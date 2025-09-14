Kidney Damage Signals: सावधान! आंखों के ये 3 बदलाव हो सकते हैं किडनी डैमेज का संकेत, बिल्कुल न करें इग्नोर

Kidney Damage Signals: किडनी में गड़बड़ी होने पर शरीर में कई तरह के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं. जरूरी नहीं कि सिर्फ पेशाब में बदलाव या सांस लेने में दिक्कत हो, तभी किडनी की जांच कराना जरूरी है. कई बार हमारी आंखें भी किडनी डैमेज का संकेत देती हैं.

शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक किडनी का सही से काम करना बहुत जरूरी है. अगर किडनी में कोई समस्या होती है, तो शरीर पहले ही इसके संकेत देने लगता है. दरअसल, किडनी से जुड़ी बीमारियों के लक्षणों में थकान, पैरों में सूजन, पेशाब में झाग या खून, सूखी और खुजली वाली त्वचा और मतली आदि शामिल हैं. लेकिन इन सबके अलावा, किडनी की समस्या का असर हमारी आंखों पर भी पड़ता है.

किडनी का मुख्य काम शरीर से बेकार पदार्थों को छानना और तरल पदार्थ का संतुलन बनाए रखना है. यह सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ी होती है, जिसमें आंखों को सपोर्ट करने वाली नसें भी शामिल हैं. जब किडनी ठीक से काम नहीं करती है, तो इसका सीधा असर आंखों पर दिखता है. तो चलिए हम आपको ऐसे आंखों में होने वाले ऐसे 3 बदलावों के बारे में बताते हैं, जिससे किडनी डैमेज का पता लग सकता है.

सूजी हुई आंखें

अगर आपकी आंखें खासकर आपकी पलकें अगर सुबह उठने के बाद भी सूजी हुई रहती हैं, तो यह किडनी की समस्या का संकेत हो सकता है. यह अक्सर प्रोटीन्यूरिया नामक स्थिति के कारण होता है. दरअसल, किडनी के खराब होने से प्रोटीन पेशाब में लीक होने लगता है.

धुंधला दिखाई देना

अचानक धुंधला दिखाई देना, फोकस करने में दिक्कत या दोहरी दृष्टि हाइपरटेंसिव या डायबिटिक रेटिनोपैथी का संकेत हो सकता है. हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों ही किडनी की बीमारियों के प्रमुख कारण हैं और ये रेटिना की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

आंखों में खुजली

आंखों में लगातार खुजली और सूखापन भी किडनी से जुड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है. जिन लोगों को किडनी की गंभीर बीमारी है या जो डायलिसिस पर हैं, उनमें सूखी आंखें एक आम समस्या है. ऐसा शरीर में कैल्शियम और वेस्ट प्रोडक्ट्स के जमा होने के कारण होता है, जो आंसू के उत्पादन और आंखों की नमी को प्रभावित करते हैं. अगर आपको इन तीनों में से कोई भी लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी किडनी की जांच करवाएं.



