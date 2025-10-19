FacebookTwitterYoutubeInstagram
कौन हैं दुनिया की सबसे अमीर ट्रांसजेंडर? US आर्मी से शुरू हुआ था सफर, अब ₹300000000000 की मालकिन

सुरक्षित और बढ़िया रिटर्न के साथ, महिलाओं के लिए हैं ये निवेश के शानदार विकल्प

सेहत

Cholesterol Remedy: नसों में ब्लड फ्लो को रोक रहा कोलेस्ट्रॉल मोम की तरह पिघल जाएगा अगर रोज खाएंगे ये फ्रूट्स

शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए आपको अपने आहार में विभिन्न फलों का सेवन करना चाहिए. फलों के सेवन से शरीर को कई लाभ होते हैं. जानिए कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए क्या खाना चाहिए.

ऋतु सिंह

Updated : Oct 19, 2025, 09:07 AM IST

Eating these fruits can instantly reduce high blood cholesterol

कोलेस्ट्रॉल मोम जैसा पदार्थ जिसकी शरीर को ज़रूरत होती है, जो रक्त के माध्यम से पहुंचाया जाता है. इसके दो मुख्य प्रकार हैं, 'अच्छा' (एचडीएल) और 'बुरा' (एलडीएल). उच्च 'बुरा' कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाता है, क्योंकि यह धमनियों में 'प्लाक' जमा कर देता है, जिससे रक्त प्रवाह कम हो सकता है.

भागदौड़ भरी जीवनशैली, काम का बढ़ता तनाव, खानपान में बदलाव, जंक फूड का अधिक सेवन, मानसिक तनाव, थकान, कमजोरी आदि का हृदय स्वास्थ्य पर तुरंत असर पड़ता है. इसलिए, शरीर का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है.

शरीर में गंदा कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बन जाता है. यह हृदय की रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध कर देता है, जिससे हृदय को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती. गलत आदतें शरीर में उच्च रक्तचाप बढ़ाती हैं और हृदय पर दबाव पड़ने से रक्त वाहिकाओं पर और अधिक दबाव पड़ता है. शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल बाहर नहीं निकल पाता, जिससे दिल का दौरा या स्ट्रोक हो सकता है. 

फलों को खाने से पिघलता है कोलेस्ट्रॉल
 
फलों का नियमित सेवन रक्त वाहिकाओं में जमा प्लाक को हटाने और रक्त को पतला करने में मदद करता है. उच्च कोलेस्ट्रॉल हृदय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है. इसलिए, आहार में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिजों से भरपूर फलों का नियमित सेवन करना चाहिए. इससे कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रहता है और रक्त संचार बेहतर बनाने में मदद मिलती है. इसलिए, आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि रक्त में बढ़े हुए खराब कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के लिए आहार में किन फलों का सेवन करना चाहिए. इन फलों का नियमित रूप से आहार में सेवन करना चाहिए.

सेब:
सुबह उठने के बाद नाश्ते में नियमित रूप से एक सेब ज़रूर खाएँ. सेब में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है. शरीर में बढ़े हुए खराब कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के लिए सेब खाएँ. इनमें मौजूद फाइबर कोलेस्ट्रॉल कम करने और पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है. सेब में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट धमनियों में सूजन को कम करते हैं और शरीर में बढ़ी हुई सूजन को कम करते हैं. इसलिए नियमित रूप से एक सेब ज़रूर खाएँ.

संतरे:
बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को खट्टे फल खाना बहुत पसंद होता है. खट्टे फलों में संतरा या खट्टे फल मुख्य रूप से खाए जाते हैं. इनमें मौजूद विटामिन सी त्वचा के दाग-धब्बों और मुंहासों को कम करने में मदद करता है. संतरे में विटामिन सी और फ्लेवोनॉयड्स प्रचुर मात्रा में होते हैं. यह कोलेस्ट्रॉल कम करता है और शरीर को कई लाभ पहुँचाता है. रक्त वाहिकाओं की लोच बनाए रखने के लिए संतरे का सेवन करना चाहिए.
 
अंगूर:
बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को अंगूर खाना बहुत पसंद होता है. मीठे-खट्टे अंगूरों का नियमित सेवन शरीर को कई लाभ पहुँचाएगा. रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए अंगूर खाना चाहिए. अंगूर में मौजूद पॉलीफेनॉल्स हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं. इसके अलावा, हड्डियों और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी अंगूर का सेवन करना चाहिए.
 
अनार:
लाल अनार के बीजों का सेवन शरीर में कई बदलाव ला सकता है. शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए अनार खाने की सलाह दी जाती है. इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल्स उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं. अनार के नियमित सेवन से हृदय रोग, स्ट्रोक और एनजाइना जैसी बीमारियों से बचाव में मदद मिल सकती है.
 
कोलेस्ट्रॉल के स्तर की जांच:

आपके डॉक्टर आपके रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर की जाँच के लिए लिपिड पैनल की सलाह दे सकते हैं. इसमें प्रयोगशाला में किया जाने वाला रक्त परीक्षण शामिल है. घर पर जाँच के लिए होम किट उपलब्ध हैं, जिनमें उंगली में सुई चुभाकर रक्त का एक छोटा सा नमूना लिया जाता है.

कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखने के तरीके:

ट्रांस फैट से बचें, जो मार्जरीन, कुकीज़, क्रैकर्स और कुछ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं. फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे सब्ज़ियाँ, फल, साबुत अनाज और फलियाँ एलडीएल को कम करने में मदद करती हैं. नियमित व्यायाम जैसे चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना या तैरना एलडीएल को कम करता है और एचडीएल को बढ़ाता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

