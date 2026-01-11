FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'यह सत्ता का दुरुपयोग किया गया' ,लैंड फॉर जॉब मामले में लालू के खिलाफ आरोप तय किए जाने बोले सुधाकर सिंह

'यह सत्ता का दुरुपयोग किया गया' ,लैंड फॉर जॉब मामले में लालू के खिलाफ आरोप तय किए जाने बोले सुधाकर सिंह

हजार साल की चुनौतियों के बाद भी अडिग... सोमनाथ में 'शौर्य यात्रा' को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का उद्घोष

हजार साल की चुनौतियों के बाद भी अडिग... सोमनाथ में 'शौर्य यात्रा' को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का उद्घोष

Prashant Tamang के निधन से टूटा फैंस का दिल, मासूम बेटी का 'आई लव यू डैडी' वीडियो देख रो पड़ा पूरा देश

Prashant Tamang के निधन से टूटा फैंस का दिल, मासूम बेटी का 'आई लव यू डैडी' वीडियो देख रो पड़ा पूरा देश

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Dhurandhar BO Collection: 37वें दिन ₹1300 करोड़ के करीब पहुंचा 'धुरंधर' का कलेक्शन,'द राजा साब' भी नहीं रोक पाई रफ्तार

Dhurandhar BO Collection: 37वें दिन ₹1300 करोड़ के करीब पहुंचा 'धुरंधर' का कलेक्शन,'द राजा साब' भी नहीं रोक पाई रफ्तार

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन है टॉपर

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन है टॉपर

8.3 IMDb रेटिंग और 1 घंटे 41 मिनट वाली वो फिल्म, जो बन गई हीरो की आखिरी मूवी; मौत के बाद रोया था पूरा देश

8.3 IMDb रेटिंग और 1 घंटे 41 मिनट वाली वो फिल्म, जो बन गई हीरो की आखिरी मूवी; मौत के बाद रोया था पूरा देश

Homeसेहत

सेहत

EG मिलने पर तेलंगाना में इस सिरपों को ‘Stop Use Notice’, जानिए क्या है एथिलीन ग्लाइकॉल, कितना घातक है ये मिलावटी दवा

Cough Syrup: बीते 10 जनवरी, शनिवार को तेलंगाना प्रशासन (DCA) ने बच्चों को दी जाने वाली 'अल्मोंट-किड' (Almont-Kid) सिरप को लेकर अर्जेंट एडवाइजरी जारी की है, विभाग ने बच्चों में एलर्जी, हे फीवर और अस्थमा के इलाज में इस्तेमाल होने वाले Almont-Kid Syrup का उपयोग तुरंत बंद करने को कहा है.. 

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Jan 11, 2026, 02:26 PM IST

EG मिलने पर तेलंगाना में इस सिरपों को ‘Stop Use Notice’, जानिए क्या है एथिलीन ग्लाइकॉल, कितना घातक है ये मिलावटी दवा

Ethylene Glycol, EG contamination, Almont Kid Syrup

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Cough Syrup: बीते 10 जनवरी, शनिवार को तेलंगाना प्रशासन (DCA) ने बच्चों को दी जाने वाली 'अल्मोंट-किड' (Almont-Kid) सिरप को लेकर अर्जेंट एडवाइजरी जारी की है, विभाग ने बच्चों में एलर्जी, हे फीवर और अस्थमा के इलाज में इस्तेमाल होने वाले Almont-Kid Syrup का उपयोग तुरंत बंद करने को कहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल (EG) मिला पाया गया है, जो एक बेहद जहरीला पदार्थ है. विभाग ने यह कार्रवाई केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO), कोलकाता से मिली एक लैब रिपोर्ट के बाद की है. इस रिपोर्ट में पाया गया है कि बिहार की कंपनी ट्रिडस रेमेडीज (Tridus Remedies) की ओर से निर्मित बैच नंबर AL-24002 की सिरप मिलावटी और जानलेवा है.   

DCA ने जारी की अर्जेंट एडवाइजरी   

DCA ने जारी की अर्जेंट एडवाइजरी कर कहा, तथ्यों को देखते हुए आम जनता को कड़ी सलाह दी जाती है कि यदि उनके पास यह सिरप मौजूद है, तो वे इसका इस्तेमाल तुरंत बंद करें और बिना किसी देरी के नजदीकी ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटी को इसकी जानकारी दें. इसके साथ ही राज्यभर के सभी ड्रग्स इंस्पेक्टरों और असिस्टेंट डायरेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे तुरंत सभी रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और अस्पतालों को अलर्ट करें और संबंधित दवा के उपलब्ध स्टॉक को तुरंत फ्रीज़ किया जाए और किसी भी हालत में उसकी बिक्री या वितरण न किया जाए. इसके अलावा अगर आम जनता के पास यह दवा मौजूद है, तो वे इसकी जानकारी सीधे ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, तेलंगाना को टोल-फ्री नंबर के माध्यम से भी दे सकते हैं.

