Homeसेहत

सेहत

रात में खाने के बाद सुबह बढ़ जाता है फास्टिंग ब्लड शुगर? तो डायबिटीज में खाएं ये 6 चीजें, ग्लूकोज स्पाइक थम जाएगा

ब्लड शुगर कंट्रोल और ग्लूकोज बढ़ने के जोखिम को कम करने के लिए डायबिटीज मैनेजमेंट बेहद ज़रूरी है. अगर डिनर के बाद आपको रोज सुबह फास्टिंग शुगर हाई रहता है तो आपको रात में ये 6 चीजें खाने में लेनी चाहिए. ये चीजें शुगर को न तो तुरंत ना ही बाद में बढ़ने देती हैं.

ऋतु सिंह

Updated : Dec 10, 2025, 07:17 AM IST

रात में खाने के बाद सुबह बढ़ जाता है फास्टिंग ब्लड शुगर? तो डायबिटीज में खाएं ये 6 चीजें, ग्लूकोज स्पाइक थम जाएगा

आहार में बदलाव की मदद से डायबिटीज को नियंत्रित किया जा सकता है. भारत में दस लाख से ज़्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है. डायबिटीज के साथ जीना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं. जीवनशैली में बदलाव, उचित दवाइयाँ और नियमित जाँच से ब्लड शुगर के स्तर को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है. क्या डायबिटीज रोगी स्वादिष्ट भोजन का आनंद नहीं ले सकते? शायद सब कुछ नहीं, लेकिन वे डायबिटीज के अनुकूल आहार का आनंद ले सकते हैं.
 
डायबिटीज को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए आहार, व्यायाम और दवाइयों के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन आवश्यक है. सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है भोजन की योजना बनाना, खासकर रात के खाने की, जो रात भर में ब्लड शुगर के स्तर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है. यहाँ छह स्वस्थ भारतीय रात्रिभोज के सुझाव दिए गए हैं जो स्वादिष्ट हैं और हाई ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं.

डायबिटीज मैनेज करने के लिए डिनर में ले सकते हैं ये 6 फूड्स

मूंग दाल खिचड़ी: मूंग दाल (पीली दाल) और ब्राउन राइस से बनी खिचड़ी एक पौष्टिक विकल्प है. मूंग दाल में प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो तृप्ति प्रदान करता है और ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर रखता है. इसे पालक, गाजर और मटर जैसी ढेर सारी सब्ज़ियों के साथ पकाएँ और कम से कम तेल का इस्तेमाल करके एक पौष्टिक भोजन बनाएँ. हल्दी और जीरा जैसे मसाले डालने से स्वाद बढ़ सकता है और अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ भी मिल सकते हैं.

पालक पनीर और पूरी गेहूं की रोटी: पालक पनीर पोषक तत्वों से भरपूर एक व्यंजन है जो आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. पनीर प्रोटीन प्रदान करता है, जबकि पालक फाइबर और आवश्यक विटामिन प्रदान करता है. फाइबर की मात्रा बढ़ाने के लिए इसे मैदे की बजाय पूरी गेहूं की रोटी के साथ परोसें. यह मिश्रण रक्तप्रवाह में शर्करा के अवशोषण को धीमा करने में मदद करता है, जिससे यह ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है.

चने का सलाद: चने का सलाद रात के खाने के लिए एक ताज़गी भरा और पेट भरने वाला विकल्प है. चने में प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो भूख को नियंत्रित करने और ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद कर सकता है.

क्विनोआ के साथ वेजिटेबल स्टर-फ्राई: शिमला मिर्च, ब्रोकली और गाजर जैसी रंग-बिरंगी सब्ज़ियों को कम से कम तेल में स्टर-फ्राई करके एक स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजन तैयार किया जा सकता है. इसे क्विनोआ के साथ मिलाएँ, जो एक ऐसा साबुत अनाज है जिसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा भरपूर होती है. यह मिश्रण एक संतुलित भोजन प्रदान करता है जो ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करता है और साथ ही आवश्यक पोषक तत्व भी प्रदान करता है.

मूंग-मसूर दाल या अरहर दाल: इन दालों का पौष्टिक सूप रात के खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. मूंग-मसूर दाल में फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जो इसे ब्लड शुगर नियंत्रण के लिए आदर्श बनाता है .

सब्जी से भरा पराठा: साबुत गेहूं के पराठे बनाएं और उनमें फूलगोभी या पत्तागोभी जैसी कद्दूकस की हुई सब्जियों का मिश्रण भरें. सब्जियों में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को धीमा करने में मदद करता है, जिससे भोजन के बाद ब्लड शुगर का स्तर अचानक बढ़ने से रोकता है.

डायबिटीज को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने भोजन के स्वाद या विविधता से समझौता करें. इन व्यंजनों को अपने आहार में शामिल करने से ब्लड शुगर का स्तर स्थिर रखने और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है. हालांकि, यह सामान्य जानकारी है और चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है. खान-पान में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

