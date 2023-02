शरीर की एक-एक नस खुलकर होगी चौड़ी और क्लीन, बस एक हफ्ते में इस तरीके से खाएं 4 अंडे

Egg Benefits in Cholesterol

डीएनए हिंदीः नसों में कोलेस्ट्रॉल का जमना (Cholesterol build up in veins) न केवल हार्ट अटैक (Heart Attack) और स्ट्रोक (Stroke) का कारण होता है बल्कि इससे लकवे (paralyzed) का भी डर होता है. इसलिए ब्लड में जमी वसा ( Fat in Blood) को किसी भी हालत में जमने से रोकना जरूरी होगा. अगर आप अंडा प्रेमी (Egg Lover) हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. वैज्ञानिकों का दावा है कि हफ्ते में 3 से 4 अंडे खाकर ( Egg Benefits) शरीर की सिकुड़ चुकी नसों को खोल कर चौड़ा (shrink veins dilated ) किया जा सकता है और इसमें जमी वसा भी पिघलाकर (Fat Melt) बाहर करना आसान हो जाएगा.

Egg Side Effects: इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए अंडा, खराब कर सकता है सेहत

हालांकि अंडा खाना फायदेमंद तभी होगा जब उसे सही तरीके से खाया जाएगा. शोध बताते हैं कि प्रोटीन, विटामिन बी6, बी12 और विटामिन डी, कैल्शियम, जिंक, सेलेनियम और फोलेट भरा अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के साथ ही मसल्स को मजबूत करने, आंखों की रोशनी बढ़ाने, स्किन और हेयर को हेल्दी बनाने में भी मदद होती है. MDPI nutrients में पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते में 3 से 4 अंडे तक खाना हार्ट डिजीज का खतरा 60% तक कम कर सकता है.

इस तरह से खाना होगा अंडा

10 सालों तक चले अध्ययन में पाया गया की हफ्ते में चार से सात अंडे खाने वालों का कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी दिल के रोग होने का जोखिम 75 प्रतिशत कम हो गया. हालांकि, दिल की सुरक्षा के लिए हफ्ते में केवल एक से तीन अंडे खाने की ही सलाह दी गई है, वह भी अंडे के योक के बिना. यानी अंडे का पीला भाग निकाल कर खाने से ही दिल को फायदा होगा.

Cholesterol Reduce Tips : वसा से सिकुड़ी नसें चौड़ी कर देगा ये बीज, बैड कोलेस्‍ट्रॉल का होगा खत्‍मा

धमनी की दीवारें होती है क्लीन

बता दें कि अंडे की सफेदी कैरोटीनॉयड अवशोषण को शरीर में बढ़ा देते हैं इससे अच्छे कोलेस्ट्रॉल का स्तर ब्लड में बढ़ता और ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन जैसे बायोएक्टिव यौगिक भी बढ़ाते हैं, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस यानी धमनी की दीवारों के ऊपर और अंदर फैट, कोलेस्टरॉल और अन्य गंदे पदार्थों के जमाव को रोकते हैं. इससे धमनी की दीवारे क्लीन होती हैं

सेलेनियम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में मददगार

अंडा प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन और आयरन का बढ़िया स्रोत है. अंडे विटामिन बी2, बी12 और सेलेनियम का भी भंडार है, जो कार्डियोप्रोटेक्टिव हैं. विटामिन बी 2 और बी 12 होमोसिस्टीन लेवल को नॉर्मल करते हैं. अंडे में मौजूद सेलेनियम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में मदद करता है जो हृदय रोग का एक मुख्य घटक है.

क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है अंडा?

कई अध्ययनों में दावा किया गया है कि अंडे के सेवन से खासकर उसके पीले हिस्से को खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है.

Foods Clog Arteries: इन 5 चीजों की वजह से फट सकती हैं दिमाग की नसें

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.