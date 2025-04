Coffee From Machine: हाल ही में आई एक नई स्टडी के मुताबिक, मशीन वाली कॉफी पीने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. इसकी वजह से दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियोंं का जोखिम बढ़ सकता है.

देश में चाय और कॉफी के दीवानों की कमी नहीं है. कई लोग ऐसे हैं, जो घर हो या फिर ऑफ‍िस समय-समय पर टी-कॉफी ब्रेक जरूर लेते हैं. हालांकि घर की बनी चाय या कॉफी सीम‍ित मात्रा में पीना उतना नुकसानदेह नहीं है. लेकिन, जो कॉफी आप ऑफ‍िस के मशीन (Coffee From Machine) से निकालकर पी रहे हैं, वह दिल की सेहत के लिए खतरनाक है. ऐसा हम नहीं, बल्कि एक (Health Risk Of Coffee From Machine) स्टडी कह रही है.

जी हां, हाल ही में Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases नाम के जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक, मशीन वाली कॉफी पीने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. इसकी वजह से दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियोंं का जोखिम बढ़ सकता है.

क्या कहती है स्टडी?

इस स्टडी के मुताबिक मशीन से बनी कॉफी पीने से शरीर में LDL यानी ‘Bad Cholesterol’ बढ़ सकता है, जो नसों में ब्लाॅकेज पैदा करता है और इससे दिल की बीमारी हो सकती है. इसके लिए शोधकर्ताओं ने स्वीडन के चार ऑफिस की 14 कॉफी मशीनों का सर्वे किया और पाया कि मशीन में बनने वाली कॉफी में कैफेस्टोल और काहवेओल (cafestol and kahweol) जैसे यौगिक होते हैं और ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कंपाउंड्स तब ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं जब कॉफी को ठीक से फिल्टर नहीं किया गया हो. इसलिए ऑफिस में पी गई मशीन वाली कॉफी दिल की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और इससे हार्ट अटैक का जोख‍िम बढ़ सकता है.

इन 3 तरह की काफी मशीन का जिक्र

एक्सपर्ट्स ने इस स्‍टडी में 3 तरह की कॉफी मशीनों का ज‍िक्र क‍िया है, इसमें पहला है मेटल फिल्टर वाली ब्रूइंग मशीन, दूसरा है लिक्विड-कॉन्संट्रेट और हॉट वॉटर से बनी कॉफी, तीसरा है फ्रीज-ड्राई कॉफी का उपयोग करने वाली इंस्टेंट मशीन. एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनमें से सबसे ज्यादा खतरा उन मशीनों से बनी कॉफी में पाया गया जो फिल्टर का इस्तेमाल नहीं करतीं हैं.

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर लोग हफ्ते में सिर्फ तीन कप मशीन वाली कॉफी की जगह पेपर-फिल्टर कॉफी पीना शुरू कर दें तो इससे LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर में काफी कमी आ सकती है.

चुनें हेल्‍दी ऑप्‍शन

यह ज्‍यादा उन लोगों को नुकसान पहुंचाती है, ज‍िनकी फ‍िज‍िकल एक्‍ट‍िवि‍टी काफी कम है. ऐसे में दिल की सेहत को लेकर सतर्क हैं, तो कोशिश करें कि ऑफिस में मशीन से बनी कॉफी कम से कम पि‍एं. इसकी जगह घर से पेपर फिल्टर वाली कॉफी लाएं या फिर दूसरे हेल्दी ऑप्शन चुनें.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

