FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 4 January 2026: आज किन राशि वालों को मिलेगा लाभ, किसे बरतनी है सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज किन राशि वालों को मिलेगा लाभ, किसे बरतनी है सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

निकोलस मादुरो के हाथों में हथकड़ी, आंखों पर पट्टी... वेनेजुएला के राष्ट्रपति के हिरासत की सामने आई तस्वीर

निकोलस मादुरो के हाथों में हथकड़ी, आंखों पर पट्टी... वेनेजुएला के राष्ट्रपति के हिरासत की सामने आई तस्वीर

Jana Nayagan Trailer: थलपति विजय की 'जन नायकन' में बॉबी देओल का खूंखार अवतार, 'रहमान डकैत' से हो रही तुलना

Jana Nayagan Trailer: थलपति विजय की 'जन नायकन' में बॉबी देओल का खूंखार अवतार, 'रहमान डकैत' से हो रही तुलना

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Homemade Soap: ग्लिसरीन, हल्दी और एलोवेरा जेल... इन 7 चीजों से घर पर बनाएं टैनिंग हटाने वाला 100% नेचुरल साबुन 

Homemade Soap: ग्लिसरीन, हल्दी और एलोवेरा जेल... इन 7 चीजों से घर पर बनाएं टैनिंग हटाने वाला 100% नेचुरल साबुन

कितनी घातक है अमेरिका की डेल्टा फोर्स? लादेन से लेकर बगदादी तक को पहुंचा चुकी है जहन्नुम

कितनी घातक है अमेरिका की डेल्टा फोर्स? लादेन से लेकर बगदादी तक को पहुंचा चुकी है जहन्नुम

Frugal Habits: स्मार्ट लोग ऐसे करते हैं पैसे की बचत, सेविंग के लिए आप भी अपनाएं ये 6 आदतें 

Frugal Habits: स्मार्ट लोग ऐसे करते हैं पैसे की बचत, सेविंग के लिए आप भी अपनाएं ये 6 आदतें

Homeसेहत

सेहत

Donald Trump Aspirin: एस्पिरिन क्या है? जानें क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं इसका हाई डोज

Aspirin Uses: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि वह रोजाना ज्यादा मात्रा में एस्पिरिन लेते हैं, डॉक्टरों के कहने पर भी इसकी मात्रा कम करने को तैयार नहीं हैं. जानिए क्या है एस्पिरिन, किस काम आती है ये दवा...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Jan 03, 2026, 08:24 PM IST

Donald Trump Aspirin: एस्पिरिन क्या है? जानें क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं इसका हाई डोज

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Donald Trump- Aspirin Uses: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि वह रोजाना ज्यादा मात्रा में एस्पिरिन लेते हैं, डॉक्टरों के कहने पर भी इसकी मात्रा कम करने को तैयार नहीं हैं. वह सालों से इसी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं और इसे जारी रखना पसंद करते हैं. उनके डॉक्टर के मुताबिक, ट्रंप एस्पिरिन का इस्तेमाल दिल की सुरक्षा के लिए करते हैं. उन्होंने बताया कि यह दवा उनकी दिनचर्या का हिस्सा पिछले बीस साल से ज्यादा समय से बनी हुई है.  

रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने उन्हें कम मात्रा वाली एस्पिरिन लेने की सलाह दी है, लेकिन ट्रंप ने इसे मानने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि वह इस मामले में थोड़े अंधविश्वासी हैं. 

खून को पतला रखती है एस्पिरिन

ट्रंप का मानना है कि एस्पिरिन खून को पतला रखती है और दिल पर दबाव कम करती है. उन्होंने बताया कि वह नहीं चाहते कि गाढ़ा खून उनके दिल से गुजरे, बल्कि वह पतला खून चाहते हैं ताकि दिल पर कम जोर पड़े.  ट्रंप के डॉक्टर नेवी कैप्टन सीन बारबाबेला ने बताया कि राष्ट्रपति "कार्डियक प्रिवेंशन" के लिए एस्पिरिन का इस्तेमाल करते हैं. बारबाबेला के मुताबिक ट्रंप दिन में 325 मिलीग्राम एस्पिरिन लेते हैं. मेयो क्लिनिक के अनुसार, कम डोज़ वाली एस्पिरिन आमतौर पर 81 मिलीग्राम होती है. 

यह भी पढ़ें: Nicolas Maduro: कौन हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो? क्यों इन्हें सत्ता से हटाने पर आमादा हैं डोनाल्ड ट्रंप

हाई डोज एस्पिरिन लेने के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? 

