Drink For Better Sleeping: बेड पर बदलते रहते हैं करवट तो दूध में मिलाकर पी लें ये चीज, पलक झपकते ही आ जाएगी नींद

आज के समय में बहुत से लोग नींद न आने की समस्या से जूझ रहे हैं. इसकी वजह बढ़ता तनाव, भागदौड़ खराब दिनचर्या के साथ ही घंटों मोबाइल और लैपटॉप को यूज करना है. इससे बचने के लिए ये एक नुस्खा बेहद कारगर साबित हो सकता है.

दिनभर की भागदौड़ और तनाव के बाद व्यक्ति के रात में चैन से नींद लेना चाहता है, लेकिन बहुत से लोगों तनाव तब और ज्यादा बढ़ जाता है, जब उन्हें नींद नहीं आ पाती. अंधेरा करने से लेकर तमाम जतन करने के बाद भी वे बेड पर करवट बदलते रहते हैं. अगर आप भी नींद ना आने से परेशान हैं तो इसका असर न सिर्फ आपके दिमाग बल्कि पूरी सेहत पर पड़ता है. ऐसे में न्यूट्रिशनिस्ट ने एक ऐसा नुस्खा बताया है, जिसे करते ही आपको नींद आ जाएगी. इसके लिए सिर्फ दूध में इन चीजों को डालना है. आइए जानते हैं दूध में किन चीजों को डालकर पीते ही आपकी आरामदायक नींद आ जाएगी.

ऐसे आएगी गहरी नींद

न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं कि अगर आप बेड पर करवट बदलते रहते हैं. बेड लेटने के घंटों बाद भी नींद नहीं आ रही है तो एक गिलास दूध लें. इसमें 2 से 3 बादाम, एक चुटकी खसखस और एक इलायची का टुकड़ा डाल लें. अब दूध को अच्छे से उबाल लें. अब इस दूध को सोने से पहले हल्का गर्म करके चुस्कियां लेते हुए पिएं. इससे बेड पर लेटते ही आपको गहरी नींद आ जाएगी.

इसके अलावा जरूर करें ये काम

वहीं नींद न आने की एक वजह घंटों टीवी, मोबाइल और लैपटॉप देखना या फिर कमरे में उजाले का आना है. ऐसे में आप बेड पर जाने से करीब एक से डेढ़ घंटे पहले अपना मोबाइल, लैपटॉप अैर टीवी को बंद कर दें. कमरे में किसी भी तरह का उजाला ना आने दें. साथ ही शांति से नींद लें.

यह ड्राई फ्रूट भी करता है नींद की गोली का काम

वहीं सेहत के लिए बेहद फायदेमंद ड्राई फ्रूट में से एक काजू आपकी सेहत ही नहीं, अच्छी नींद दिलाने में भी मदद कर सकता है. इसकी वजह काजू में मैग्नीशियम और ट्राइटोफेन का भरपूर मात्रा में पाया जाता है. यह मसल्स को रिलैक्स करता है और नर्वस सिस्टम को आराम देने का काम करता है. काजू खाने पर दिमाग रिलैक्स्ड होता है. इसलिए नींद न आने की समस्या से जूझ रहे हैं तो हर दिन तीन से चार काजू को भिगोकर खाना शुरू कर दें. इससे नींद ना आने की दिक्कत दूर होगी. स्लीप हार्मोन मेलाटॉनिन रेग्यूलेट हो जाएंगे.