भी दे सकते हैं.

पहले भी आ चुके हैं ऐसे कई मामले

2022-2023 में WHO ने चेतावनी जारी की कर भारत से एक्सपोर्ट किए गए कुछ कफ सिरप में Ethylene Glycol (EG) और Diethylene Glycol (DEG) पाए जाने की बात कही थी. रिपोर्ट में बताया गया कि इन सिरपों से गाम्बिया में बच्चों की मौतें दर्ज हुईं (लगभग 66-70 बच्चे), जिनका कारण विषाक्तता साबित हुई थी. हाल के मामलों की बात करें तो Coldrif Cough Syrup से 2025 में मध्य प्रदेश और अन्य जगहों पर बच्चों की बीमारी और मौतें हुईं, उनमें जांच का फोकस DEG पर था.

क्या है EG, कैसे नुकसान पहुंचाता है Ethylene Glycol?

बता दें कि Diethylene Glycol (DEG) और Ethylene Glycol (EG) एक तरह का केमिकल है, जो एंटीफ्रीज़ या AC में भी उपयोग होते हैं. पर कई बार सिरप में भी सॉल्वेंट के रूप में मिल जाते हैं, जो किडनी और लिवर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं. आमतौर पर हर तरह के कफ सिरप में इस्तेमाल होने वाले सॉल्ट एक जैसे ही होते हैं और इन सॉल्ट्स के अलावा सिरप को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए प्रिज़रवेटिव भी मिलाए जाते हैं.

प्रिज़रवेटिव में डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल केमिकल होता है और ये दोनों केमिकल्स मूल रूप से सॉल्वेंट के तौर पर काम करते हैं, लेकिन अगर इन केमिकल्स का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में हो या फिर खराब क्वालिटी में किया गया हो तो यह शरीर में Toxicity पैदा कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ मामलों में इनका असर किडनी पर भी हो सकता है.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक दवा के सॉल्ट की गुणवत्ता के साथ-साथ उसमें मिलाए गए प्रिज़रवेटिव की क्वालिटी और मात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, पर किसी कंपनी के कफ सिरप में इनकी क्वालिटी खराब है और मात्रा ज्यादा है तो ये शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं.

