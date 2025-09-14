Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Kidney Damage Signals: सावधान! आंखों के ये 3 बदलाव हो सकते हैं किडनी डैमेज का संकेत, बिल्कुल न करें इग्नोर

यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, एक साथ दागे 361 से ज्यादा ड्रोन, तेल रिफाइनरी में लगी भीषण आग

'नया ट्रेंड शुरू मत करो..' तलाक के बाद डाइवोर्स फोटोशूट कराईं एक्ट्रेस, तो भड़क गए फैंस

IND vs PAK Playing 11: अर्शदीप सिंह को फिर नहीं मिली जगह, हारिस रऊफ भी बाहर; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

Hair Care Tips: बालों को कलर करने के लिए भारती सिंह ने बताया आसान घरेलू उपाय, मंहगे हेयर डाई की नहीं पड़ेगी जरूरत

दुनिया का वो इकलौता देश, जिसे कभी नहीं मिली गुलामी की जंजीरें

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैच को बॉयकॉट करने की तेजी से बढ़ी मांग, फैंस ने तोड़ी टीवी; यहां देखें लोगों के रिएक्शन

IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रच सकते हैं हार्दिक पांड्या, इन 4 बड़े रिकॉर्ड्स को करेंगे अपने नाम

Facial Hair Treatment: सिर्फ 15 मिनट में हटा देगा चेहरे से अनचाहे बाल, बस आजमा लें इन 3 में से कोई एक घरेलू उपाय

IND vs PAK मुकाबले से पहले तेजी से वायरल हो रहा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का यह वीडियो, सोशल मीडिया पर दिखा जबरदस्त रिएक्शन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Kidney Damage Signals: सावधान! आंखों के ये 3 बदलाव हो सकते हैं किडनी डैमेज का संकेत, बिल्कुल न करें इग्नोर

सावधान! आंखों के ये 3 बदलाव हो सकते हैं किडनी डैमेज का संकेत, बिल्कुल न करें इग्नोर

यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, एक साथ दागे 361 से ज्यादा ड्रोन, तेल रिफाइनरी में लगी भीषण आग

यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, एक साथ दागे 361 से ज्यादा ड्रोन, तेल रिफाइनरी में लगी भीषण आग

'नया ट्रेंड शुरू मत करो..' तलाक के बाद डाइवोर्स फोटोशूट कराईं एक्ट्रेस, तो भड़क गए फैंस

'नया ट्रेंड शुरू मत करो..' तलाक के बाद डाइवोर्स फोटोशूट कराईं एक्ट्रेस, तो भड़क गए फैंस

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया का वो इकलौता देश, जिसे कभी नहीं मिली गुलामी की जंजीरें

दुनिया का वो इकलौता देश, जिसे कभी नहीं मिली गुलामी की जंजीरें

IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रच सकते हैं हार्दिक पांड्या, इन 4 बड़े रिकॉर्ड्स को करेंगे अपने नाम

IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रच सकते हैं हार्दिक पांड्या, इन 4 बड़े रिकॉर्ड्स को करेंगे अपने नाम

India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान मैच में ये 7 खिलाड़ी एक दूसरे के लिए बन सकते हैं खतरा, पलट सकते हैं हारी हुई बाजी

India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान मैच में ये 7 खिलाड़ी एक दूसरे के लिए बन सकते हैं खतरा, पलट सकते हैं हारी हुई बाजी

Homeसेहत

सेहत

Kidney Damage Signals: सावधान! आंखों के ये 3 बदलाव हो सकते हैं किडनी डैमेज का संकेत, बिल्कुल न करें इग्नोर

Kidney Damage Signals: किडनी में गड़बड़ी होने पर शरीर में कई तरह के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं. जरूरी नहीं कि सिर्फ पेशाब में बदलाव या सांस लेने में दिक्कत हो, तभी किडनी की जांच कराना जरूरी है. कई बार हमारी आंखें भी किडनी डैमेज का संकेत देती हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 14, 2025, 07:54 PM IST

