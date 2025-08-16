Kidney Health: सुबह उठते बहुत पानी पीना किडनी कर देगा खराब, जानें कितना पानी पीना चाहिए?

सुबह उठकर पानी पीना एक स्वस्थ आदत है. डॉक्टर दिन की शुरुआत गर्म पानी से करने की सलाह देते हैं. लेकिन सुबह ज़्यादा पानी पीने से किडनी पर दबाव पड़ सकता है. जानिए सुबह कितना पानी पीना चाहिए?

किडनी के सुचारू संचालन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है. भरपूर पानी पीने से शरीर में जमा विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और किडनी को उन्हें छानने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. इसलिए, आपको दिन भर में 3 लीटर पानी पीना चाहिए. पानी के साथ-साथ आप अपने आहार में अन्य तरल पदार्थ भी शामिल कर सकते हैं.

सुबह उठने के बाद गर्म पानी पीना सबसे अच्छा तरीका है. ऐसा करना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन एक साथ बहुत सारा पानी पीना किडनी के लिए अच्छा नहीं है. इससे किडनी पर दबाव पड़ता है. अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग सुबह उठते ही एक साथ 1-2 बोतल पानी पी जाते हैं. डॉक्टर इस आदत को अच्छा नहीं मानते. सुबह एक साथ इतना पानी पीने से किडनी पर दबाव पड़ता है. आइए डॉक्टर से जानें कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए सुबह कितना पानी पीना चाहिए. आइए एक्सपर्ट से जानें कि दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए



सुबह उठते ही आप कितने गिलास पानी पी सकते हैं?

बहुत ज़्यादा पानी पीना शरीर के लिए अच्छा नहीं है. इससे किडनी पर दबाव पड़ता है. अक्सर लोग सुबह उठते ही 2-3 बोतल पानी पी लेते हैं. इससे किडनी को फ़ायदा होने की बजाय नुकसान पहुँच सकता है. आपको दिन की शुरुआत 1-2 गिलास गर्म पानी पीकर करनी चाहिए. इससे आपके शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा. एक बार में बहुत ज़्यादा पानी पीने से बचें.

आपको अपने गुर्दों के लिए कितना पानी पीना चाहिए?

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा खाना और पानी ही काफी है. आपको दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए. इससे किडनी शरीर में जमा विषाक्त पदार्थों को आसानी से छान पाती है. इसलिए पानी का ध्यान रखना चाहिए. कुछ लोग एसी ऑफिस में काम करते हुए पानी पीना भूल जाते हैं या ज़रूरत से कम पानी पीते हैं.

आप अपने पेशाब से बता सकते हैं कि आप कम पानी पी रहे हैं. अगर आप दिन में पर्याप्त मात्रा में पेशाब कर रहे हैं, यानी 2 लीटर तक पेशाब कर रहे हैं, तो आप सही मात्रा में पानी पी रहे हैं. अगर आप इससे कम पेशाब कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि शरीर में कम पानी जा रहा है. कम पानी पीने से शरीर में हानिकारक पदार्थ जमा हो सकते हैं, जो आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगते हैं.

पानी पीने का सही तरीका

पानी पीने का सही तरीका यह है कि आप दिन भर में जो 3 लीटर पानी पीते हैं, उसे बराबर मात्रा में पिएँ. उदाहरण के लिए, सुबह उठने के बाद 2 गिलास पानी पिएँ. हर बार खाने से पहले 1 गिलास पानी पिएँ. खाने के आधे घंटे बाद 1 गिलास पानी पिएँ. रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पिएँ. अगर आप गर्मी में खेत में काम कर रहे हैं या किसी भी तरह से बहुत पसीना आ रहा है, तो आप पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं.

यहां दी गई सूचना सामान्य जानकारी के आधार पर है. अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर से संपर्क करें.

