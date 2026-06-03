FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
छात्र नेता से TMC तक का सफर... कौन हैं ऋतब्रत बनर्जी? जिनकी बगावत से पश्चिम बंगाल में बढ़ी सियासी टेंशन

छात्र नेता से TMC तक का सफर... कौन हैं ऋतब्रत बनर्जी? जिनकी बगावत से पश्चिम बंगाल में बढ़ी सियासी टेंशन

Today Horoscope 04 June 2026: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

TMC में दो फाड़, पश्‍च‍िम बंगाल व‍िधानसभा में ममता बनर्जी की जगह ऋतब्रत बनर्जी बने नेता प्रत‍िपक्ष 

TMC में दो फाड़, पश्‍च‍िम बंगाल व‍िधानसभा में ममता बनर्जी की जगह ऋतब्रत बनर्जी बने नेता प्रत‍िपक्ष

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
500 करोड़ की कंपनी होने के बाद भी शुरू किया दूसरा बिजनेस, इस कारोबार में भी कर रही हैं तगड़ी कमाई

500 करोड़ की कंपनी होने के बाद भी शुरू किया दूसरा बिजनेस, इस कारोबार में भी कर रही हैं तगड़ी कमाई

19 साल की उम्र में शुरू किया था अपना बिजनेस, 8वीं फेल ने सिर्फ चार साल में बना दी 136 करोड़ की कंपनी

19 साल की उम्र में शुरू किया था अपना बिजनेस, 8वीं फेल ने सिर्फ चार साल में बना दी 136 करोड़ की कंपनी

दो भाइयों का धांसू बिजनेस आइडिया, नौकरी छोड़ पहाड़ों पर बनाया Mud Villa, एक रात रुकने के लिए मोटी रकम दे रहे लोग

दो भाइयों का धांसू बिजनेस आइडिया, नौकरी छोड़ पहाड़ों पर बनाया Mud Villa, एक रात रुकने के लिए मोटी रकम दे रहे लोग

Homeसेहत

सेहत

इबोला को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बढ़ाई चौकसी, यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी, भारत में क्या है स्थिति? 

Ebola Virus: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इबोला को लेकर निगरानी बढ़ा दी है, मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी कर एहतियात के तौर पर प्रभावित देशों से लौटे यात्रियों को सतर्क रहने और निर्धारित स्वास्थ्य दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी है. आइए जानें भारत क्या स्थिति है.

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Jun 03, 2026, 10:03 PM IST

इबोला को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बढ़ाई चौकसी, यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी, भारत में क्या है स्थिति? 

Health Ministry Advisory, Ebola Virus Update (AI Image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Health Ministry Advisory, Ebola Virus Update: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इबोला को लेकर निगरानी बढ़ा दी है, मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी कर एहतियात के तौर पर प्रभावित देशों से लौटे यात्रियों को सतर्क रहने और निर्धारित स्वास्थ्य दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी है. मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी संदेश में कहा कि अगर पिछले 21 दिनों के भीतर इबोला प्रभावित किसी देश की यात्रा करके कोई आया है या वहां से होकर गुजरा है और उसे बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत खुद को दूसरों से अलग करें. 

इसके  साथ ही स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को इसकी जानकारी दें, ताकि समय रहते जरूरी जांच और उपचार की व्यवस्था की जा सके. मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध लक्षण को नजरअंदाज न करें. क्योंकि शुरुआती स्तर पर बीमारी की जानकारी देने से मरीज का इलाज जल्दी शुरू किया जा सकता है, संक्रमण के संभावित फैलाव को भी रोका जा सकता है. 

मदद के लिए करें हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क  

समय पर रिपोर्टिंग कई लोगों की जान बचाने में मददगार साबित हो सकती है. इसलिए लोगों की सहायता के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा का भी उल्लेख किया है. मंत्रालय ने कहा कि इबोला से जुड़ी जानकारी, सलाह या किसी प्रकार की सहायता के लिए नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं.

