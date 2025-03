Sesame Seeds Benefits: आज हम आपको ऐसे हेल्दी सफेद सीड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सेहत के लिए वरदान माने जाते हैं. आइए जानते हैं क्या हैं इसके फायदे...

सीड्स (Healthy Seeds) सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद माने जाते हैं, इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स डाइट में सीड्स जरूर शामिल करने की सलाह देते हैं. आज हम आपको ऐसे ही एक हेल्दी सफेद सीड्स (Sesame Seeds Benefits) के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सेहत के लिए वरदान माने जाते हैं. इनके सेवन से सेहत से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं दूर हो सकती हैं. दरअसल, हम बात कर रहे हैं सफेद तिल की, जिसे आयुर्वेद में औषधी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें मौजूद पॉलीसैचुरेटेड (Why Should Eat Sesame Seeds) फैटी एसिड, ओमेगा-6, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फासफॉरस जैसे तत्व जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में (Eat Sesame Seeds For Health) मददगार हैं. तो आइए जानते हैं क्या हैं इसके फायदे...

पाचन रखे दुरुस्त

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक तिल के बीज हाई फाइबर से भरपूर होते हैं. ऐसे में रोजाना सुबह खाली पेट इनका सेवन करने से कब्ज और पाचन संबंधी समस्याएं दूर हो सकती हैं.

कमजोरी होगी दूर

ओमेगा-6 जैसे हेल्दी फैट के अलावा तिल में फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस मौजूद होते हैं, जो शरीर को एनर्जी देने में मदद करता है. ऐसे में अगर आपको कमजोरी महसूस होती है तो इनका सेवन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

हार्ट के लिए है फायदेमंद

इसके अलावा तिल को हार्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद कैल्श‍ियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम हार्ट को कई बीमारियों के खतरे से बचाने में मदद कर सकता है.

हड्डियों के लिए फायदेमंद

तिल में मौजूद कैल्श‍ियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम हड्डियों को भी मजबूत बनाने और जोड़ों के दर्द से छुटकारा दिलाने में मददगार हैं. ऐसे में हड्डियों को कमजोर होने से बचाने के लिए सुबह खाली पेट तिल का सेवन किया जा सकता है.

स्ट्रेस होगा दूर

मेंटल हेल्थ के लिए भी तिल काफी अच्छा माना जाता है. इसमें पाया जाने वाला लिपोफोलिक एंटीऑक्सीडेंट मेमोरी के लिए अच्छा है और यह स्ट्रेस को कम करने में भी मदद करता है. ऐसे में आप इनका सेवन सुबह खाली पेट कर सकते हैं.

कैसे और कब करें इसका सेवन?

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट एक चम्मच तिल का सेवन करते हैं, तो आप इन बीमारियों के खतरे से बच सकते हैं. हालांकि इसके सेवन से पहले एकबार हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

