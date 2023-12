Foods For Dopamine: बेवजह रहते हैं उदास और दुखी तो हो सकती है इस हार्मोन की कमी, तुरंत डाइट में शामिल करें ये फूड्स

How To Boost Dopamine Hormone: डोपामाइन की कमी से थकान, मन न लगना, नींद में समस्या जैसी परेशानी हो सकती है. यहां जानिए 5 ऐसे फूड्स के बारे में जो इसकी कमी दूर करते हैं.

डीएनए हिंदीः How To Boost Dopamine Hormone- हेल्दी और सेहतमंद रहने में शरीर में मौजूद हार्मोन काफी मदद करते हैं, वहीं हार्मोन कम या ज्यादा होने से सेहत पर इसका काफी ज्यादा असर पड़ता है. इन्हीं में से एक हार्मोन है डोपामाइन, जिसे फील गुड हार्मोन के नाम से भी जानते हैं. बता दें कि डोपामाइन हार्मोन मानसिक एकाग्रता देने में मदद करता है और साथ ही कई (Dopamine Hormone) तरह की शारीरिक गतिविधियों के लिए भी जिम्मेदार होता है. इतना ही नहीं दिमाग में नेचुरल रूप से डोपामाइन का उत्पादन होता है, वहीं इसकी कमी से थकान, मन न लगना, नींद में समस्या जैसी परेशानी ( What Is Dopamine) हो सकती है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बता रहे हैं, जो डोपामाइन के लेवल को बूस्ट करने में मददगार होते हैं. आइए जानते हैं इन 5 पावर फ़ूड्स के बारे में...

कॉफी पिएं

बता दें कि कॉफी में कैफिन होता है और इससे दिमाग खुल जाता है और सतर्क भी हो जाता है. इतना ही नहीं कॉफी में डोपामाइन के लेवल को बढ़ाने की अच्छी खासी ताकत होती है.

डार्क चॉकलेट खाएं

शरीर में डोपामाइन के लेवल को बढ़ाने के लिए गुड हार्मोंस को जगाना भी बहुत ही जरूरी है. बता दें कि ये काम चॉकलेट आसानी से कर देती है और चॉकलेट खाने से दिमाग डोपामाइन के हार्मोन को रिलीज कर देता है.

नट्स हैं फायदेमंद

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक विटामिन बी6 रिच नट्स डोपामाइन बनाने में ब्रेन की हेल्प करते हैं. वहीं अखरोट और हाजेलनट विटामिन बी सिक्स और डी एच ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भी समृद्ध होते हैं और ये डोपामाइन लेवल को बैलेंस रखने में मददगार होते हैं.

डेयरी प्रोडक्ट्स

डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध दही चीज फनी इन सब का सेवन भी डोपामाइन लेवल बैलेंस रखने में मददगार होता है. बता दें कि इनमें मौजूद टायरामीन बॉडी में डोपामाइन लेवल बूस्ट करता है.

हरी सब्जियां

वहीं वेजिटेरियन लोगों के पास भी प्रोटीन खाने के कई विकल्प होते हैं. इसके अलावा डोपामाइन का लेवल बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में सोयाबीन, फलियां, बिन्स शामिल कर सकते हैं.

