कुत्ते के काटने पर इन बीमारियों का होता है खतरा, बचाव के लिए समय पर लें रेबीज का इंजेक्शन

Dog Bite Injection: कुत्ते के काटने पर इंफेक्शन और बीमारियों का खतरा रहता है. आपको इससे बचने के लिए रेबीज और टिटनस का इंजेक्शन जरूर लगवाना चाहिए.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Aug 27, 2025, 02:19 PM IST

कुत्ते के काटने पर इन बीमारियों का होता है खतरा, बचाव के लिए समय पर लें रेबीज का इंजेक्शन

Dog Bite Diseases

Treatment of Dog Bite: अगर कुत्ता काट लेता है तो रेबीज का खतरा रहता है. आपको कुत्ते के काटने पर घाव को पहले अच्छे से धो लेना चाहिए. लेकिन इसके बाद भी खतरनाक बीमारियों का खतरा रहता है. अगर कुत्ता काट लेता है तो आपको बचाव के लिए तुरंत इंजेक्शन लेना चाहिए. वरना यह इंफेक्शन और वायरस शरीर में फैल सकता है. कुत्ते के काटने पर वायरस नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है.

कब लेना चाहिए इंजेक्शन

आपको कुत्ता काट लेता है तो 24 घंटे के भीतर पहला इंजेक्शन लेना जरूरी होता है. इंजेक्शन न लेने पर रेबीज का खतरा बढ़ जाता है. रेबीज के 4-5 इंजेक्शन लगवाने होते हैं. डॉक्टर की सलाह पर आपको पूरे इंजेक्शन लगवाने चाहिए. चलिए आपको बताते हैं कि, कुत्ते के काटने पर किन बीमारियों का खतरा रहता है. अगर एक बार रेबीज के लक्षण शुरू हो जाते हैं तो इलाज मुश्किल हो जाता है.

कुत्ते के काटने पर इन बीमारियों का होता है खतरा

रेबीज

कुत्ते के काटने पर रेबीज वायरस का खतरा रहता है जो दिमाग और नर्वस सिस्टम को अटैक करता है. आपको इससे बचाव के लिए समय रहते इलाज करा लेना चाहिए.

टिटनस

कुत्ते के मुंह में मौजूद बैक्टीरिया घाव के जरिए शरीर में जाकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं. यह शरीर में टिटनस का कारण बन सकता हैं. इससे मांसपेशियों में अकड़न हो सकती है.

स्किन एलर्जी

कुत्ते के काटने से स्किन एलर्जी हो सकती है. इसके कारण त्वचा पर खुजली, जलन महसूस हो सकती है. यह स्किन के लाल पड़ने का कारण बन सकता है.

बैक्टीरियल इंफेक्शन

कुत्ते के कारण बैक्टीरिया शरीर में जाकर सूजन, लालिमा और पस का कारण बन सकते हैं. आपको बचाव के लिए इंजेक्शन लगवाने चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

