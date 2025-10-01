Mysterious Diseases: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 'रहस्यमयी बीमारी’ का कहर, अचानक Kidney Failure से कई बच्चों की मौत

Mysterious Diseases: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक 'रहस्यमयी बीमारी’ से अब तक कई बच्चों की मौत हो चुकी है. डॉक्टरों का कहना है कि इन सभी बच्चों की मौत किडनी फेल होने की वजह से हुई है.

Mysterious Diseases: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक 'रहस्यमयी बीमारी’ से अब तक कई बच्चों की मौत हो चुकी है. डॉक्टरों का कहना है कि इन सभी बच्चों की मौत किडनी फेल होने की वजह से हुई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीमारी का कारण समझ में ना आने के कारण जिला प्रशासन द्वारा दिल्ली से भी टीम बुलाई गई है. हालांकि अभी तक उनकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है. अभी तक इस बीमारी से जिन बच्चों की मौत हुई है, सभी में एक जैसे लक्षण थे. आशंका जताई जा रही है कि 'कफ सिरप' की वजह से इन बच्चों की जान गई है.

क्या कफ सिरप बनी मौत की वजह?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में सभी को सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी शिकायतें थीं, इसके बाद इन्होंने कुछ ब्रैंड की कफ सिरप का इस्तेमाल किया था. इसी वजह से इन बच्चों की मौत हुई है. ऐसी आशंका जताई जा रही है. हालांकि मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ने कफ सिरप की बात को निराधार बताया है. एक अधिकारी ने बताया कि 4 सितंबर से 26 सितंबर के बीच किडनी संबंधी दिक्कतों की वजह से छिंदवाड़ा जिले में 6 बच्चों की मौत हुई है. पीड़ित परिवारों का कहना है कि बच्चों को शुरुआत में सर्दी, खांसी और बुखार था और फिर किडनी प्रभावित हुई, जिससे स्थिति बिगड़ गई.

रिपोर्ट का इंतजार

चीफ मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर डॉ. नरेश गुन्नाडे ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की टीमों को किडनी फेल होने की वजहों का पता लगाने के लिए बुलाया गया है. उन्होंने सैंपल लिए हैं, जिसे जांच के लिए भेजा है, रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है.

बच्चों को क्या हो रहा है?

अभी तक यही पता चल पाया है कि बच्चों में पहले हल्का बुखार आता है, फिर बाद में यूरिन पास होना बंद हो जाता है और बच्चों की किडनी फेल हो जाती है. इसी वजह से बच्चों की मौतें हो रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक प्रशासन की तमाम कोशिशें के बावजूद भी इस बीमारी से संबंधित कोई भी कारण समझ में नहीं आया है. इसलिए जिला प्रशासन ने दिल्ली से मेडिकल टीम को आमंत्रित किया है, जो सैंपल लेकर जा चुकी है.

