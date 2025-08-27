कुत्ते के काटने पर इन बीमारियों का होता है खतरा, बचाव के लिए समय पर लें रेबीज का इंजेक्शन

Electric Vehicles में बनाना चाहते हैं करियर? IIT दिल्ली के इस कोर्स में लें एडमिशन
India vs Pakistan T20I: आखिरी बार कब हुई भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत? यहां देखें पिछले 5 टी20 मुकाबले को नतीजे
किस शहर में होगा आपका UPSSSC PET 2025 का एग्जाम, यहां क्लिक कर पाएं सारी जानकारी
Ganesh Chaturthi 2025: चूहा कैसे बना भगवान गणेश जी का वाहन, जानें इसकी पूरी कथा
अगर भारतीय देशभक्त हैं तो पाकिस्तानी..., IND vs PAK मैच से पहले वसीम अकरम ने दिया बड़ा बयान
ICC Rankings: आईसीसी टी20 रैंकिंग में भारत या पाकिस्तान कौन है आगे? यहां देखें टॉप-10 रैकिंग्स
संन्यास लेने के बाद अचानक Cheteshwar Pujara को क्यों मांगनी पड़ी माफी? देर रात शेयर की वीडियो
निक्की भाटी की भाभी की जुबानी एक और दर्दनाक कहानी- 'बेटी के लिए इंसाफ की गुहार पर बहू का क्या कसूर था?'
ट्रंप के टैरिफ से मुकेश अंबानी को तगड़ा झटका, एक दिन में 179027773908 रुपये कम हो गई नेटवर्थ, टॉप 20 से बाहर हुए गौतम अडानी
अब ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे अमिताभ बच्चन को हैरान करने वाले Google Boy कौटिल्य, जानें किस खास कोर्स की करेंगे पढ़ाई
सेहत
Dog Bite Injection: कुत्ते के काटने पर इंफेक्शन और बीमारियों का खतरा रहता है. आपको इससे बचने के लिए रेबीज और टिटनस का इंजेक्शन जरूर लगवाना चाहिए.
Treatment of Dog Bite: अगर कुत्ता काट लेता है तो रेबीज का खतरा रहता है. आपको कुत्ते के काटने पर घाव को पहले अच्छे से धो लेना चाहिए. लेकिन इसके बाद भी खतरनाक बीमारियों का खतरा रहता है. अगर कुत्ता काट लेता है तो आपको बचाव के लिए तुरंत इंजेक्शन लेना चाहिए. वरना यह इंफेक्शन और वायरस शरीर में फैल सकता है. कुत्ते के काटने पर वायरस नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है.
आपको कुत्ता काट लेता है तो 24 घंटे के भीतर पहला इंजेक्शन लेना जरूरी होता है. इंजेक्शन न लेने पर रेबीज का खतरा बढ़ जाता है. रेबीज के 4-5 इंजेक्शन लगवाने होते हैं. डॉक्टर की सलाह पर आपको पूरे इंजेक्शन लगवाने चाहिए. चलिए आपको बताते हैं कि, कुत्ते के काटने पर किन बीमारियों का खतरा रहता है. अगर एक बार रेबीज के लक्षण शुरू हो जाते हैं तो इलाज मुश्किल हो जाता है.
रेबीज
कुत्ते के काटने पर रेबीज वायरस का खतरा रहता है जो दिमाग और नर्वस सिस्टम को अटैक करता है. आपको इससे बचाव के लिए समय रहते इलाज करा लेना चाहिए.
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले शाहिद अफरीदी के बदले बोल, एशिया कप में चुने गए इन भारतीय खिलाड़ियों के हुए फैन
टिटनस
कुत्ते के मुंह में मौजूद बैक्टीरिया घाव के जरिए शरीर में जाकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं. यह शरीर में टिटनस का कारण बन सकता हैं. इससे मांसपेशियों में अकड़न हो सकती है.
स्किन एलर्जी
कुत्ते के काटने से स्किन एलर्जी हो सकती है. इसके कारण त्वचा पर खुजली, जलन महसूस हो सकती है. यह स्किन के लाल पड़ने का कारण बन सकता है.
बैक्टीरियल इंफेक्शन
कुत्ते के कारण बैक्टीरिया शरीर में जाकर सूजन, लालिमा और पस का कारण बन सकते हैं. आपको बचाव के लिए इंजेक्शन लगवाने चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.