Benefits of Turmeric-Black Pepper: खाली पेट हल्दी-काली मिर्च का पानी जोड़ों के दर्द का है पक्का इलाज, जानें और 5 जबरदस्त फायदे

Turmeric Black Pepper Benefits: खाली पेट हल्दी-काली मिर्च का पानी जोड़ों के दर्द का है पक्का इलाज

डीएनए हिंदीः किचन में कई ऐसे मसाले होते हैं जो आयुर्वेद में दवा का काम करते हैं. काली-मिर्च और हल्दी भी इन्हीं में से एक है. हल्दी में मौजूद करक्यूमिनोइड्स यौगिक ही दवा का काम करती है. करक्यूमिन एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीफंगल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरा होती है हल्दी.

वहीं, काली मिर्च में बायोएक्टिव कंपाउंड पिपेरिन होता है, जो कि कैप्साइसिन की तरह एक अल्कलॉइड है. विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी-6, विटामिन ई, थायमीन, सोडियम और पोटैशियम जैसे गुण से काली मिर्च पाचन में सुधार के साथ ही मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने और एंटी एलर्जिक भी होती है.

ज्वाइंट्स पेन से लेकर डायबिटीज और वेट लॉस जैसी 5 तरह की समस्या में काली-मिर्च और हल्दी का यूज बहुत असरदार होता है. काली-मिर्च और हल्दी का पानी या इसे दूध में भी लिया जा सकता है. तो चलिए पहले ये जान लें कि ये किन-किन रोगों की दवा है और इसे कैसे लेना चाहिए.

खाली पेट हल्दी और काली मिर्च का पानी पीने के फायदे (Benefits of Turmeric And Black Pepper Water On Empty Stomach)

वेट लॉस होगा आसान

हल्दी-काली मिर्च के पानी रोज सुबह खाली पेट पीने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है. जिससे वजन कम करने की प्रक्रिया तेज हो जाती है. इस पानी के सेवन से शरीर में मौजूद अतिरिक्त फैट बर्न होता है.

कैंसर से बचाता है

हल्दी और काली मिर्च का मिश्रण कैंसर के खतरे से बचा सकता है. करक्यूमिन कैंसर कोशिकाओं को मारने की भूमिका निभाता है. स्तन कैंसर कोशिकाओं, गैस्ट्रिक और पेट के कैंसर कोशिकाओं और ल्यूकेमिया कोशिकाओं पर भी हल्दी उम्मीद से ज्यादा असर दिखाता है. काली मिर्च के साथ मिलकर ये और भी प्रभावी हो जाती है.

जोड़ों के दर्द राहत

यूरिक एसिड में हल्दी और काली मिर्च का पानी अमृत समान काम करता है. गठिया का दर्द इसे खाली पेट सुबह पीने से कम होने लगेगा. हल्दी और काली मिर्च में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं और दर्द को भी खींच लेते हैं. रोजाना खाली पेट हल्दी और काली मिर्च के पानी का सेवन करने से जोड़ों के दर्द और सूजन से राहत मिलती है.

ब्लड शुगर में फायदेमंद



डायबिटीज में हल्दी और काली मिर्च का पानी रोज सुबह खाली पेट पीना ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है और इंसुलिन के प्रोडक्शन को पैंक्रियाज में बढ़ाता है. साथ ही ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी सुधारता है. इसमें मौजूद गुण ऑक्सिडेटिव तनाव को कम करने में भी फायदेमंद हैं.

सर्दी-खांसी में फायदेमंद

सर्दी-खांसी में हल्दी और काली मिर्च का काढ़ा रामबाण साबित होगा. इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सर्दी-खांसी को दूर करते हैं. सुबह खाली पेट हल्दी और काली मिर्च का पानी पीने से बैक्टीरियल संक्रमण से भी बचाव होता है.

इम्यूनिटी मजबूत होती है

हल्दी और काली मिर्च का पानी रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) मजबूत करता है. हल्दी और काली मिर्च में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं. रोजाना सुबह खाली पेट हल्दी और काली मिर्च का पानी पीने से बीमारियों और संक्रमण का जोखिम कम होता है.

कैसे बनाएं हल्दी और काली मिर्च का पानी - How To Make Turmeric And Black Pepper Water

1 गिलास उबलते पानी गर्म कर लें और इसके बाद इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 5-6 काली मिर्च कूटकर डालकर अच्छी तरह उबाल लेना है. उसके बाद इसे छान लें और फिर इसमें शहद और नींबू का रस मिलाकर पिएं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

