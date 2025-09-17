अब इंटरनेट पर बच्चों के हाथ नहीं लगेगा एडल्ट कंटेंट! जानिए उम्र चेक करने का नया सिस्टम
CA ने बताए पैसा बनाने के 7 Golden Rule, इन्हें फॉलो कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं होगी पैसों की कमी
Weak Bone: इन 7 गलतियों से हड्डियां बनने लगती हैं चूरा, जरा सी चोट से फ्रैक्चर का होता है खतरा
Tight Belt Harm: क्या आप पहनते हैं टाइट बेल्ट? तो आज ही पहनना छोड़ दें, वरना हो सकती हैं ये 7 समस्याएं
Apollo Tyres के चीफ ओंकार कंवर के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें टीम इंडिया की नई जर्सी के स्पॉन्सर बनने की कहानी
Stock Market: अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के बीच शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स-निफ्टी ने पकड़ी रफ्तार
Silver Bracelet Wearing Benefits: चांदी का कड़ा पहनने से चमक जाएगी आपकी किस्मत, जानें किन लोगों को मिलता है इसका फायदा
Walk Benefits: खाना खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट टहलने से मिलते हैं ये 5 फायदे, वजन से लेकर ब्लड शुगर तक रहता है कंट्रोल
कभी बच्चा पैदा करने पर इनकम टैक्स छूट देती थी सरकार, जानिए IT Return से जुड़ी ये 5 अनूठी बातें
PM Modi Birthday: पीएम मोदी के जन्मदिन पर अमित शाह का बड़ा तोहफा, दिल्ली को आज मिलेंगी 15 नई परियोजनाएं
सेहत
टाइट बेल्ट स्टाइलिश तो लगती है, लेकिन सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकती है. अक्सर हम पेट पतला दिखाने के लिए टाइट बेल्ट पहनते हैं, लेकिन यह हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है. आइए जानते हैं टाइट बेल्ट पहनने से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं...
अक्सर फैशन और स्टाइल में लोग टाइट बेल्ट लगा लेते हैं लेकिन शायद ही उनको ये पता हो कि ये टाइट बेल्ट आपके सेहत को कई तरह से बर्बाद कर सकती है. टाइट बेल्ट पेट पर लगातार बंधी रहे तो किडनी से लेकर हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन में परेशानी खड़ी कर देते हैं. चलिए जानें टाइट बेल्ट लगाने के क्या-क्या नुकसान होते हैं.
1. पाचन संबंधी समस्याएं:
टाइट बेल्ट पेट पर दबाव डालती है, जिससे पाचन क्रिया धीमी हो जाती है. इससे अपच, गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
2. सांस लेने में कठिनाई:
टाइट बेल्ट फेफड़ों पर दबाव डालती है, जिससे साँस लेना मुश्किल हो सकता है. यह उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर ख़तरनाक हो सकता है जिन्हें पहले से ही साँस लेने में तकलीफ़ हो रही हो.
3. सीने में जलन:
तंग बेल्ट के कारण पेट में एसिड जमा हो सकता है, जिससे सीने में जलन हो सकती है.
4. गुर्दों पर दबाव:
तंग बेल्ट से गुर्दों पर भी दबाव पड़ता है, जिससे गुर्दों की कार्यक्षमता कम हो सकती है.
5. नसों पर दबाव:
तंग बेल्ट से नसों पर भी दबाव पड़ता है, जिससे पैरों में सुन्नता, झुनझुनी और दर्द हो सकता है.
6. रक्त परिसंचरण में रुकावट:
तंग बेल्ट रक्त परिसंचरण में भी बाधा डालती है, जिससे पैरों में सूजन और दर्द हो सकता है.
7. गर्भावस्था के दौरान जोखिम:
गर्भावस्था के दौरान तंग बेल्ट पहनना खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं बढ़ सकती हैं.
क्या करें:
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.