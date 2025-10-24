पैरों को न करें नजरअंदाज, गंभीर बीमारियों से पहले ही दे देते हैं ये संकेत

जल्द भारत में दस्तक देगा Musk का Starlink, भारत के इन 9 शहरों में बनेंगे सैटेलाइट स्टेशन
सेहत
Feet Health Problems: पैरों को अनदेखा न करें. ये शरीर में आने वाली गंभीर बीमारियों, जैसे मधुमेह, गठिया, या संचार समस्याओं के शुरुआती संकेत जैसे सूजन, सुन्नपन या रंग परिवर्तन दे सकते हैं.
भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम शरीर के हर अंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और हमारा शरीरी मशीन की तरह काम करता है. इस व्यस्त जिंदगी में कई बार गंभीर बीमारी होने का खतरा भी रहता है और हमें इसके संकेत भी मिलते हैं लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं. इन्हें नजरअंदाज कर कई बार हम बड़ी बीमारियों को आमंत्रण दे देते हैं. हमारे शरीर का पैर भी एक महत्वपूर्ण अंग है जो कई बार हमें बड़ी बीमारियों का संकेत पहले ही दे देता है.
हमारे शरीर में किसी भी बीमारी के संकेत पैर सबसे पहले देते हैं. ये शरीर में होने वाले बीमारियों के बड़े संकेतक होते हैं. कई बार हमारे पैर के टखने में सूजन हो जाती है अगर यह सूजन जल्दी ठीक ना हो और लंबे समय तक बनी रहे तो इसकी कई बड़ी वजह हो सकती है. यह किडनी की समस्या, शरीर में पानी जमा होने और थायराइड का संकेत होता है ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह ले.
कई बार पिंडलियों में दर्द होने की समस्या होती है लेकिन ये अगर बनी रहे तो ये पेरिफरल आर्टरीज का संकेत हो सकती है. इसमें पैरों में मौजूद धमनियों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है और दर्द होने लगता है. ये दिल की बीमारी के भी संकेत हैं.
इसके अलावा कई बार हाथ-पैरे ठंडे पड़ने लगते हैं ये गंभीर समस्या बन सकती है. आमतौर पर ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से हाथ-पैर ठंडे पड़ने लगते हैं. ऐसा कभी-कभी हो तो यह ब्लड प्रेशर को दर्शाता है. लेकिन ये दिक्कत अगर बार-बार हो तो ये फेरिफेरल आर्टेरियर डिजीज का संकेत है. इसमें पैरों की धमनियां सिकुड़ जाती है और उसमें दर्द होने लगता है. कुछ मामलों में पैर में घाव भी बन जाते हैं.
अगर पैर अपने आप ही गर्म और लाल दिखने लगते हैं, तो इसको अनदेखा ना करे, ये डीप वेन थ्रॉम्बोसिस हो सकता है. इस स्थिति में पैर लाल होने लगते हैं और पैरों में आग या जलन जैसा महसूस होता है. इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से मिले.
