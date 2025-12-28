सेब जैसे गाल पाने के लिए खाते हैं बहुत टमाटर तो हो सकती हैं ये बीमारियां, टौमैटोज के साइड इफेक्ट भी जान लें

सेब जैसे गाल का चाहत में अगर आप रोज कटोरा भर-भर के टमाटर खा रहे या सूप-स्मूदी पी रहे तो आपके लिए ये खबर बहुत काम की है. टमाटर हेल्दी है लेकिन अति किसी भी चीज की बुरी होती है. जानिए टमाटर ज्यादा खाने के क्या-क्या नुकसाना हैं और इसे खाने से बचना चाहिए.

How many tomatoes is it safe to eat in a day

टमाटर पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन इनका अधिक सेवन स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभावों के बजाय नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. कुछ लोगों को तो टमाटर से परहेज करने की सलाह भी दी जाती है क्योंकि टमाटर में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हेल्थ को ज्यादा खाने से फायदे की जगह नुकसान देने लगते हैं. तो आपको ये जानना जरूरी है कि एक दिन में कितने टमाटर खाने चाहिए और ज्यादा टमाटर खाने से क्या-क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं.

आंतों पर प्रतिकूल असर

अधिक टमाटर खाने से आंतों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. एसिडिटी और पेट फूलने जैसी पेट संबंधी समस्याओं से बचने के लिए टमाटर का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए.

इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या

अधिक मात्रा में टमाटर खाने से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) के लक्षण हो सकते हैं. इसके अलावा, टमाटर से एसिडिटी और सीने में जलन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. यदि आपको IBS है, तो आपको टमाटर खाने से बचना चाहिए.

एसिडिटी-पेट फूलना

यदि आपको एसिडिटी-पेट फूलना और सीने में जलन है जैसी समस्या टमाटर खाने से हो सकती हैं और जिनको ये समस्या पहले से रही हैं उनकी समस्या और वर्स्ट हो सकती है.



यूरिनेरी ट्रैक में स्वेलिंग ?

टमाटर अम्लीय होते हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, बहुत ज्यादा टमाटर खाने से मूत्राशय में सूजन हो सकती है. अगर आप ऐसी समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा टमाटर खाने से बचें, अन्यथा आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.

किडनी स्टोन का खतरा



गुर्दे की पथरी के मरीज़ों को सावधान रहना चाहिए: टमाटर के बीज गुर्दे की पथरी का खतरा बढ़ा सकते हैं. इसीलिए गुर्दे की पथरी के मरीज़ों को टमाटर से परहेज करने की सलाह दी जाती है. इसके अलावा, अधिक टमाटर खाने से एलर्जी भी हो सकती है.

एक दिन में कितने टमाटर खाना सुरक्षित है और कितना खाना खतरनाक

एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दिन में 1 से 2 मध्यम आकार के टमाटर खाना सुरक्षित माना जाता है. इससे अधिक, यानी 3–4 से ज्यादा टमाटर रोज़ खाने से एसिडिटी, गैस, पेट दर्द और किडनी स्टोन की समस्या बढ़ सकती है, खासकर संवेदनशील लोगों में.

टमाटर तभी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं जब उन्हें सही मात्रा में और सही तरीके से खाया जाए.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

