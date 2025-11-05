FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

अमेरिका- केंटकी राज्य में कार्गो प्लेन क्रैश, हादसे के वक्त प्लेन में भीषण आग लगी, एयरपोर्ट पर उतरते वक्त प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश में 7 लोगों की मौत

Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसे में 11 हुई मरने वालों की संख्या, 20 घायलों को इलाज जारी

Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसे में 11 हुई मरने वालों की संख्या, 20 घायलों को इलाज जारी

Cataract Risk : क्या मोतियाबिंद से आंखों में दर्द होता है?, जानें कैटरैक्ट के सामान्य से दिखने वाले लक्षण

क्या मोतियाबिंद से आंखों में दर्द होता है?, जानें कैटरैक्ट के सामान्य से दिखने वाले लक्षण

America Plane Crash: अमेरिका में एक बार फिर भयानक विमान हादसा, उड़ान भरते ही क्रैश हो गया प्लेन

America Plane Crash: अमेरिका में एक बार फिर भयानक विमान हादसा, उड़ान भरते ही क्रैश हो गया प्लेन

दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है? इंडियंस की पसंदीदा जगह 'लॉफ्टर लैंड' कहां है  

दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है? इंडियंस की पसंदीदा जगह 'लॉफ्टर लैंड' कहां है

Happy Birthday Virat Kohli: विराट कोहली के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल

Happy Birthday Virat Kohli: विराट कोहली के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल

Dev Diwali: आज 5 है देव दिवाली, घर पर कैसे करें शिव पूजा? जानें कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कितने दीपक जलाएं

आज है देव दिवाली, घर पर कैसे करें शिव पूजा? जानें कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कितने दीपक जलाएं

सेहत

सेहत

Cataract Risk : क्या मोतियाबिंद से आंखों में दर्द होता है?, जानें कैटरैक्ट के सामान्य से दिखने वाले लक्षण

मोतियाबिंद (Cataract) आँखों की एक आम समस्या है, जिसमें लेंस धीरे-धीरे धुंधला होने लगता है. इससे दृष्टि धुंधली दिखने लगती है और कभी-कभी आंखों में दर्द या पानी आने की शिकायत होती है. जानिए मोतियाबिंद के शुरुआती लक्षण, कारण और कब डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है.

ऋतु सिंह

Updated : Nov 05, 2025, 09:34 AM IST

Cataract Risk : क्या मोतियाबिंद से आंखों में दर्द होता है?, जानें कैटरैक्ट के सामान्य से दिखने वाले लक्षण

Do cataracts cause eye pain?

आंखें शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं. हर कोई चाहता है कि उसकी आंखें हमेशा सुंदर और चमकदार रहें. लेकिन मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग के कारण आंखों की सेहत बिगड़ गई है. घंटों मोबाइल फोन देखते रहना, रात भर जागकर लैपटॉप पर काम करना आदि कई कारणों से आंखों की रोशनी कमजोर होने की संभावना रहती है. इसलिए आंखों की उचित देखभाल करनी चाहिए. हमारे शरीर के अन्य अंगों की तरह आंखों को भी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, दुर्भाग्य से जीवनशैली और खानपान संबंधी गड़बड़ियों के कारण इस अंग पर कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि खासकर बढ़ती उम्र के साथ आंखों से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. लोगों को आंखों की बीमारियों और उनसे बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करना ज़रूरी है.  
 
मोतियाबिंद सबसे आम समस्या है. उम्र बढ़ने के साथ जुड़ी सबसे आम समस्याओं में से एक मोतियाबिंद है, जो आंखों के लेंस का धुंधलापन है जो कई वर्षों में धीरे-धीरे विकसित होता है. यह आंख की मध्य रेखा पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे दृष्टि कम हो जाती है. मोतियाबिंद के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है, इसलिए समय पर लक्षणों पर ध्यान देना ज़रूरी है.

ग्लूकोमा का खतरा बढ़ जाता है

ग्लूकोमा एक ऐसी समस्या है जो आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ होती है, हालांकि हाल के वर्षों में इस बीमारी का खतरा कम उम्र के लोगों, यहां तक कि बच्चों में भी देखा गया है. ग्लूकोमा आंखों की बीमारियों का एक समूह है जो आंख के पीछे स्थित ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचाता है, जिससे दृष्टि हानि और अंधापन हो सकता है. इस बीमारी के लक्षण इतने धीरे-धीरे शुरू होते हैं कि शुरुआत में इनका पता ही नहीं चलता. ग्लूकोमा के कारण दृष्टि हानि, आंखों और सिर में तेज़ दर्द, मतली या उल्टी, रोशनी के चारों ओर रंगीन प्रभामंडल और लाल आंखें हो सकती हैं.
 
आयु-संबंधी मैक्युलर डिजनरेशन की स्थिति

जैसे-जैसे रेटिना की उम्र बढ़ती है, आंखों की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं, जिससे आंखों में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है और वे प्रकाश के प्रति कम संवेदनशील हो जाती हैं. बढ़ती उम्र के साथ यह समस्या गंभीर मानी जाती है, जिससे दृष्टि हानि का खतरा बढ़ जाता है.

टरैक्ट (मोतियाबिंद) के सामान्य लक्षण

  1. धुंधला या धूमिल दिखाई देना — जैसे शीशे के पीछे से देख रहे हों.
  2. रात में देखने में कठिनाई या गाड़ियों की हेडलाइट से चकाचौंध महसूस होना.
  3. रंगों की पहचान फीकी पड़ना या पीलेपन का अहसास होना.
  4. एक आंख से दोहरा दिखाई देना (डबल विजन).
  5. चश्मा बार-बार बदलने की जरूरत पड़ना — क्योंकि दृष्टि धीरे-धीरे बिगड़ती है.
  6. रोशनी में संवेदनशीलता बढ़ना और आंखों में थकान महसूस होना.
  7. पढ़ते या टीवी देखते समय आंखों पर जोर लगाना पड़ना.

 
अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें?

संतुलित और पौष्टिक आहार लें. स्क्रीन के सामने ज़्यादा समय बिताने से बचें और हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फ़ीट दूर किसी चीज़ को देखें (20-20-20 नियम). अपनी आंखों को पर्याप्त आराम दें. पर्याप्त पानी पिएं और खुद को हाइड्रेटेड रखें.

आंखों का सूखापन कैसे कम करें?

अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार कृत्रिम आंसू का प्रयोग करें. अपनी आंखों को आराम दें और स्क्रीन पर समय कम बिताएं.

बच्चों की आंखों की देखभाल कैसे करें?

छोटे बच्चों को लंबे समय तक मोबाइल या स्क्रीन से दूर रखें. बच्चों की आंखों की नियमित जांच करें. आंखों से जुड़ी अच्छी आदतें डालें.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

