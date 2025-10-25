Walking vs Running: सेहत के लिए वॉकिंग या रनिंग करते हैं? बुढ़ापे तक घुटने रहें सही इसके लिए दोनों में कौन है बेहतर?

क्या आप जानते हैं कि घुटनों के स्वास्थ्य के लिए चलना या दौड़ना कौन सी बेहतर एक्सरसाइज है? दोनों ही एक्सरसाइज हेल्थ के लिए बेस्ट हैं लेकिन घुटने के लिए कौन सही है, चलिए जानें.

चलना या दौड़ना,घुटनों के लिए कौन सा ज़्यादा सुरक्षित है?: आधुनिक जीवनशैली में, कई लोग अपनी सेहत बनाए रखने के लिए चलना या दौड़ना चुनते हैं. लेकिन सवाल यह है कि घुटनों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा बेहतर है? डॉक्टरों और फिटनेस विशेषज्ञों के अनुसार, इसका जवाब आसान लेकिन महत्वपूर्ण है – घुटने की स्थिति के आधार पर ही सही तरीका चुनना चाहिए.

घुटनों पर दौड़ने का असर: हालाँकि दौड़ना वज़न घटाने और दिल की सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन इससे घुटनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. हर कदम पर घुटनों को शरीर के वज़न से ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है. इसलिए, गठिया या जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोगों के लिए दौड़ने से दूर रहना ही बेहतर है. साथ ही, विशेषज्ञों के अनुसार, लगातार दौड़ने से घुटने के कार्टिलेज को नुकसान पहुँच सकता है. नतीजतन, घुटनों में सूजन, दर्द और असामान्य गति हो सकती है.

पैदल चलने के लाभ: सुरक्षित तरीका: पैदल चलना सभी उम्र के लोगों के लिए एक उपयुक्त व्यायाम है. यह रक्त संचार में सुधार करता है, शरीर के तनाव को कम करता है और जोड़ों पर भार कम करता है. घुटनों की समस्या वाले लोग दिन में कम से कम 30 मिनट धीरे-धीरे पैदल चलकर अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा, डॉक्टरों की सलाह के अनुसार, पैदल चलने से घुटनों की मांसपेशियाँ मज़बूत होती हैं और जोड़ों के आसपास रक्त संचार बेहतर होता है. इससे गठिया या ऑस्टियोआर्थराइटिस का बढ़ना धीमा हो जाता है.





रिवर्स वॉकिंग यानी उल्टा चलना- एक नया स्वास्थ्य अभ्यास: हाल ही में, स्वास्थ्य विशेषज्ञ रिवर्स वॉकिंग, यानी पीछे की ओर चलने की सलाह दे रहे हैं. यह अभ्यास घुटनों पर तनाव कम करता है और संतुलन में सुधार करता है. पीछे की ओर चलने से शरीर के पिछले हिस्से की मांसपेशियाँ मज़बूत होती हैं और चोट लगने का खतरा कम होता है. सर्जरी से उबर रहे लोग भी इस अभ्यास को सुरक्षित रूप से अपना सकते हैं.



चलना दौड़ने से बेहतर क्यों है?: दौड़ने के दौरान घुटनों पर अतिरिक्त बल पड़ता है. लेकिन चलने के दौरान, वह बल वज़न के अनुपात में ही होता है. इसलिए, घुटनों के दर्द से पीड़ित लोगों या बुज़ुर्गों के लिए चलना बेहतर है. इसके अलावा, चलने से जोड़ों पर दबाव कम होता है, रक्त वाहिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है और शरीर का तनाव कम होता है. यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी मददगार है.





घुटनों के दर्द से पीड़ित लोगों के लिए सलाह: घुटनों के दर्द से पीड़ित लोगों को धीरे-धीरे चलना चाहिए. ढीले जूते पहनना, समतल ज़मीन पर चलना और ज़रूरत पड़ने पर किसी सहायक छड़ी का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है. इसके अलावा, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, तो आपको सबसे पहले वज़न कम करने पर ध्यान देना चाहिए. जैसे-जैसे आपका वज़न कम होता है, घुटने पर दबाव भी कम होता जाता है.



रोज़ाना टहलने का असर: रोज़ाना कम से कम 30 मिनट टहलने से शरीर चुस्त-दुरुस्त रहता है और जोड़ स्वस्थ रहते हैं. आप ट्रेडमिल पर पीछे की ओर चलने का अभ्यास भी कर सकते हैं. इससे घुटनों की गति में सुधार होता है और जोड़ों के दर्द की गंभीरता कम होती है.





चिकित्सीय सलाह ज़रूरी है: चूँकि हर व्यक्ति की शारीरिक स्थिति अलग होती है, इसलिए कोई भी व्यायाम शुरू करने से पहले चिकित्सीय सलाह लेना ज़रूरी है. किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में टहलना या दौड़ना लंबे समय तक घुटनों के स्वास्थ्य के लिए मददगार होता है.



कुल मिलाकर, घुटनों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए दौड़ना दौड़ने से ज़्यादा सुरक्षित और प्रभावी है. उल्टी दिशा में चलने सहित उचित चलने की तकनीक अपनाने से जोड़ों के दर्द, सूजन और ऑस्टियोआर्थराइटिस को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है.

