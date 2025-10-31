Egg Quality: अंडे असली हैं या नकली, कैसे करें पता? जानें लगातार खराब हो रही क्वालिटी के पीछे की वजह 

How To Check Egg Quality: इन दिनों कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि जो अंडे वो खा रहे हैं, उनका स्वाद फीका फीका सा लगता है या फिर अंडों की जर्दी का रंग ही बदला नजर आता है. बता दें कि आप अकेले नहीं हैं, लगातार अंडों की क्वालिटी खराब हो रही है और बाजार में नकली अंडे भी धड़ल्ले से बिक रहे हैं.

Bad Egg Quality Reason: अंडे सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं, अंडे प्रोटीन का बढ़िया स्रोत हैं और यह मसल्स बिल्डिंग के लिए भी जरूरी होते हैं. इसलिए जिम जाने वाले इसे डाइट में जरूर शामिल करते हैं. लेकिन, इन दिनों कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि जो अंडे वो खा रहे हैं, उनका स्वाद फीका फीका सा लगता है या फिर अंडों की जर्दी का रंग ही बदला नजर आता है.

बता दें कि आप अकेले नहीं हैं, लगातार अंडों की क्वालिटी खराब हो रही है और बाजार में नकली अंडे भी धड़ल्ले से बिक रहे हैं. हमारा आज का लेख इसी विषय पर है. जानिए क्यों अंडों की क्वालिटी लगातार खराब हो रही है, कैसे असली और नकली अंडों की पहचान की जा सकता है.

कैसे करें असली-नकली अंडों की पहचान?

सबसे आसान तरीका है कि अंडे को सूंघकर देखें, अंडे से अजीब या सड़ी हुई गंध आए तो समझ लीजिए वो खराब हैं. दूसरा तरीका है, एक बर्तन में ठंडा पानी भरिए और उसमें अंडा डाल दीजिए, अगर अंडा तले पर लेट जाए तो असली और ऊपर तैरने लगे तो वो पुराना या ख़राब है.

इसके अलावा एक और तरीका है, वो है अंडे की जर्दी और सफेदी चेक करना. इस कंडीशन में अंडे को तोड़कर देखें, अगर जर्दी गोल, ठोस और सफेदी थोड़ी गाढ़ी है तो समझिए अंडा अच्छा है. जर्दी फीकी है या फैल जाए तो समझिए अंडा पुराना है.

क्यों लगातार खराब हो रही है अंडों की क्वालिटी?

लागत बचाने के चक्कर में मुर्गियों को प्रोटीन, विटामिंस और मिनरल्स से भरपूर खाना नहीं दिया जा रहा है, जिसका सीधा असर अंडे पर पड़ता है. कई पोल्ट्री फॉर्म्स मुर्गियों को सस्ता, कम पोषण वाला दाना डालते हैं. इसके अलावा छोटी-सी जगह पर ज्यादा संख्या में मुर्गियों का पालन हो रहा है, जिससे धूप, हवा और नेचुरल मूवमेंट नहीं मिलता है. इस वजह से तनाव बढ़ता है और वो ठीक से खाना नहीं खात पाती हैं. इन्हीं कारणों से अंडों की क्वालिटी पर खराब असर हो रहा है.

इसके अलावा अंडों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कई पोल्ट्री फार्म्स मुर्गियों को बहुत सारे एंटीबायोटिक्स और हॉर्मोनल इंजेक्शन दे रहे हैं, जिसका सीधा असर अंडे की क्वालिटी पर नजर आ रहा है. वहीं अंडों को ठीक से स्टोर नहीं करने की वजह से भी क्वालिटी खराब हो रही है. इसके अलावा क्वालिटी बिगड़ने की एक वजह गर्मी भी है. दरअसल, ग्लोबल वार्मिंग का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि मुर्गियों पर पड़ रहा है.