पहले भी आ चुके हैं ऐसे कई मामले

2022-2023 में WHO ने चेतावनी जारी की कर भारत से एक्सपोर्ट किए गए कुछ कफ सिरप में Ethylene Glycol (EG) और Diethylene Glycol (DEG) पाए जाने की बात कही थी. रिपोर्ट में बताया गया कि इन सिरपों से गाम्बिया में बच्चों की मौतें दर्ज हुईं (लगभग 66-70 बच्चे), जिनका कारण विषाक्तता साबित हुई थी. हाल के मामलों की बात करें तो Coldrif Cough Syrup से 2025 में मध्य प्रदेश और अन्य जगहों पर बच्चों की बीमारी और मौतें हुईं, उनमें जांच का फोकस DEG पर था.   

क्या है EG, कैसे नुकसान पहुंचाता है Ethylene Glycol? 

बता दें कि Diethylene Glycol (DEG) और Ethylene Glycol (EG) एक तरह का केमिकल है, जो एंटीफ्रीज़ या AC में भी उपयोग होते हैं. पर कई बार सिरप में भी सॉल्वेंट के रूप में मिल जाते हैं, जो किडनी और लिवर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं. आमतौर पर हर तरह के कफ सिरप में इस्तेमाल होने वाले सॉल्ट एक जैसे ही होते हैं और इन सॉल्ट्स के अलावा सिरप को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए प्रिज़रवेटिव भी मिलाए जाते हैं.

यह भी पढ़ें: दुनिया का इकलौता देश जहां जन्म देना और मरना दोनों सख्त मना है, बिना वीजा रह सकते हैं अगर मान लें ये रूल

प्रिज़रवेटिव में डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल केमिकल होता है और ये दोनों केमिकल्स मूल रूप से सॉल्वेंट के तौर पर काम करते हैं, लेकिन अगर इन केमिकल्स का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में हो या फिर खराब क्वालिटी में किया गया हो तो यह शरीर में Toxicity पैदा कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ मामलों में इनका असर किडनी पर भी हो सकता है.

यह भी पढ़ें: सेहत के लिए ही खतरनाक नहीं, त्वचा को आपकी सोच से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बूढ़ा कर रहा Air pollution, इससे कैसे निपटें?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक दवा के सॉल्ट की गुणवत्ता के साथ-साथ उसमें मिलाए गए प्रिज़रवेटिव की क्वालिटी और मात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, पर किसी कंपनी के कफ सिरप में इनकी क्वालिटी खराब है और मात्रा ज्यादा है तो ये शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Dhurandhar BO Collection: 37वें दिन ₹1300 करोड़ के करीब पहुंचा 'धुरंधर' का कलेक्शन,'द राजा साब' भी नहीं रोक पाई रफ्तार
Dhurandhar BO Collection: 37वें दिन ₹1300 करोड़ के करीब पहुंचा 'धुरंधर' का कलेक्शन,'द राजा साब' भी नहीं रोक पाई रफ्तार
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन है टॉपर
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन है टॉपर
8.3 IMDb रेटिंग और 1 घंटे 41 मिनट वाली वो फिल्म, जो बन गई हीरो की आखिरी मूवी; मौत के बाद रोया था पूरा देश
8.3 IMDb रेटिंग और 1 घंटे 41 मिनट वाली वो फिल्म, जो बन गई हीरो की आखिरी मूवी; मौत के बाद रोया था पूरा देश
Box Office Collection Day 2: घुंरधर को पछाड़ा, दूसरे दिन 100 करोड़ के करीब पहुंची प्रभास की फिल्म The Raja Saab 
Box Office Collection Day 2: घुंरधर को पछाड़ा, दूसरे दिन 100 करोड़ के करीब पहुंची प्रभास की फिल्म The Raja Saab
Uric Acid Control: ये 4 आयुर्वेदिक हर्ब्स हड्डियों में घुसे यूरिक एसिड को भी निकल देंगे बाहर, प्यूरीन फ्री हो जाएगी बॉडी
ये 4 आयुर्वेदिक हर्ब्स हड्डियों में घुसे यूरिक एसिड को भी निकल देंगे बाहर, प्यूरीन फ्री हो जाएगी बॉडी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन 6 तारीखों पर जन्मीं लड़कियां होती हैं प्योर सोल, इसलिए इनके पास होती है सुपरनेचुरल पावर और स्ट्रॉन्ग कार्मिक औरा 
इन 6 तारीखों पर जन्मीं लड़कियां होती हैं प्योर सोल, इसलिए इनके पास होती है सुपरनेचुरल पावर और स्ट्रॉन्ग कार्मिक औरा
Rashifal 10 January 2026: आज आपके लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन, यहां पढ़ें अपना राशिफल
आज आपके लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन, यहां पढ़ें अपना राशिफल
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित
Numerology: आपके फ्रेंडलिस्ट में इस मूलांक वाला दोस्त आखिर क्यों होना चाहिए? पूर्व जन्म का कार्मिक रिश्ता निभाते हैं ये मित्र 
आपके फ्रेंडलिस्ट में इस मूलांक वाला दोस्त आखिर क्यों होना चाहिए? पूर्व जन्म का कार्मिक रिश्ता निभाते हैं ये मित्र
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों की कम उम्र में ही चमक जाती है किस्मत, Under 30 Age में कदम चूमती है सफलता
इन तारीखों में जन्मे लोगों की कम उम्र में ही चमक जाती है किस्मत, Under 30 Age में कदम चूमती है सफलता
MORE
Advertisement