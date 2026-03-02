FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Holika Dahan Ritual: उबटन की मैल होलिका में को क्यों जलाते हैं लोग? जानिए होलिका से जुड़ी अनोखी मान्यताएं और परंपराएं

उबटन की मैल होलिका में को क्यों जलाते हैं लोग? जानिए होलिका से जुड़ी ये अनोखी मान्यताएं और परंपराएं

Eating Habits: क्या कम खाने से ठीक रहता है पेट? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

Eating Habits: क्या कम खाने से ठीक रहता है पेट? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

IBPS Clerk Mains Result 2025: आईबीपीएस क्लर्क मेन्स एग्जाम का रिजल्ट जारी, ibps.in से ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

आईबीपीएस क्लर्क मेन्स एग्जाम का रिजल्ट जारी, ibps.in से ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Willpower or Habits: जैसा बनना चाहते हैं अपना लें वैसी आदतें, फिर नहीं होंगे किसी काम में असफल

Willpower or Habits: जैसा बनना चाहते हैं अपना लें वैसी आदतें, फिर नहीं होंगे किसी काम में असफल

चंद्र ग्रहण का सूतकाल 3 मार्च को कब से होगा शुरू? क्यों चंद्रमा का 9 और सूर्य का 12 घंटे पहले शुरू होता है सूतक

चंद्र ग्रहण का सूतकाल 3 मार्च को कब से होगा शुरू? क्यों चंद्रमा का 9 और सूर्य का 12 घंटे पहले शुरू होता है सूतक

भारत का एकमात्र राज्य जहां होली 40 दिन की होती है, रंग-गुलाल के साथ निकलती है शाही सवारी

भारत का एकमात्र राज्य जहां होली 40 दिन की होती है, रंग-गुलाल के साथ निकलती है शाही सवारी

Homeसेहत

सेहत

Eating Habits: क्या कम खाने से ठीक रहता है पेट? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

आज के समय में ज्यादातर लोगों की जीवनशैली और खानपान की आदतें खराब हो चुकी है, लोग भागदौड़ भरी जिंदगी में भूख लगने पर कुछ भी खा लेते हैं. ऐसा माना जाता है कि हम जितना खाते हैं शरीर को उतनी ही ज्यादा ताकत मिलती है. वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि कम खाने से पेट दुरुस्त रहता है. आइए जानें सच... 

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Mar 02, 2026, 01:25 PM IST

Eating Habits: क्या कम खाने से ठीक रहता है पेट? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

Eating Habits - Ayurveda Diet: AI Image

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Eating Habits - Ayurveda Diet: आज के समय में ज्यादातर लोगों की जीवनशैली और खानपान की आदतें खराब हो चुकी है. आज के समय में तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर बिना सोचे-समझे कुछ भी खा लेते हैं, कई लोगों को लगता है कि ज्यादा खाने से शरीर ज्यादा मजबूत बनता है. लेकिन सच्चाई इससे अलग है. जरूरत से ज्यादा खाना कई बार पेट और सेहत दोनों को नुकसान पहुंचाता है. वहीं कम और संतुलित खाना शरीर को हल्का, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रख सकता है. आइए जानते हैं कि सही मात्रा में खाना क्यों है अच्छी सेहत का असली राज. आयुर्वेद में खाने का क्या है सही नियम...

कम खाना खाने के फायदे

कम और संतुलित खाना खाने से पेट हल्का रहता है और खाना आसानी से पच जाता है. इससे पाचन तंत्र पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता और गैस, पेट फूलना (ब्लोटिंग) और कब्ज जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं. संतुलित मात्रा में खाना खाने से शरीर की ऊर्जा भी बचती है. ज्यादा और भारी खाना पचाने में शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे सुस्ती और थकान महसूस हो सकती है. कम और सही मात्रा में खाना खाने से मोटापा बढ़ने का खतरा भी कम होता है और शरीर ज्यादा एक्टिव और हल्का महसूस करता है. 

