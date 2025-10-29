यूपी में अब 76वां जिला बनाने की तैयारी, CM योगी ने की घोषणा, आइए जानते हैं कैसे बनता है नया डिस्ट्रिक्ट
November Bank Holidays 2025: नवंबर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट
हर्षवर्धन राणे ने याद किए संघर्ष के दिन, रोजाना '10 रुपये' और 'एक प्लेट छोले-चावल' में करते थे गुजारा
Cyclone Montha: चक्रवात मोंथा का भारी कहर, तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी तबाही और बारिश से बुरा हाल
IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच चढ़ा बारिश की भेंट, कमाल के फॉर्म में चल रहे थे सूर्या और गिल
मार्च तक लागू होगा मोबाइल पर Caller Name दिखाने की सुविधा, फिर नहीं पड़ेगी नंबर सेव करने की जरूरत...
Dry Cough Remedies: रात की सूखी खांसी से हैं परेशान तो अपना लें ये उपाय, कुछ ही दिनों में मिल जाएगी राहत
8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहां से की है कानून की पढ़ाई? जानें उनके अबतक के अहम फैसले
भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 की लॉन्चिंग की पूरी तैयारी, जानें बनाने में कितना आया खर्च
कौन हैं शिवांगी सिंह? देश की एकमात्र महिला राफेल पायलट जिनसे मिलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हुईं अभिभूत
सेहत
बार-बार खांसी आने के कारण कभी-कभी सिरदर्द, रात को सोने के बाद नाक बंद होना, गले में खराश, रात को सोने के बाद लगातार खांसी आना आदि समस्याएं बढ़ने लगती हैं.
पर्यावरण में हो रहे बदलाव का असर स्वास्थ्य पर तुरंत दिखने लगता है. सर्दी समेत सभी मौसमों में महामारी जनित बीमारियां बड़े पैमाने पर फैलने लगती हैं. शरीर में महामारी जनित बीमारियों की चपेट में आने के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है. इसके अलावा गले में खराश, गला सूखना, लगातार खांसी, जुकाम आदि कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं. सूखी खांसी हमेशा रात में होती है, जिससे नींद में खलल नहीं पड़ता. नींद पूरी न होने से सेहत बिगड़ती है और खांसी बढ़ने लगती है. मौसम, प्रदूषण या शरीर में कफ बढ़ने आदि के कारण खांसी बढ़ने लगती है. अगर खांसी एक हफ्ते से ज्यादा रहे तो तुरंत डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए.
बार-बार खांसी आने के कारण कभी-कभी सिरदर्द, रात को सोने के बाद नाक बंद होना, गले में खराश, रात को सोने के बाद लगातार खांसी आना आदि समस्याएं बढ़ने लगती हैं. कुछ लोगों को रात में सोने के बाद बहुत खांसी आती है. इसलिए आज हम आपको खांसी से राहत पाने के आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं. इन उपायों को अपनाने से आपको खांसी से हमेशा के लिए राहत मिलेगी और गले की समस्या कम होगी. आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करने से स्वास्थ्य बेहतर होता है.
रात में बढ़ने वाली खांसी से राहत पाने के लिए बार-बार मेडिकल गोलियां लेने की बजाय घरेलू और आयुर्वेदिक उपाय आजमाएं. शरीर में कफ और वात बढ़ने से सेहत खराब होती है. रात में आराम करते समय शरीर की प्राकृतिक गति धीमी हो जाती है, जिससे गले और छाती में कफ जमा हो जाता है. छाती में जमा कफ के कारण ही रात में सोने के बाद खांसी बढ़ जाती है. साथ ही पंखे से सीधी हवा नाक और मुंह के जरिए शरीर में जाती है, जिससे कफ सूख जाता है. रात में बार-बार खांसी आने के कारण कई बार गले में सूजन भी आ जाती है.
रात को सोने से पहले गर्म पानी पिएं. इससे गले की मांसपेशियों को आराम मिलेगा. गर्म पानी पीने से गला नम रहता है और कफ को ढीला करने में मदद मिलती है. इसके अलावा, रात को सोने से पहले गर्म दूध में काली मिर्च पाउडर, हल्दी और घी मिलाकर पिएं. इससे खांसी और गले की सूजन कम करने में मदद मिलेगी. सुबह उठने के बाद, गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारे करें. गरारे करने से गले की खराश कम होगी. इसके अलावा, तुलसी के पत्ते, नीलगिरी के पत्ते और अंडा डालकर पानी की भाप लें.
सर्दी-ज़ुकाम और फ्लू खांसी का कारण बन सकते हैं, क्योंकि संक्रमण से लड़ते समय शरीर अतिरिक्त कफ बनाता है. गले से निकलने वाला बलगम वायुमार्ग में जलन पैदा करता है और खांसी का कारण बनता है.
गर्म पानी या शहद वाली चाय पीने से खांसी और सीने की जलन कम हो सकती है. ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करने या गर्म पानी से नहाने से वायुमार्ग खुलने में मदद मिल सकती है.
डिसक्लेमरः यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.