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युगांडा से जयपुर आई महिला में इबोला जैसे लक्षण, साथ आए पैसेंजर्स भी क्वारंटाइन! क्या भारत में हो चुकी है इस वायरस की इंट्री?  

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युगांडा से जयपुर आई महिला में इबोला जैसे लक्षण, साथ आए पैसेंजर्स भी क्वारंटाइन! क्या भारत में हो चुकी है इस वायरस की इंट्री?  

Ebola Update In India: एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान युगांडा से जयपुर आने वाली एक महिला में इबोला जैसे लक्षण पाए गए, इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है, महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया और सख्त निगरानी में आइसोलेशन में रखा गया है, रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Jun 05, 2026, 07:23 PM IST

युगांडा से जयपुर आई महिला में इबोला जैसे लक्षण, साथ आए पैसेंजर्स भी क्वारंटाइन! क्या भारत में हो चुकी है इस वायरस की इंट्री?  

Ebola Update In India- प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: ChatGPT)

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Ebola Update In India: युगांडा, कांगो और दक्षिण सूडान में कहर बरपा रहे इबोला वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किए जाने के बाद भारत में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है. देश के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स पर नियमित स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग चल रही है. इस बीच एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान युगांडा से जयपुर आने वाली एक महिला में इबोला जैसे लक्षण पाए गए, इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है, महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया और सख्त निगरानी में आइसोलेशन में रखा गया है. अभी तक इबोला संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है और जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. 

 

(खबर अपडेट की जा रही है)

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