यह भी पढ़ें: Cardiovascular Surgeon ने बताया कितनी बार चेक कराएं BP, साइलेंट किलर से बचने का ये है आसान तरीका

तेज होता है मेटाबॉलिज्म 

कम और संतुलित मात्रा में खाना खाने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहतर काम करता है. इससे खाना जल्दी पचता है और शरीर को सही पोषण मिलता है. कई शोध बताते हैं कि जरूरत के अनुसार खाना खाने से पाचन प्रक्रिया सुधरती है और शरीर ज्यादा एक्टिव रहता है. कम और संतुलित खाना खाने से एसिडिटी और पेट में जलन की समस्या कम हो सकती है. ज्यादा भारी और तला-भुना खाना खाने से पेट में एसिड बढ़ जाता है, जिससे पाचन से जुड़ी परेशानियां होने लगती हैं.

सबसे जरूरी है कि उतना ही खाएं जितनी शरीर को जरूरत हो. न बहुत ज्यादा और न बहुत कम, संतुलित मात्रा में खाना ही अच्छी सेहत का राज है. भूख लगने पर खाएं और पेट भरने से थोड़ा पहले रुक जाएं, इससे पाचन अच्छा रहता है.

आयुर्वेद के अनुसार जानें कब और कैसे खाना चाहिए खाना

आयुर्वेद के मुताबिक पेट को 3 भागों में भोजन देना चाहिए, यानी एक भाग ठोस और एक भाग तरल होना चाहिए और एक हिस्से को खाली रखना चाहिए. सामान्य शब्दों में कहें तो हमेशा 70 फीसदी खाना ही पेट को देना चाहिए, कुछ हिस्सा खाली रखना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Willpower or Habits: जैसा बनना चाहते हैं अपना लें वैसी आदतें, फिर नहीं होंगे किसी काम में असफल
Willpower or Habits: जैसा बनना चाहते हैं अपना लें वैसी आदतें, फिर नहीं होंगे किसी काम में असफल
चंद्र ग्रहण का सूतकाल 3 मार्च को कब से होगा शुरू? क्यों चंद्रमा का 9 और सूर्य का 12 घंटे पहले शुरू होता है सूतक
चंद्र ग्रहण का सूतकाल 3 मार्च को कब से होगा शुरू? क्यों चंद्रमा का 9 और सूर्य का 12 घंटे पहले शुरू होता है सूतक
भारत का एकमात्र राज्य जहां होली 40 दिन की होती है, रंग-गुलाल के साथ निकलती है शाही सवारी
भारत का एकमात्र राज्य जहां होली 40 दिन की होती है, रंग-गुलाल के साथ निकलती है शाही सवारी
Holi Colour Remover: चेहरे-बालों से कैसे हटाएं होली के रंग, ये 10 आसान तरीके आएंगे काम
Holi Colour Remover: चेहरे-बालों से कैसे हटाएं होली के रंग, ये 10 आसान तरीके आएंगे काम
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी बेटियां पिता के लिए यूनिवर्स का आशीर्वाद होती हैं? कार्मिक बंधन का हक अदा करने आती हैं
इन तारीखों पर जन्मी बेटियां पिता के लिए यूनिवर्स का आशीर्वाद होती हैं? कार्मिक बंधन का हक अदा करने आती हैं
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? मार्च का महीना बनेगा Turning Point, जबरदस्त Comeback होगा!
Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? मार्च का महीना बनेगा Turning Point, जबरदस्त Comeback होगा!
Holika Dahan Date Confusion: 2 या 3 मार्च किस दिन जलेगी होलिका? जानिए चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा से होली में 1 दिन का गैप होगा?
2 या 3 मार्च किस दिन जलेगी होलिका? जानिए चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा से होली में 1 दिन का गैप होगा?
Holika Dahan 2026: इन 5 लोगों को होलिका जलते कभी नहीं देखना चाहिए, वरना छीन जाएगी घर की खुशियां
इन 5 लोगों को होलिका जलते कभी नहीं देखना चाहिए, वरना छीन जाएगी घर की खुशियां
Numerology: कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड ‘लकी नंबर’
कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड ‘लकी नंबर’
Horoscope 1 March: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें रविवार का राशिफल
Horoscope 1 March: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें रविवार का राशिफल
MORE
Advertisement