Depression Symptoms: बात-बात पर आपको भी आता है गुस्सा? हो सकते हैं डिप्रेशन के शिकार, जान लें इसके शुरुआती लक्षण

सेहत
Depression Causes and Early Symptoms: डिप्रेशन, सिर्फ मेंटल हेल्थ को ही नहीं बल्कि यह आपके जीवन की गुणवत्ता को भी कम कर देता है. तो आइए हम आपको इस लेख में डिप्रेशन के शुरुआती लक्षण के बारे में बताते हैं.
Depression Causes and Early Symptoms: क्या आपको भी बात-बात पर गुस्सा आता है? क्या आपको लगता है कि आपका गुस्सा अब आपके नियंत्रण से बाहर हो रहा है? अगर हां, तो यह एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है, जिसे डिप्रेशन कहते हैं. अक्सर हम डिप्रेशन को उदासी, निराशा और अकेलापन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसका एक अनदेखा लक्षण गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी है. आइए, इस लेख में हम आपको बताते हैं कि कैसे इसके शुरुआती लक्षणों को आप पहचान सकते हैं.
जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, तो उसके दिमाग में नकारात्मकता भर जाता है. यही चीज गुस्से के रूप में निकलती है. डिप्रेशन में रहने वाला व्यक्ति अक्सर चिड़चिड़ा महसूस करता है, क्योंकि उसकी सहनशीलता कम हो जाती है और उसे छोटी-छोटी बातों पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है. यह गुस्सा एक तरह से अवसाद से लड़ने का एक तरीका होता है, लेकिन यह वास्तव में समस्या को और बढ़ा देता है.
आपको बिना किसी कारण के गुस्सा आ सकता है और थोड़ी ही देर में आप उदास महसूस कर सकते हैं. यह डिप्रेशन का एक प्रमुख लक्षण है. इसके अलावा, आपको काम पर या किसी भी गतिविधि में ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो सकती है. आपकी याददाश्त भी कमजोर हो सकती है.
आपको हमेशा थका हुआ महसूस होगा, भले ही आपने कुछ खास काम न किया हो. रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल लग सकता है. आपको या तो बहुत ज्यादा नींद आएगी या बिल्कुल नींद नहीं आएगी. यह मानसिक स्वास्थ्य का एक बड़ा संकेत है.
जिन चीजों में आपको पहले मजा आता था, उसमें भी अब रुचि नहीं लगती है. यानी हॉबी या दोस्तों के साथ घूमना, खाना, पीना आदि में भी कोई दिलचस्पी महसूस नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है.
