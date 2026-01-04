FacebookTwitterYoutubeInstagram
Black Thread knotting Rule: लड़कियों को किस पैर में काला धागा बांधना चाहिए और किसके लिए कौन सा दिन होता है शुभ?

Stress Risk: ये 6 रोज की आदतें आपके स्ट्रेस को बढ़ाती हैं, अनजाने में ही आप बढ़ा रहे होते हैं कोर्टिसोल हार्मोन

ओडिशा की एक पत्थर खदान में बड़ा हादसा, अवैध खनन के दौरान विस्फोट से 2 की मौत, कई मलबे में दबे

Nupur Sanon-Stebin Ben Wedding: कृति सेनन के घर जल्द आएगी बारात, बहन नूपुर व स्टेबिन बेन की इस शहर में होगी शादी

Edible Flowers: वो 10 फूल, जिन्हें खाया जा सकता है! भारतीय रसोई में सदियों से हो रहा इनका इस्तेमाल

Mahhi Vij-Jay Bhanushali ने कंफर्म किया तलाक! खत्म हुआ 14 साल का साथ, जानें किसके साथ रहेगी बेटी तारा

सेहत

क्या हेलमेट पहनने से बाल झड़ जाते हैं? विशेषज्ञ ने बताई सच्चाई और जानिए इससे बचने के तरीके

सड़कों पर बढ़ते यातायात और दुर्घटनाओं के कारण हेलमेट पहनना न केवल आवश्यक है बल्कि कानून द्वारा अनिवार्य भी है. लेकिन हेलमेट के उपयोग में वृद्धि के साथ-साथ लोगों के मन में एक डर भी घर कर गया है. कुछ लोगों का मानना ​​है कि हेलमेट पहनने से बाल झड़ने की समस्या बढ़ रही है. तो क्या ये सच है?

ऋतु सिंह

Updated : Jan 04, 2026, 03:05 PM IST

क्या हेलमेट पहनने से बाल झड़ जाते हैं? विशेषज्ञ ने बताई सच्चाई और जानिए इससे बचने के तरीके

Does wearing a helmet really cause hair loss? 

कई लोग शिकायत करते हैं कि जब से उन्होंने प्रतिदिन हेलमेट पहनना शुरू किया है, उनके बाल पतले होने लगे हैं, टूटने लगे हैं या उनके बाल झड़ने लगे हैं. खासकर युवा इस बात को लेकर अधिक चिंतित हैं.लेकिन क्या हेलमेट पहनने से वाकई बालों पर असर पड़ता है? अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए है. यहां हम विशेषज्ञों से जानेंगे कि क्या हेलमेट पहनने से वाकई बाल झड़ते हैं या यह सिर्फ एक मिथक है, चलिए जानें.
 
कब हेलमेंट पहनना बालों के लिए हानिकारक होता है?

अगर आपके बाल गर्दन से लंबे हैं या उन्हें ठीक से साफ नहीं किया जाता है, तो हेलमेट पहनना हानिकारक हो सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि पसीना, धूल और गंदगी जमा हो सकती है, जिससे रूसी हो सकती है. साथ ही, जीवाणु और फफूंद संक्रमण का भी खतरा रहता है. हालांकि, अगर आप अपने बालों को साफ और छोटा रखते हैं, तो हेलमेट पहनने से आपके बालों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा और बाल झड़ने जैसी समस्याएं भी नहीं होंगी.
 
हेलमेट पहनने से पहले अपने बालों का इस तरह ख्याल रखें

विशेषज्ञों का कहना है कि हेलमेट पहनना हमारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है. इसलिए इसे हमेशा पहनना चाहिए. बस आपको अपने बालों का खास ख्याल रखना होगा. उदाहरण के लिए, अगर आपको रूसी है, तो एक दिन रूसी रोधी शैम्पू और एक दिन सामान्य शैम्पू का इस्तेमाल करें. अत्यधिक गर्मी में, सप्ताह में एक बार रूसी रोधी शैम्पू और बाकी दिनों में सामान्य शैम्पू का इस्तेमाल करें.
 
बालों में तेल लगाने की गलती न करें

अगर आप हेलमेट पहनते हैं, तो बालों में तेल न लगाएं. इससे बालों में बैक्टीरिया चिपक जाते हैं और धूल-मिट्टी भी बढ़ जाती है. इसलिए, बालों को सेट करने के लिए जेल का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है. अगर आप कोई हेयर केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे रात में लगाएं और सुबह साधारण पानी से धो लें.

