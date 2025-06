Breakfast For Weight Loss: अगर आप वजन घटाना चाहते हैं, तो अपनी सुबह नाश्ते में कुछ खास चीजों का सेवन कर सकते हैं.आइए, जानते हैं इसके बारे में विस्तार से.

What to eat for breakfast to lose weight?:

ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता हमारे दिन का सबसे महत्वपूर्ण मील होता है. यह न केवल आपको पूरे दिन ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि वजन घटाने में भी आपकी मदद कर सकता है. जी हां, सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट करने से मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद मिल सकती है, जिससे वजन घटाना आसान हो जाता है.

अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अपने ब्रेकफास्ट कम कैलोरी वाली और पौष्टिक चीजों शामिल करना चाहिए. इससे आपको बार-बार भूख नहीं लगेगी और दिनभर के कार्यों के लिए पर्याप्त ऊर्जा भी मिलेगी. तो आइए, डाइट्रीफिट की डायटिशियन अबर्ना माथीवानन से जानते हैं 5 सबसे बेस्ट वेट लॉस ब्रेकफास्ट ऑप्शन के बारे में -

ओट्स

वजन घटाने के लिए ओट्स का सेवन काफी फायदेमंद होता है. दरअसल, इसमें प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखते हैं. इसे खाने से बार-बार भूख नहीं लगती है, जिससे आप ओवरइटिंग करने से बच सकते हैं. इससे वजन घटाने में मदद मिल सकती है. आप ब्रेकफास्ट में ओट्स का सेवन इडली, खिचड़ी या चीला के रूप में कर सकते हैं.

मूंग दाल चीला

वजन घटाने के लिए मूंग दाल चीला भी एक बेहतरीन ब्रेकफास्ट ऑप्शन है. यह हाई-फाइबर और प्रोटीन-रिच होने के कारण वेट लॉस में आपकी मदद कर सकता है. इसके लिए भीगी हुई मूंग दाल को अदरक, हरी मिर्च और हरे धनिया के साथ पीसकर घोल तैयार कर लें. फिर इस घोल से आप चीला बना सकते हैं और नाश्ते में खा सकते हैं.



अंडा

अंडा प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने के साथ-साथ वजन घटाने में भी मदद करता है. आप सुबह नाश्ते में उबला हुआ अंडा, ऑमलेट या अंडे की भुर्जी खा सकते हैं. हालांकि, ध्यान रखें कि ऑमलेट या अंडा भुर्जी बनाने के लिए कम तेल का इस्तेमाल करें.

ग्रीक योगर्ट

ग्रीक योगर्ट में प्रोटीन भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, जो वेट लॉस में मददगार होता है. आप सुबह नाश्ते में ग्रीक योगर्ट में फल और नट्स मिलाकर खा सकते हैं, जिससे यह और भी पौष्टिक हो जाता है.



स्प्राउट्स

अगर आप वजन घटाना चाहते हैं, तो नाश्ते में स्प्राउट्स का सेवन कर सकते हैं. इसके लिए आप अंकुरित मूंग दाल और चना में कटी हुई सब्जियां मिलाकर खाएं. इसमें प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो भूख को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. इसके सेवन से वेट लॉस में मदद मिल सकती है.

(Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.)