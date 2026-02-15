Explained: पैकेज्ड दूध में Coliform Bacteria! क्या उबालने से पूरी तरह हो जाते हैं खत्म? ऐसे करें सुरक्षित इस्तेमाल

हाल ही में Trustified नाम के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया गया, जिसमें दावा किया गया है कि भारत की कुछ प्रतिष्ठित कंपनियों के पैकेज्ड दूध में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया तय सीमा से कई गुना ज्यादा पाया गया. आइए जानें क्या उबालने से पूरी तरह खत्म हो जाते हैं ये बैक्टीरिया?

Milk Fails Microbiological Test: हाल ही में Trustified नाम के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया गया, जिसमें दावा किया गया है कि भारत की कुछ प्रतिष्ठित कंपनियों के पैकेज्ड दूध में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया तय सीमा से कई गुना ज्यादा पाया गया, इसके लिए चैनल ने अलग-अलग ब्रांड्स के दूध की माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग कराई है. इस टेस्ट में कुछ पैकेज्ड दूध में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया FSSAI यानी Food Safety Standards Authority Of India की तय सेफ़ लिमिट से कहीं ज़्यादा निकला. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, दूध के हाइजीन और क्वालिटी पर सवाल उठने लगे हैं.

इस वीडियो में क्या है दावा?

FSSAI के मुताबिक, प्रोडक्ट में 10 Colony-Forming Units Per Milliliter से ज़्यादा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए. लेकिन, इस वीडियो में दावा किया गया है कि अमूल ताज़ा में 980 CFU Per ml, अमूल गोल्ड 25 CFU Per ml कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया मिला है, जो तय सीमा से कई गुना ज्यादा है. वहीं मदर डेयरी के काउ मिल्क में टोटल प्लेट काउंट (TPC) यानी दूध में मौजूद कुल बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज्यादा पाया गया. TPC ज्यादा होने का मतलब है दूध में बैक्टीरिया तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसा खराब प्रोसेसिंग, गलत तापमान पर रखने या दूध के ज्यादा पुराना होने की वजह से होता है. ज्यादा TPC वाला दूध जल्दी खराब हो सकता है, जिसे पीना सुरक्षित नहीं माना जाता.

यह भी पढ़ें: GLP-1 Drugs Explained: मौनजारो-ओज़ेम्पिक से वेट लॉस, वजन घटाने वाले ये ‘स्लिमिंग इंजेक्शन’ कितने सेफ? डॉक्टर से जानिए इनका A to Z

बता दें कि मदर डेयरी काउ मिल्क में TPC मिला 2 लाख 40 हजार CFU प्रति मिलीलीटर, जबकि सुरक्षित सीमा है 30 हजार CFU प्रति मिलीलीटर है. इसके अलावा कंट्री डिलाइट के काउ मिल्क में भी TPC ज्यादा पाया गया. इसमें 60 हजार CFU प्रति मिलीलीटर बैक्टीरिया मिले, जो सुरक्षित सीमा से लगभग दोगुना ज्यादा है. इस टेस्ट में केवल अमूल का टेट्रा मिल्क सारे मानकों पर खरा उतरा है.

कोलिफॉर्म बैक्टीरिया दूध में कैसे पहुंचता है?

बता दें कि कोलिफॉर्म बैक्टीरिया ऐसे कीटाणु होते हैं जो आमतौर पर इंसान और जानवरों के मल, गंदी मिट्टी, पानी और आसपास की गंदगी में पाए जाते हैं, अगर ये दूध में मिल जाएं, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं साफ-सफाई में कमी रही है. इन बैक्टीरिया की वजह से पेट खराब होना, दस्त, उल्टी और फूड पॉइजनिंग जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. साथ ही, यह इस बात का संकेत भी हो सकता है कि दूध में ई. कोली जैसे खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद हैं. ई. कोली से गंभीर संक्रमण हो सकता है. आमतौर पर ये बैक्टीरिया दूध निकालते समय, प्रोसेसिंग के दौरान या स्टोरेज में सही हाइजीन न रखने की वजह से दूध में पहुंच जाते हैं.

दूषित दूध पीने पर क्या दिख सकते हैं लक्षण?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, दूषित दूध पीने से कई हेल्थ रिस्क हो सकते हैं. इनमें बार-बार दस्त होना, मतली-उल्टी होना, पेट में दर्द या ऐंठन, बुखार या कमजोरी महसूस होना, गैस, पेट फूलना या अपच की समस्या और गंभीर मामलों में डिहाइड्रेशन जैसे लक्षण शामिल हैं. इस स्थिति में इससे बचाव और पानी की कमी से बचने के लिए पर्याप्त साफ पानी पिएं, ORS या इलेक्ट्रोलाइट घोल लें, ताकि डिहाइड्रेशन न हो. कुछ समय तक हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं. उल्टी या दस्त होने पर आराम करें और हैवी काम न करने से बचें.

यह भी पढ़ें: Diabetes के मरीजों में हार्ट फेलियर के बढ़ते मामले, 13 फीसदी केस की वजह फिजिकल इनएक्टिविटी: स्टडी



इसके अलावादूध और डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ समय के लिए बंद करें, बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक या दवाइयां न लें. अगर बुखार या कमजोरी हो तो शरीर का तापमान मॉनिटर करें, बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं का खास ख्याल रखें. लक्षण 24 घंटे से ज्यादा समय तक बने रहें तो डॉक्टर से कंसल्ट करना न भूलें. तेज बुखार, खून वाले दस्त या ज्यादा कमजोरी हो तो बिना देरी किए तुरंत अस्पताल जाएं.

क्यों जरूरी है दूध को उबालना?

कच्चे दूध में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, इसलिए उसे उबालना बहुत ही आवश्यक है. क्योंकि दूध को उबालने से उसमें मौजूद बैक्टीरिया दूर हो सकते हैं. हालांकि पेश्चुराइज्ड दूध पैकेट में मिलता है, यह प्रोसेसिंग के कई सारे लेवल से गुजरकर हम तक पहुंचता है. इस प्रोसेस के बाद दूध के बैक्टीरिया और अन्य ऑर्गेनाइज्म दूर होते हैं, जो पीने के लिए ठीक माना जाता है. लेकिन, अब इसमें भी बैक्टीरिया मिले हैं, तो सवाल ये है कि क्या इन दूध को भी उबालना जरूरी है. हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर दूध की क्वालिटी पर शक है तो इसे अच्छे से उबालने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए. आमतौर पर जब हम दूध को अच्छी तरह से उबाल के इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें मौजूद ज्यादातर हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं.

डेली डाइट में दूध को सुरक्षित तरीके से कैसे शामिल करें?

हमेशा भरोसेमंद जगह से दूध खरीदें.

पैकेट लेते समय उसकी पैकिंग और एक्सपायरी डेट जरूर देखें.

दूध को इस्तेमाल करने से पहले साफ बर्तन में अच्छी तरह उबाल लें, उबालने से ज्यादातर हानिकारक बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं.

उबालने के बाद दूध को ढककर रखें.

दूध को लंबे समय तक कमरे के तापमान पर न छोड़ें, जरूरत हो तो इसे फ्रिज में लगभग 4°C पर रखें.

दूध निकालने और रखने के लिए साफ बर्तन और चम्मच का ही इस्तेमाल करें, ताकि दोबारा गंदगी या बैक्टीरिया न मिलें.

अगर दूध में खराब गंध या स्वाद महसूस हो, तो उसे न पिएं.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

