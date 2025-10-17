FacebookTwitterYoutubeInstagram
Diwali की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली-NCR की ये मार्केट्स! 50-100 रु में ही मिलेंगे डेकोरेशन से इलेक्ट्रॉनिक्‍स तक सबकुछ

Drink For Better Sleeping: बेड पर बदलते रहते हैं करवट तो दूध में मिलाकर पी लें ये चीज, पलक झपकते ही आ जाएगी नींद

Delhi Hit and Run: पहले मारी टक्कर, फिर रिवर्स में लेकर कुचला... दिल्ली में 'Thar' का खूनी खेल, 13 साल के बच्चे की मौत

Makeup and Hair Care Tips: त्योहारों पर नेचुरल ग्लो व शाइनी हेयर के लिए फॉलो करें एक्सपर्ट के बताए ये सीक्रेट टिप्स

Expensive Diwali Sweets: 1,00,000 रुपये किलो! ज्वेलरी जैसी पैकिंग में बिक रही है भारत की सबसे महंगी मिठाई, क्या है खास?

धनतेरस पर शनि त्रयोदशी पर बन रहा विशेष योग, 13 दीपक और यम का दीपम जलाने से मिलेगा धन कुबेर का आशीर्वाद

रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा बनीं गुजरात सरकार में मंत्री, इंजीनियरिंग से राजनीति तक जानें BJP विधायक का सफर

UP News: यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़, योगी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा

Dhanteras 2025: धनतेरस पर घर पर ऐसे बनाएं धनलक्ष्मी की पोटली, आकर्षित होंगी सुख समृद्धि और पैसा

Test Twenty होगा क्रिकेट का नया फॉर्मेट, जानें क्या होंगी खासियतें, क्यों होगा ये अलग

Drink For Better Sleeping: बेड पर बदलते रहते हैं करवट तो दूध में मिलाकर पी लें ये चीज, पलक झपकते ही आ जाएगी नींद

आज के समय में बहुत से लोग नींद न आने की समस्या से जूझ रहे हैं. इसकी वजह बढ़ता तनाव, भागदौड़ खराब दिनचर्या के साथ ही घंटों मोबाइल और लैपटॉप को यूज करना है. इससे बचने के लिए ये एक नुस्खा बेहद कारगर साबित हो सकता है.

नितिन शर्मा

Updated : Oct 17, 2025, 03:58 PM IST

Drink For Better Sleeping: बेड पर बदलते रहते हैं करवट तो दूध में मिलाकर पी लें ये चीज, पलक झपकते ही आ जाएगी नींद
दिनभर की भागदौड़ और तनाव के बाद व्यक्ति के रात में चैन से नींद लेना चाहता है, लेकिन बहुत से लोगों तनाव तब और ज्यादा बढ़ जाता है, जब उन्हें नींद नहीं आ पाती. अंधेरा करने से लेकर तमाम जतन करने के बाद भी वे बेड पर करवट बदलते  रहते हैं. अगर आप भी नींद ना आने से परेशान हैं तो इसका असर न सिर्फ आपके दिमाग बल्कि पूरी सेहत पर पड़ता है. ऐसे में न्यूट्रिशनिस्ट ने एक ऐसा नुस्खा बताया है, जिसे करते ही आपको नींद आ जाएगी. इसके लिए सिर्फ दूध में इन चीजों को डालना है. आइए जानते हैं दूध में किन चीजों को डालकर पीते ही आपकी आरामदायक नींद आ जाएगी. 

ऐसे आएगी गहरी नींद

न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं कि अगर आप बेड पर करवट बदलते रहते हैं. बेड लेटने के घंटों बाद भी नींद नहीं आ रही है तो एक गिलास दूध लें. इसमें 2 से 3 बादाम, एक चुटकी खसखस और एक इलायची का टुकड़ा डाल लें. अब दूध को अच्छे से उबाल लें. अब इस दूध को सोने से पहले हल्का गर्म करके चुस्कियां लेते हुए पिएं. इससे बेड पर लेटते ही आपको गहरी नींद आ जाएगी. 

इसके अलावा जरूर करें ये काम

वहीं नींद न आने की एक वजह घंटों टीवी, मोबाइल और लैपटॉप देखना या फिर कमरे में उजाले का आना है. ऐसे में आप बेड पर जाने से करीब एक से डेढ़ घंटे पहले अपना मोबाइल, लैपटॉप अैर टीवी को बंद कर दें. कमरे में किसी भी तरह का उजाला ना आने दें. साथ ही शांति से नींद लें. 

यह ड्राई फ्रूट भी करता है नींद की गोली का काम

वहीं सेहत के लिए बेहद फायदेमंद ड्राई फ्रूट में से एक काजू आपकी सेहत ही नहीं, अच्छी नींद दिलाने में भी मदद कर सकता है. इसकी वजह काजू में मैग्नीशियम और ट्राइटोफेन का भरपूर मात्रा में पाया जाता है. यह मसल्स को रिलैक्स करता है और नर्वस सिस्टम को आराम देने का काम करता है. काजू खाने पर दिमाग रिलैक्स्ड होता है. इसलिए नींद न आने की समस्या से जूझ रहे हैं तो हर दिन तीन से चार काजू को भिगोकर खाना शुरू कर दें. इससे नींद ना आने की दिक्कत दूर होगी. स्लीप हार्मोन मेलाटॉनिन रेग्यूलेट हो जाएंगे. 

Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें. 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