  • बढ़ता है इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क
  • हो सकती है पेट में अल्सर और जलन
  • किडनी डैमेज का खतरा भी बढ़ता है
  • कानों में सीटियां बजने जैसा महसूस होना
  • एलर्जी और अस्थमा की समस्या हो सकती है.  

क्या वाकई इससे कम होता है दिल की बीमारी का खतरा? 

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एस्पिरिन रक्त को पतला करके और रक्त के थक्कों (blood clots) को बनने से रोकता है, जिससे दिल के दौरे (heart attack) और स्ट्रोक (stroke) के खतरे को कम करने में मदद मिलती है. हालांकि,  किसी भी स्थिति में अपने डॉक्टर से बात किए बिना दैनिक एस्पिरिन लेना शुरू नहीं करना चाहिए. क्योंकि व्यक्ति के जोखिम कारकों और समग्र स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर ही डॉक्टर ही यह निर्धारित कर सकते हैं कि एस्पिरिन थेरेपी व्यक्ति के  लिए सुरक्षित और फायदेमंद है या नहीं.   

दिल से जुड़ी बीमारियों से बचाव के लिए एस्पिरिन का इस्तेमाल

ट्रंप ने कहा कि डॉक्टर चाहते हैं कि वह छोटी मात्रा वाली एस्पिरिन लें, लेकिन वह लंबे समय से ज्यादा मात्रा लेते आ रहे हैं. बता दें कि अमेरिका में लंबे समय से दिल से जुड़ी बीमारियों से बचाव के लिए एस्पिरिन का इस्तेमाल किया जाता रहा है. 79 साल के ट्रंप अक्सर अपनी अच्छी सेहत का श्रेय अपने 'बहुत अच्छे जेनेटिक्स' को देते रहे हैं.  डॉक्टर के अनुसार, ट्रंप की सेहत बहुत अच्छी है और वह देश के राष्ट्रपति के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं.  व्हाइट हाउस के अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति की दिनचर्या काफी सक्रिय रहती है. इनपुट --आईएएनएस

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.) 

 देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Homemade Soap: ग्लिसरीन, हल्दी और एलोवेरा जेल... इन 7 चीजों से घर पर बनाएं टैनिंग हटाने वाला 100% नेचुरल साबुन 
Homemade Soap: ग्लिसरीन, हल्दी और एलोवेरा जेल... इन 7 चीजों से घर पर बनाएं टैनिंग हटाने वाला 100% नेचुरल साबुन
कितनी घातक है अमेरिका की डेल्टा फोर्स? लादेन से लेकर बगदादी तक को पहुंचा चुकी है जहन्नुम
कितनी घातक है अमेरिका की डेल्टा फोर्स? लादेन से लेकर बगदादी तक को पहुंचा चुकी है जहन्नुम
Frugal Habits: स्मार्ट लोग ऐसे करते हैं पैसे की बचत, सेविंग के लिए आप भी अपनाएं ये 6 आदतें 
Frugal Habits: स्मार्ट लोग ऐसे करते हैं पैसे की बचत, सेविंग के लिए आप भी अपनाएं ये 6 आदतें
Dhurandhar Cast Upcoming Project: रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना से आर माधवान तक, जानें 'धुरंधर' एक्टर्स के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
Dhurandhar Cast: रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना से आर माधवान तक, जानें 'धुरंधर' एक्टर्स के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
धरती का एकमात्र देश जहां एक भी नदी नहीं बहती, 'पृथ्वी का मंगल' कहलाने वाली इस कंट्री में लोगों को पानी कैसे मिलता है?
धरती का एकमात्र देश जहां एक भी नदी नहीं बहती, 'पृथ्वी का मंगल' कहलाने वाली इस कंट्री में लोगों को पानी कैसे मिलता है?
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: नाम में एक छोटे से चेंज से बदल गई आयुष्मान खुराना की जिंदगी! ज्योतिष पिता ने दी थी ये खास सलाह
Numerology: नाम में एक छोटे से चेंज से बदल गई आयुष्मान खुराना की जिंदगी! ज्योतिष पिता ने दी थी ये खास सलाह
Paush Purnima Grah Upay: पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
Paush Purnima 2026: कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व
कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व
Rashifal 2 January 2026: मिथुन और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology 2026: 2026 में पाना चाहते हैं खुशियां और समृद्धि तो अपनी जन्मतिथि के अनुसार करें ये बदलाव, जरूर मिलेगी सफलता
Numerology 2026: 2026 में पाना चाहते हैं खुशियां और समृद्धि तो अपनी जन्मतिथि के अनुसार करें ये बदलाव, जरूर मिलेगी सफलता
MORE
Advertisement