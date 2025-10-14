बहुत ज्यादा चिकन खाने से बढ़ता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर का खतरा, जानें इसकी वजह और रिसर्च का दावा

चिकन प्रोटीन का एक बड़ा सोर्स है. चिकन में भरपूर मात्रा में आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, जो कई शारीरिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं. इसके अलावा चिकन विटामिन बी का भी एक सोर्स है, जो ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है.

चिकन खाने से कैंसर होता है: चिकन खाते समय सावधान रहें! क्योंकि... सर्वे रिपोर्ट काफ़ी चौंकाने वाली है. रिसर्च में यह भी कहा गया है कि महिलाओं और पुरुषों की तुलना में कैंसर का ख़तरा ज़्यादा होता है. वहीं चिकन का ज्यादा सेवन कैंसर जैसी घातक बीमारी की वजह बनता है. परीक्षण में पता चला है कि अगर कोई हफ्ते में 300 ग्राम या उससे ज़्यादा चिकन खाता है तो उसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है.

चिकन कैंसर का कारण बनता है

चिकन प्रोटीन का एक बड़ा सोर्स है. चिकन में भरपूर मात्रा में आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, जो कई शारीरिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं. इसके अलावा चिकन विटामिन बी का भी एक सोर्स है, जो ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है. हालांकि, हाल के अध्ययनों ने चेतावनी दी है कि प्रति सप्ताह 300 ग्राम या उससे ज्यादा चिकन खाने से जठरांत्र कैंसर का खतरा बढ़ सकता है.

300 ग्राम से ज्यादा चिकन

रिसर्च में यह भी पाया गया कि जो लोग हर सप्ताह 300 ग्राम से ज्यादा चिकन खाते हैं, उनमें प्रति सप्ताह 100 ग्राम से कम चिकन खाने वालों की तुलना में मृत्यु का खतरा 27 प्रतिशत ज्यादा होता है. न्यूट्रिएंट्स में प्रकाशित प्रारंभिक अध्ययन से यह भी पता चलता है कि पुरुषों को महिलाओं की तुलना में ज़्यादा ख़तरा है. इसलिए, चिकन खाने से पहले अपनी सेहत के बारे में ज़रूर सोचें.



Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से