Kidney Damage Signals: सावधान! आंखों के ये 3 बदलाव हो सकते हैं किडनी डैमेज का संकेत, बिल्कुल न करें इग्नोर
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक किडनी का सही से काम करना बहुत जरूरी है. अगर किडनी में कोई समस्या होती है, तो शरीर पहले ही इसके संकेत देने लगता है. दरअसल, किडनी से जुड़ी बीमारियों के लक्षणों में थकान, पैरों में सूजन, पेशाब में झाग या खून, सूखी और खुजली वाली त्वचा और मतली आदि शामिल हैं. लेकिन इन सबके अलावा, किडनी की समस्या का असर हमारी आंखों पर भी पड़ता है.
किडनी का मुख्य काम शरीर से बेकार पदार्थों को छानना और तरल पदार्थ का संतुलन बनाए रखना है. यह सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ी होती है, जिसमें आंखों को सपोर्ट करने वाली नसें भी शामिल हैं. जब किडनी ठीक से काम नहीं करती है, तो इसका सीधा असर आंखों पर दिखता है. तो चलिए हम आपको ऐसे आंखों में होने वाले ऐसे 3 बदलावों के बारे में बताते हैं, जिससे किडनी डैमेज का पता लग सकता है.

सूजी हुई आंखें

अगर आपकी आंखें खासकर आपकी पलकें अगर सुबह उठने के बाद भी सूजी हुई रहती हैं, तो यह किडनी की समस्या का संकेत हो सकता है. यह अक्सर प्रोटीन्यूरिया नामक स्थिति के कारण होता है. दरअसल, किडनी के खराब होने से प्रोटीन पेशाब में लीक होने लगता है.

धुंधला दिखाई देना

अचानक धुंधला दिखाई देना, फोकस करने में दिक्कत या दोहरी दृष्टि हाइपरटेंसिव या डायबिटिक रेटिनोपैथी का संकेत हो सकता है. हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों ही किडनी की बीमारियों के प्रमुख कारण हैं और ये रेटिना की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

आंखों में खुजली

आंखों में लगातार खुजली और सूखापन भी किडनी से जुड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है. जिन लोगों को किडनी की गंभीर बीमारी है या जो डायलिसिस पर हैं, उनमें सूखी आंखें एक आम समस्या है. ऐसा शरीर में कैल्शियम और वेस्ट प्रोडक्ट्स के जमा होने के कारण होता है, जो आंसू के उत्पादन और आंखों की नमी को प्रभावित करते हैं. अगर आपको इन तीनों में से कोई भी लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी किडनी की जांच करवाएं.
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया का वो इकलौता देश, जिसे कभी नहीं मिली गुलामी की जंजीरें
दुनिया का वो इकलौता देश, जिसे कभी नहीं मिली गुलामी की जंजीरें
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रच सकते हैं हार्दिक पांड्या, इन 4 बड़े रिकॉर्ड्स को करेंगे अपने नाम
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रच सकते हैं हार्दिक पांड्या, इन 4 बड़े रिकॉर्ड्स को करेंगे अपने नाम
India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान मैच में ये 7 खिलाड़ी एक दूसरे के लिए बन सकते हैं खतरा, पलट सकते हैं हारी हुई बाजी
India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान मैच में ये 7 खिलाड़ी एक दूसरे के लिए बन सकते हैं खतरा, पलट सकते हैं हारी हुई बाजी
मिलिए दुनिया के 5 अनोखे जीवों से, जिनमें दिल नहीं फिर भी धड़कती है जिंदगी
मिलिए दुनिया के 5 अनोखे जीवों से, जिनमें दिल नहीं फिर भी धड़कती है जिंदगी
रेखा ने अमिताभ बच्चन को खुश करने के लिए छोड़ दी थी अपनी ये फेवरेट चीज, ' सालों बाद खुले कई राज
रेखा ने अमिताभ बच्चन को खुश करने के लिए छोड़ दी थी अपनी ये फेवरेट चीज, ' सालों बाद खुले कई राज
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE