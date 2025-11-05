FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज, पूर्व मंत्री बूटा सिंह के बेटे ने कराई, अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाया

सेहत

सेहत

Delhi NCR में प्रदूषण और डेंगू का डबल अटैक, मच्छरों की डंक से 2 की मौत, 1136 नए मामले दर्ज! कैसे करें बचाव? 

Dengue And Pollution: दिल्ली NCR में प्रदूषण के साथ, डेंगू का डबल अटैक देखने को मिल रहा है. ऐसे में आइए जान लेते हैं प्रदूषण और डेंगू से आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 05, 2025, 01:47 PM IST

Delhi NCR में प्रदूषण और डेंगू का डबल अटैक, मच्छरों की डंक से 2 की मौत, 1136 नए मामले दर्ज! कैसे करें बचाव? 

Double Attack Of Dengue Fever And Pollution

Double Attack Of Dengue Fever And Pollution: दिल्ली NCR में इन दिनों प्रदूषण की समस्या शीर्ष पर है. प्रदूषण की वजह से लोगों को श्वसन संबंधी रोग, त्वचा से जुड़ी समस्याएं, एलर्जी और संक्रमण के अलावा अन्य कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. अब दिल्ली NCR में प्रदूषण के साथ, डेंगू का डबल अटैक देखने को मिल रहा है. दिल्ली नगर निगम की ओर से जारी की गई आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर के महीने में दिल्ली में डेंगू के 377 मरीज मिले, जो इस साल एक महीने में डेंगू के मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है. दिल्ली में इस सीजन में डेंगू से दो मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है और इस साल डेंगू से पीड़ित होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1136 पहुंच गया है. 

पिछले साल के आंकड़ों से कम या ज्यादा? 

रिपोर्ट्स में मिले आंकड़ों को देखें तो पिछले साल की तुलना में इस साल डेंगू के मामलों को लेकर स्थिति संतोषजनक है. आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2024 में अक्टूबर माह में डेंगू के मरीजों की संख्या 2431 थी, जो इस साल अक्टूबर में सामने आए आंकड़ों से कई गुना ज्यादा थी. जोन के अनुसार डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज सेंट्रल जोन में सबसे ज्यादा 125 है. फिर वेस्ट जोन में 103 और फिर नजफगढ़ जोन में सर्वाधिक डेंगू के 99 मरीज मिले हैं.

यह भी पढ़ें: Polluted Air में शील्ड की तरह काम करते हैं ये मास्क, खरीदने से पहले ये एक चीज जरूर कर लें चेक

बताते चलें कि राजधानी दिल्ली में बारिश का मौसम खत्म होने के बाद डेंगू के मामले सामने आते रहते हैं. वहीं प्रदूष की बात करें तो मौसम में बदलाव और ठंड आते आते AQI खराब स्तर पर पहुंच जाती है. ऐसे में इस डबल अटैक से खुद को बचाए रखना जरूरी है.. 

कैसे करें डेंगू से बचाव? 

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर समय से सतर्क हो जाएं और पहले से बचाव के उपाय करने लगें तो डेंगू से बचाव किया जा सकता है. इसके लिए सबसे जरूरी बात अपने आसपास पानी न इकट्ठा होने दें, क्योंकि डेंगू का मच्छर साफ पानी में ही पैदा होता है और दिन के समय में लोगों को काटते हैं. घर से बाहर निकलने पर शरीर को कपड़ों से ढक कर निकलें और घर के खिड़की दरवाजों को बंद रखें. मच्छरों को भगाने के लिए नीम का तेल या फिर लेमन ग्रास के तेल को भी ऑयल बर्नर में डालकर जला सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Dengue Ka Desi Upchar: डेंगू के मच्छरों पर भारी पड़ेंगे ये देसी नुस्खे, बुखार-दर्द से ऐसे बच सकते हैं आप

प्रदूषण से कैसे करें बचाव? 

प्रदूषण से बचने के लिए सबसे पहले मास्क पहनें और जरूरी न हो तो दिन के उस समय बाहर न निकलें जब प्रदूषण का स्तर ज्यादा हो. इसके अलावा प्रदूषण वाले वातावरण में बाहरी व्यायाम, जैसे दौड़ने, चलने से बचें. बाहर से आने के बाद, हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं और गरारे करें. इसके अलावा  पानी को छानकर पिएं और विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां खाएं. इसमें संतरा और पालक आदि शामिल हैं. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

