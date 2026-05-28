Ebola Outbreak: रूस का बड़ा दावा! ‘बुंडीबुग्यो’ स्ट्रेन पर बनाई वैक्सीन, भारत में क्या है स्थिति? पढ़ें अब तक का अपडेट

Ebola Update: इबोला वायरस के नए स्ट्रेन बुंडीबुग्यो ने दुनियाभर के लोगों और वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है. इस बीच दक्षिण अफ्रीका में रूसी दूतावास ने बताया कि रूस के वैज्ञानिकों ने इबोला वायरस के सबसे नए स्ट्रेन बुंडीबुग्यो के खिलाफ एक नई वैक्सीन तैयार कर ली है. आइए जानें भारत में स्थिति क्या है?

Russia Ebola Vaccine For Bundibugyo Strain: इबोला वायरस के नए स्ट्रेन बुंडीबुग्यो ने दुनियाभर के लोगों और वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है. अफ्रीकी देशों मुख्य रूप से कांगो और युगांडा में इबोला वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है. दुनिया के कई देश भी अलर्ट मोड में आ गए हैं. इस बीच दक्षिण अफ्रीका में रूसी दूतावास ने बताया कि रूस के वैज्ञानिकों ने इबोला वायरस के सबसे नए स्ट्रेन बुंडीबुग्यो के खिलाफ एक नई वैक्सीन तैयार कर ली है. इसकी घोषणा रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने की है. वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह वैक्सीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो में हाल ही में फैले दुर्लभ ‘बुंडीबुग्यो’ स्ट्रेन के खिलाफ भी असरदार हो सकती है.

रूस ने की है नई वैक्सीन विकसित

इबोला के नए 'बुंडीबुग्यो' (Bundibugyo) स्ट्रेन के खिलाफ रूस ने नई वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है, रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यह घोषणा की गई है, जो इस दुर्लभ और खतरनाक स्ट्रेन से सुरक्षा प्रदान कर सकती है. इसके अलावा पुराने 'ज़ैरे' (Zaire) नामक इबोला स्ट्रेन के लिए पहले से ही WHO द्वारा स्वीकृत टीके मौजूद हैं, जिनमें मर्क (Merck) कंपनी का एर्वेबो (Ervebo) प्रमुख है.

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भारत में क्या है इबोला को लेकर स्थिति, पढ़ें अपडेट

भारत में फिलहाल इबोला वायरस का कोई कन्फर्म केस नहीं मिला है पर सरकार हाई अलर्ट पर है. इसको लेकर भारत में निगरानी और सुरक्षा बढ़ा दी गई है. केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. बता दें कि WHO ने अफ्रीका में फैले इबोला वायरस को 'पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न' घोषित किया है.

भारत में बेंगलुरु का केस निगेटिव

हाल ही में बेंगलुरु में युगांडा से लौटी एक महिला में इबोला जैसे लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद महिला को आइसोलेट किया गया था और जांच का सैंपल पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) भेजा गया था. हालांकि NIV की रिपोर्ट में सैंपल इबोला नेगेटिव पाया गया. इसके अलावा अहमदाबाद में भी एक संदिग्ध केस सामने आने की खबर के बाद निगरानी बढ़ाई गई. इसको लेकर देशभर के एयरपोर्ट्स और अस्पतालों में अलर्ट जारी किया गया है.

भारत सरकार ने उठाए हैं ये बड़े कदम

भारत सरकार ने दिल्ली समेत कई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग बढ़ा दी है, वहीं अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों की हेल्थ मॉनिटरिंग की जा रही है. इसके अलावा अस्पतालों को आइसोलेशन और क्वारंटीन की तैयारी रखने को कहा गया है. हाल ही में सरकार ने कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर-जरूरी यात्रा से बचने की एडवाइजरी जारी की है. भारत ने अफ्रीका CDC को मेडिकल राहत सामग्री भी भेजी है, जिसकी दुनियाभर में खूब सराहना की जा रही है.

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