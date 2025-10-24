FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

जल्द भारत में दस्तक देगा Musk का Starlink, भारत के इन 9 शहरों में बनेंगे सैटेलाइट स्टेशन 

Kundali Match: कुंडली में कुज दोष होने पर शादी में आती है बाधा, क्या शादी के बाद भी आता है अलगाव

IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming: क्या विराट कोहली का होगा आखिरी मैच? जल्दी से जानें कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग

पैरों को न करें नजरअंदाज, गंभीर बीमारियों से पहले ही दे देते हैं ये संकेत

IND vs AUS 3rd ODI Weather Report: क्या बारिश में धुल जाएगा आखिरी वनडे? जानें कैसा है सिडनी के मौसम का हाल

पाकिस्तान में टमाटर के लिए मची हाहाकार, 400 % बढ़ा दाम, इनते रुपये किलो है वर्तमान कीमत

Bihar Election 2025: धोरैया विधानसभा सीट, जहां हर चुनाव में बदलता है खेल! क्या फिर पलटेगा सियासी पासा? समझें समीकरण 

असली बारिश से कैसे अलग है Artificial Rain? यहां समझिए दोनों के बीच अंतर

IND vs AUS 3rd ODI Pitch Report: सिडनी में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है पिच रिपोर्ट

AQI से निपटने के लिए बेस्ट रहेंगे ये 7 Indoor Plants, घर की हवा को भी नेचुरल तरीके से करेंगे शुद्ध

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
जल्द भारत में दस्तक देगा Musk का Starlink, भारत के इन 9 शहरों में बनेंगे सैटेलाइट स्टेशन 

जल्द भारत में दस्तक देगा Musk का Starlink, भारत के इन 9 शहरों में बनेंगे सैटेलाइट स्टेशन

Kundali Match: कुंडली में कुज दोष होने पर शादी में आती है बाधा, क्या शादी के बाद भी आता है अलगाव

कुंडली में कुज दोष होने पर शादी में आती है बाधा, क्या शादी के बाद भी आता है अलगाव

पैरों को न करें नजरअंदाज, गंभीर बीमारियों से पहले ही दे देते हैं ये संकेत

पैरों को न करें नजरअंदाज, गंभीर बीमारियों से पहले ही दे देते हैं ये संकेत

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming: क्या विराट कोहली का होगा आखिरी मैच? जल्दी से जानें कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग

IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming: क्या विराट कोहली का होगा आखिरी मैच? जल्दी से जानें कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग

AQI से निपटने के लिए बेस्ट रहेंगे ये 7 Indoor Plants, घर की हवा को भी नेचुरल तरीके से करेंगे शुद्ध

AQI से निपटने के लिए बेस्ट रहेंगे ये 7 Indoor Plants, घर की हवा को भी नेचुरल तरीके से करेंगे शुद्ध

Kartik Maas 2025: कार्तिक मास में दीपदान से लेकर जरूर करें ये 10 काम, मिलेगी भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा

कार्तिक मास में दीपदान से लेकर जरूर करें ये 10 काम, मिलेगी भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा

Homeसेहत

सेहत

पैरों को न करें नजरअंदाज, गंभीर बीमारियों से पहले ही दे देते हैं ये संकेत

Feet Health Problems: पैरों को अनदेखा न करें. ये शरीर में आने वाली गंभीर बीमारियों, जैसे मधुमेह, गठिया, या संचार समस्याओं के शुरुआती संकेत जैसे सूजन, सुन्नपन या रंग परिवर्तन दे सकते हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 24, 2025, 04:01 PM IST

पैरों को न करें नजरअंदाज, गंभीर बीमारियों से पहले ही दे देते हैं ये संकेत
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम शरीर के हर अंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और हमारा शरीरी मशीन की तरह काम करता है. इस व्यस्त जिंदगी में कई बार गंभीर बीमारी होने का खतरा भी रहता है और हमें इसके संकेत भी मिलते हैं लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं. इन्हें नजरअंदाज कर कई बार हम बड़ी बीमारियों को आमंत्रण दे देते हैं. हमारे शरीर का पैर भी एक महत्वपूर्ण अंग है जो कई बार हमें बड़ी बीमारियों का संकेत पहले ही दे देता है. 

पैर पहले ही देते हैं बीमारी के संकेत 

हमारे शरीर में किसी भी बीमारी के संकेत पैर सबसे पहले देते हैं. ये शरीर में होने वाले बीमारियों के बड़े संकेतक होते हैं. कई बार हमारे पैर के टखने में सूजन हो जाती है अगर यह सूजन जल्दी ठीक ना हो और लंबे समय तक बनी रहे तो इसकी कई बड़ी वजह हो सकती है. यह किडनी की समस्या, शरीर में पानी जमा होने और थायराइड का संकेत होता है ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह ले. 

पिंडलियों में दर्द 

कई बार पिंडलियों में दर्द होने की समस्या होती है लेकिन ये अगर बनी रहे तो ये पेरिफरल आर्टरीज का संकेत हो सकती है. इसमें पैरों में मौजूद धमनियों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है और दर्द होने लगता है. ये दिल की बीमारी के भी संकेत हैं. 

पैरे ठंडे पड़ना

इसके अलावा कई बार हाथ-पैरे ठंडे पड़ने लगते हैं ये गंभीर समस्या बन सकती है. आमतौर पर ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से हाथ-पैर ठंडे पड़ने लगते हैं. ऐसा कभी-कभी हो तो यह ब्लड प्रेशर को दर्शाता है. लेकिन ये दिक्कत अगर बार-बार हो तो ये फेरिफेरल आर्टेरियर डिजीज का संकेत है. इसमें पैरों की धमनियां सिकुड़ जाती है और उसमें दर्द होने लगता है. कुछ मामलों में पैर में घाव भी बन जाते हैं. 

पैर अपने आप ही गर्म और लाल दिखने लगे

अगर पैर अपने आप ही गर्म और लाल दिखने लगते हैं, तो इसको अनदेखा ना करे, ये डीप वेन थ्रॉम्बोसिस हो सकता है. इस स्थिति में पैर लाल होने लगते हैं और पैरों में आग या जलन जैसा महसूस होता है. इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से मिले.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming: क्या विराट कोहली का होगा आखिरी मैच? जल्दी से जानें कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग
IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming: क्या विराट कोहली का होगा आखिरी मैच? जल्दी से जानें कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग
AQI से निपटने के लिए बेस्ट रहेंगे ये 7 Indoor Plants, घर की हवा को भी नेचुरल तरीके से करेंगे शुद्ध
AQI से निपटने के लिए बेस्ट रहेंगे ये 7 Indoor Plants, घर की हवा को भी नेचुरल तरीके से करेंगे शुद्ध
Kartik Maas 2025: कार्तिक मास में दीपदान से लेकर जरूर करें ये 10 काम, मिलेगी भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा
कार्तिक मास में दीपदान से लेकर जरूर करें ये 10 काम, मिलेगी भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा
Normal Blood Sugar Level: कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल? जानिए डायबिटीज होने पर कितने तक बढ़ जाता है स्तर 
कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल? जानिए डायबिटीज होने पर कितने तक बढ़ जाता है स्तर
देश में चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, कौन होंगे नेक्स्ट CJI? यहां देखें अगले 6 सीजेआई की लिस्ट
देश में चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, कौन होंगे नेक्स्ट CJI? यहां देखें अगले 6 सीजेआई की लिस्ट
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE