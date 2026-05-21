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Ebola Virus को लेकर भारत अलर्ट! दिखें ये लक्षण तो तुरंत कराएं जांच, केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी 

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Ebola Virus को लेकर भारत अलर्ट! दिखें ये लक्षण तो तुरंत कराएं जांच, केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी 

Ebola: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) में फैले इबोला वायरस के नए स्ट्रेन (बुंडीबुगियो) से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे 'ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी' घोषित कर दिया है. भारत में भी DGHS ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की है...

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Abhay Sharma

Updated : May 21, 2026, 06:10 PM IST

Ebola Virus को लेकर भारत अलर्ट! दिखें ये लक्षण तो तुरंत कराएं जांच, केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी 

Ebola Virus Advisory (AI Image)

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Ebola Virus Advisory: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) में फैले इबोला वायरस के नए स्ट्रेन (बुंडीबुगियो) से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, इसके 330 से ज्यादा मामले सामने आए हैं. इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे 'ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी' घोषित कर दिया है. दुनिया भर के कई देश भी अलर्ट मोड में आ गए हैं. भारत में भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत DGHS ने इबोला वायरस को लेकर यात्रियों के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी की है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो कांगो, युगांडा और साउथ सूडान जैसे देशों से भारत आ रहे हैं. घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है. 

एडवाइजरी में क्या कहा गया है? 

DGHS ने एडवाइजरी जारी कर कहा है इबोला वायरस को लेकर एयरपोर्ट्स पर हेल्थ स्क्रीनिंग और निगरानी बढ़ाई गई है, यह कदम एहतियात के तौर पर उठाए गए हैं ताकि संक्रमण फैलने से पहले इसे रोका जा सके, भारत में अभी इसका एक भी मामला सामना नहीं आया है. DGHS की सलाह है कि इबोला वायरस प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से होकर गुजरने वाले यात्रियों को ध्यान देने की जरूरत है. हाई जोखिम वाले देशों जैसे कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले यात्रियों में अगर इबोला से संबंधित कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए.

क्या है इबोला, कैसे फैलता है? 

डॉ. चिराग टंडन, जो शारदा केयर- हेल्थसिटी में आंतरिक चिकित्सा के निदेशक हैं, ने बताया कि इबोला वायरस एक गंभीर और संभावित रूप से जानलेवा संक्रमण है और यह संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है. इसके शुरुआती लक्षणों में सामान्य वायरल बुखार जैसे लक्षण नजर आते हैं. इस स्थिति में मरीज को तेज बुखार, थकान, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश हो सकती हैं. इसके बाद उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और कुछ मामलों में शरीर से रक्तस्राव जैसी गंभीर समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं. डॉ. चिराग ने बताया कि किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, खासकर अगर हाल में यात्रा की हो, तो तुरंत जांच कराना और डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है.   

भूलकर भी नजरअंदाज न करें लक्षण

सरकार सलाह दी है कि इन देशों से दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों में अगर बुखार, कमजोरी या थकान, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी-दस्त, अस्पष्ट रक्तस्राव, गले में खराश जैसे कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, तो अनदेखा न करें, इसके अलावा इबोला वायरस के मरीजों या संदिग्धों के  खून या फिर या बॉडी फ्लूड्स के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को इमिग्रेशन क्लियरेंस से पहले एयरपोर्ट पर हेल्थ ऑफिसर या हेल्थ डेस्क को तुरंत सूचित करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के बाद भारत में अलर्ट, जानिए देश में पहले कब मिला था Ebola Virus का केस  

इबोला के लक्षण होने पर ट्रेवल हिस्ट्री बताएं

DGHS ने जरूरी सलाह देते हुए कहा है कि कोई भी यात्री इन देशों से आने के 21 दिनों के भीतर किसी भी प्रकार के इबोला से संबंधित लक्षण विकसित होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपनी ट्रेवल हिस्ट्री की जानकारी दें. एयरपोर्ट स्वास्थ्य संगठन (APHO) ने ये कहा है कि यात्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों (IHR) के हित में, स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करें और कहा गया है. 

एयरपोर्ट पर बढ़ी स्क्रीनिंग

भारत में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन WHO की ओर से इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने के बाद केंद्र सरकार ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. स्थिति तो देखते हुए सरकार ने एयरपोर्ट और अन्य प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी और स्क्रीनिंग को और सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं.

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