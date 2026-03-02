Eating Habits: क्या कम खाने से ठीक रहता है पेट? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

आज के समय में ज्यादातर लोगों की जीवनशैली और खानपान की आदतें खराब हो चुकी है, लोग भागदौड़ भरी जिंदगी में भूख लगने पर कुछ भी खा लेते हैं. ऐसा माना जाता है कि हम जितना खाते हैं शरीर को उतनी ही ज्यादा ताकत मिलती है. वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि कम खाने से पेट दुरुस्त रहता है. आइए जानें सच...

Eating Habits - Ayurveda Diet: आज के समय में ज्यादातर लोगों की जीवनशैली और खानपान की आदतें खराब हो चुकी है. आज के समय में तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर बिना सोचे-समझे कुछ भी खा लेते हैं, कई लोगों को लगता है कि ज्यादा खाने से शरीर ज्यादा मजबूत बनता है. लेकिन सच्चाई इससे अलग है. जरूरत से ज्यादा खाना कई बार पेट और सेहत दोनों को नुकसान पहुंचाता है. वहीं कम और संतुलित खाना शरीर को हल्का, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रख सकता है. आइए जानते हैं कि सही मात्रा में खाना क्यों है अच्छी सेहत का असली राज. आयुर्वेद में खाने का क्या है सही नियम...

कम खाना खाने के फायदे

कम और संतुलित खाना खाने से पेट हल्का रहता है और खाना आसानी से पच जाता है. इससे पाचन तंत्र पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता और गैस, पेट फूलना (ब्लोटिंग) और कब्ज जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं. संतुलित मात्रा में खाना खाने से शरीर की ऊर्जा भी बचती है. ज्यादा और भारी खाना पचाने में शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे सुस्ती और थकान महसूस हो सकती है. कम और सही मात्रा में खाना खाने से मोटापा बढ़ने का खतरा भी कम होता है और शरीर ज्यादा एक्टिव और हल्का महसूस करता है.

तेज होता है मेटाबॉलिज्म

कम और संतुलित मात्रा में खाना खाने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहतर काम करता है. इससे खाना जल्दी पचता है और शरीर को सही पोषण मिलता है. कई शोध बताते हैं कि जरूरत के अनुसार खाना खाने से पाचन प्रक्रिया सुधरती है और शरीर ज्यादा एक्टिव रहता है. कम और संतुलित खाना खाने से एसिडिटी और पेट में जलन की समस्या कम हो सकती है. ज्यादा भारी और तला-भुना खाना खाने से पेट में एसिड बढ़ जाता है, जिससे पाचन से जुड़ी परेशानियां होने लगती हैं.

सबसे जरूरी है कि उतना ही खाएं जितनी शरीर को जरूरत हो. न बहुत ज्यादा और न बहुत कम, संतुलित मात्रा में खाना ही अच्छी सेहत का राज है. भूख लगने पर खाएं और पेट भरने से थोड़ा पहले रुक जाएं, इससे पाचन अच्छा रहता है.

आयुर्वेद के अनुसार जानें कब और कैसे खाना चाहिए खाना

आयुर्वेद के मुताबिक पेट को 3 भागों में भोजन देना चाहिए, यानी एक भाग ठोस और एक भाग तरल होना चाहिए और एक हिस्से को खाली रखना चाहिए. सामान्य शब्दों में कहें तो हमेशा 70 फीसदी खाना ही पेट को देना चाहिए, कुछ हिस्सा खाली रखना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

