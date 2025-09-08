Add DNA as a Preferred Source
सेहत

Epilepsy: क्या पेरेंट्स से बच्चों में आ सकती है मिर्गी की बीमारी? जानें एक्सपर्ट की राय

Epilepsy Genetic Disorder Risk: अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या मिर्गी की बीमारी जेनेटिक है यानी क्या यह माता-पिता से बच्चों में जा सकती है? अगर आपके मन में भी मिर्गी को लेकर ऐसे कोई सवाल हैं, तो चलिए हम आपको इस लेख में एक्सपर्ट की राय बताते हैं.

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 08, 2025, 05:53 PM IST

Epilepsy: क्या पेरेंट्स से बच्चों में आ सकती है मिर्गी की बीमारी? जानें एक्सपर्ट की राय
Epilepsy Genetic Disorder Risk in Children: मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल विकार है, जिसमें मस्तिष्क की एक्टिविटी अचानक असामान्य हो जाती है और दौरे पड़ते हैं. यह एक ऐसी बीमारी है, जिसके बारे में लोगों के मन में कई भ्रम और सवाल भी हैं. उन्हीं सवालों में से एक सबसे बड़ा प्रश्न यह भी है कि क्या यह बीमारी माता-पिता से बच्चों में जा सकती है.

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, मिर्गी के ज्यादातर मामलों का कोई स्पष्ट कारण नहीं होता है. लगभग 60-70% मामलों में मिर्गी का कारण अज्ञात ही होता है. हालांकि, कुछ मामलों में मिर्गी आनुवंशिक हो सकती है. इसका मतलब यह नहीं है कि अगर माता-पिता में से किसी एक को मिर्गी है, तो बच्चे को भी यह बीमारी अवश्य ही होगी. आइए हम आपको हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, मिर्गी के बीमारी के बारे में विस्तार से बताते हैं.

मिर्गी को लेकर जानें एक्सपर्ट की राय

न्यूरोलॉजिस्ट और मिर्गी विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर किसी परिवार में कोई मिर्गी रोगी है, तो यह माना जाता है कि उस परिवार के सदस्यों में मिर्गी का खातरा थोड़ा अधिक हो सकता है. लेकिन, यह जोखिम बहुत कम होता है. उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के माता-पिता दोनों को मिर्गी नहीं है, तो बच्चे को मिर्गी होने की संभावना 1% है. अगर माता-पिता में से किसी एक को मिर्गी है, तो यह जोखिम बढ़कर 2-4% हो सकता है. इसके अलावा, मिर्गी के कई अन्य कारण भी हैं. 

यह भी पढ़ें- Nerve weakness: हाथ-पैर में ताकत की है कमी? ये आयुर्वेदिक ड्रिंक बेजान नसों में डाल देगा जान

मिर्गी की बीमारी क्यों और किसे होती है?

  • गंभीर सिर की चोट मिर्गी का कारण बन सकती है.
  • मेनिनजाइटिस या एन्सेफलाइटिस जैसे संक्रमण से भी मिर्गी की बीमारी के चपेट में आप आ सकता हैं. 
  • अगर किसी के ब्रेन में स्ट्रोक या ट्यूमर हुआ हो, तो ये मस्तिष्क की सामान्य गतिविधि को बाधित कर सकते हैं. 
  • कुछ बच्चे जन्म के समय ही मस्तिष्क की असामान्यताओं के साथ पैदा होते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी मिर्गी की बीमारी हो सकती है. 

