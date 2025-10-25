Headache Sign: बार-बार होने वाला सिरदर्द नज़रअंदाज़ न करें, समय रहते पहचानें ब्रेन कैंसर के ये 5 लक्षण

हम सभी को कभी न कभी सिरदर्द होता है. कभी काम का तनाव, कभी नींद की कमी, कभी थकान, या पर्याप्त पानी न पीने की वजह से होता है लेकिन अगर आपको अक्सर ही सिर में दर्द होता रहता है तो आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. ये ब्रेन कैंसर का भी संकेत हो सकता है.

सिरदर्द और मस्तिष्क कैंसर के बीच अंतर समझें



मस्तिष्क कैंसर का प्रारंभिक पहचान मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके कई लक्षण सामान्य सिरदर्द जैसे ही होते हैं. लेकिन अगर बार-बार हो रहा सिर दर्द, इसके पैटर्न, तीव्रता और दर्द के साथ अन्य परेशानियों के संकेतों से ब्रेन कैंसर के लक्षणों का पता चलता है.

इन 5 खतरे के संकेतों को पहचानें:

1. लगातार और बिगड़ता सिरदर्द: साधारण सिरदर्द आराम या दवा से ठीक हो सकता है. हालाँकि, अगर आपका सिरदर्द बार-बार हो रहा है और दिन-ब-दिन बदतर होता जा रहा है, तो यह पहला चेतावनी संकेत है. अगर इस सिरदर्द के साथ मतली या उल्टी भी हो रही हो और दवा से आराम न मिले, तो विशेष रूप से सावधान रहें.



2. वयस्कों में पहला दौरा: यह एक बहुत ही गंभीर लक्षण माना जाता है. अगर किसी वयस्क को, जिसे पहले कभी दौरा नहीं पड़ा हो, अचानक दौरा पड़ जाए, तो इसे नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए. ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क के कार्य को बाधित करता है. इससे शरीर के एक हिस्से में कंपन, कंपकंपी, या कुछ क्षणों के लिए अस्पष्ट वाणी जैसे लक्षण हो सकते हैं.



3. मनोदशा और मानसिक क्षमताओं में बदलाव: ब्रेन कैंसर न केवल आपके शरीर को, बल्कि आपकी मनोदशा और मानसिक क्षमताओं को भी प्रभावित करता है. अचानक चिड़चिड़ापन, लगातार उदासी, बढ़ती चिंता, या यहाँ तक कि बार-बार भूलने की बीमारी भी इसके लक्षण हो सकते हैं. ट्यूमर आपकी सोचने, निर्णय लेने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता को कमज़ोर कर सकता है.



4. संतुलन और कमज़ोरी: जब मस्तिष्क का वह भाग, जो संतुलन और गति नियंत्रण को नियंत्रित करता है, सेरिबैलम प्रभावित होता है, तो संतुलन संबंधी समस्याएँ शुरू हो जाती हैं. इसमें बार-बार लड़खड़ाना, चक्कर आना या चलने में परेशानी शामिल है. हाथों और पैरों में कमज़ोरी भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है.



5. केवल एक तरफ लक्षण: यदि आप उपरोक्त लक्षण, विशेष रूप से कमजोरी या कंपन, शरीर के केवल एक तरफ अनुभव करते हैं - यानी केवल दाहिने हाथ या केवल बाएं पैर में - तो यह ट्यूमर का एक मजबूत संकेत हो सकता है.



बेशक, ज़्यादातर सिरदर्द साधारण होते हैं. हालाँकि, अगर आपका दर्द सामान्य से अलग महसूस हो रहा है, बार-बार हो रहा है, या ऊपर बताए गए असामान्य लक्षणों के साथ है, तो कृपया इसे 'थकान' समझकर नज़रअंदाज़ न करें. बीमारी चाहे जो भी हो, अगर शुरुआती दौर में ही पता चल जाए (जल्दी पता लग जाए) तो इलाज आसान और ज़्यादा प्रभावी होता है. इसलिए, डॉक्टर से सलाह लेना और समय पर जाँच करवाना हमेशा ज़रूरी है.