कैसे फैलता है इबोला?

इबोला एक गंभीर और कई मामलों में जानलेवा संक्रामक बीमारी है. यह मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों, जैसे खून, पसीना, लार या अन्य शारीरिक स्राव के संपर्क में आने से फैलता है. इस बीमारी के शुरुआती लक्षण सामान्य बुखार जैसे नजर आ सकते हैं पर बाद में यह गंभीर रूप ले सकता है. कई मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है.  

एक भी केस नहीं, भारत में सामान्य है स्थिति

अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के बढ़ते दायरे को देखते हुए सतर्कता बेहद जरूरी है. हालांकि, भारत में फिलहाल इबोला का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है पर संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. इसके साथ मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें, अगर किसी व्यक्ति में संदिग्ध लक्षण दिखाई दें तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें. जागरूकता, सतर्कता और समय पर रिपोर्टिंग ही इस तरह की संक्रामक बीमारियों से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है. इनपुट --आईएएनएस

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
500 करोड़ की कंपनी होने के बाद भी शुरू किया दूसरा बिजनेस, इस कारोबार में भी कर रही हैं तगड़ी कमाई
500 करोड़ की कंपनी होने के बाद भी शुरू किया दूसरा बिजनेस, इस कारोबार में भी कर रही हैं तगड़ी कमाई
19 साल की उम्र में शुरू किया था अपना बिजनेस, 8वीं फेल ने सिर्फ चार साल में बना दी 136 करोड़ की कंपनी
19 साल की उम्र में शुरू किया था अपना बिजनेस, 8वीं फेल ने सिर्फ चार साल में बना दी 136 करोड़ की कंपनी
दो भाइयों का धांसू बिजनेस आइडिया, नौकरी छोड़ पहाड़ों पर बनाया Mud Villa, एक रात रुकने के लिए मोटी रकम दे रहे लोग
दो भाइयों का धांसू बिजनेस आइडिया, नौकरी छोड़ पहाड़ों पर बनाया Mud Villa, एक रात रुकने के लिए मोटी रकम दे रहे लोग
IPL 2026 में बुरी तरह फ्लॉप रहने वाले 5 खिलाड़ी, जिन्होंने टीमों को लुगाया करोड़ों का चूना
IPL 2026 में बुरी तरह फ्लॉप रहने वाले 5 खिलाड़ी, जिन्होंने टीमों को लुगाया करोड़ों का चूना
Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की इस एक स्कीम में मिलेगा दोगुना पैसा, सुरक्षित निवेश की गारंटी के साथ मिलेगा हाई Interest
पोस्ट ऑफिस की इस एक स्कीम में मिलेगा दोगुना पैसा, सुरक्षित निवेश की गारंटी के साथ मिलेगा हाई Interest
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
Vastu Tips: घर में रखा एक्वेरियम बदल सकता है किस्मत, लेकिन गलत दिशा में रखने से बढ़ सकती हैं आर्थिक और मानसिक परेशानियां
घर में रखा एक्वेरियम बदल सकता है किस्मत, लेकिन गलत दिशा में रखने से बढ़ सकती हैं आर्थिक और मानसिक परेशानियां
Numerology: आंखों में किरकिरी बनकर क्यों चुभते हैं ये 4 मूलांक, जानिए क्यों लोग इनसे खुन्नस खाकर करते हैं साजिश, लेकिन फिर भी...
आंखों में किरकिरी बनकर क्यों चुभते हैं ये 4 मूलांक, जानिए क्यों लोग इनसे खुन्नस खाकर करते हैं साजिश, लेकिन फिर भी...
Numerology: स्वभाव से बहुत जिद्दी होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन दिल के होते हैं बेहद साफ, हर हाल में पाते हैं सफलता
स्वभाव से बहुत जिद्दी होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन दिल के होते हैं बेहद साफ, हर हाल में पाते हैं सफलता
MORE
Advertisement