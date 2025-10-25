FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Chhath Puja Kharna Prasad: गुड़ डालते ही फट जाती है खीर? परफेक्ट खरना प्रसाद बनाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

Pension Certificate Submission: रुक न जाए पेंशन, इस दिन तक जमा कर दें ये जरूरी सर्टिफिकेट, ऐसे घर बैठे करें सबमिट

छठ पूजा पर दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा! 27 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी, जानें क्या-क्या रहेगा बंद

Irritability and Mood Swings: दिवाली के बाद से लोगों में क्यों बढ़ने लगा है चिड़चिड़ापन-गुस्सा और मूड स्विंग?  

IND vs AUS: भारतीय गेंदबाजों का कहर, टीम इंडिया को Clean Sweep से बचने के लिए मिला 236 रनों का लक्ष्य

Walking vs Running: सेहत के लिए वॉकिंग या रनिंग करते हैं? बुढ़ापे तक घुटने रहें सही इसके लिए दोनों में कौन है बेहतर?

Kim Kardashian Health: इस गंभीर दिमागी बीमारी से जूझ रही हैं हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कार्दशियन, क्या तनाव है इसकी बड़ी वजह? 

Chhath Puja Nahay Khay Niyam: नहाय-खाय पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना अधूरी रह जाएगी छठ पूजा

Zodiac Sign: इस राशि की महिलाएं पति ही नहीं सास को भी अपने वश में रखती हैं, लड़ाई में इनसे जीतना नामुमकिन है 

Chhath Puja 2025 Geet: केलवा के पात पर उगे लन सुरुजमल.. इन टॉप 5 गीत के बिना है अधूरा है छठ व्रत

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Chhath Puja Kharna Prasad: गुड़ डालते ही फट जाती है खीर? परफेक्ट खरना प्रसाद बनाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

Chhath Puja Kharna Prasad: गुड़ डालते ही फट जाती है खीर? परफेक्ट खरना प्रसाद बनाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

Pension Certificate Submission: रुक न जाए पेंशन, इस दिन तक जमा कर दें ये जरूरी सर्टिफिकेट, ऐसे घर बैठे करें सबमिट

रुक न जाए पेंशन, इस दिन तक जमा कर दें ये जरूरी सर्टिफिकेट, ऐसे घर बैठे करें सबमिट

छठ पूजा पर दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा! 27 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी, जानें क्या-क्या रहेगा बंद

छठ पूजा पर दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा! 27 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी, जानें क्या-क्या रहेगा बंद

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Kim Kardashian Health: इस गंभीर दिमागी बीमारी से जूझ रही हैं हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कार्दशियन, क्या तनाव है इसकी बड़ी वजह? 

Kim Kardashian Health: इस गंभीर दिमागी बीमारी से जूझ रही हैं हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कार्दशियन, क्या तनाव है इसकी बड़ी वजह?

Zodiac Sign: इस राशि की महिलाएं पति ही नहीं सास को भी अपने वश में रखती हैं, लड़ाई में इनसे जीतना नामुमकिन है 

इस राशि की महिलाएं पति ही नहीं सास को भी अपने वश में रखती हैं, लड़ाई में इनसे जीतना नामुमकिन है

Eye Care: आंखों की दुश्मन हैं ये 6 आदतें, नहीं किया इनसे तौबा तो फ्री में मिलेगी कमजोर नजर और ब्लाइंडनेस

आंखों की दुश्मन हैं ये 6 आदतें, नहीं किया इनसे तौबा तो फ्री में मिलेगी कमजोर नजर और ब्लाइंडनेस

Homeसेहत

सेहत

Walking vs Running: सेहत के लिए वॉकिंग या रनिंग करते हैं? बुढ़ापे तक घुटने रहें सही इसके लिए दोनों में कौन है बेहतर?

क्या आप जानते हैं कि घुटनों के स्वास्थ्य के लिए चलना या दौड़ना कौन सी बेहतर एक्सरसाइज है? दोनों ही एक्सरसाइज हेल्थ के लिए बेस्ट हैं लेकिन घुटने के लिए कौन सही है, चलिए जानें.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Oct 25, 2025, 11:27 AM IST

Walking vs Running: सेहत के लिए वॉकिंग या रनिंग करते हैं? बुढ़ापे तक घुटने रहें सही इसके लिए दोनों में कौन है बेहतर?

knees Health Guide

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

चलना या दौड़ना,घुटनों के लिए कौन सा ज़्यादा सुरक्षित है?: आधुनिक जीवनशैली में, कई लोग अपनी सेहत बनाए रखने के लिए चलना या दौड़ना चुनते हैं. लेकिन सवाल यह है कि घुटनों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा बेहतर है? डॉक्टरों और फिटनेस विशेषज्ञों के अनुसार, इसका जवाब आसान लेकिन महत्वपूर्ण है – घुटने की स्थिति के आधार पर ही सही तरीका चुनना चाहिए.

knees Health Guide

घुटनों पर दौड़ने का असर: हालाँकि दौड़ना वज़न घटाने और दिल की सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन इससे घुटनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. हर कदम पर घुटनों को शरीर के वज़न से ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है. इसलिए, गठिया या जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोगों के लिए दौड़ने से दूर रहना ही बेहतर है. साथ ही, विशेषज्ञों के अनुसार, लगातार दौड़ने से घुटने के कार्टिलेज को नुकसान पहुँच सकता है. नतीजतन, घुटनों में सूजन, दर्द और असामान्य गति हो सकती है.

पैदल चलने के लाभ: सुरक्षित तरीका: पैदल चलना सभी उम्र के लोगों के लिए एक उपयुक्त व्यायाम है. यह रक्त संचार में सुधार करता है, शरीर के तनाव को कम करता है और जोड़ों पर भार कम करता है. घुटनों की समस्या वाले लोग दिन में कम से कम 30 मिनट धीरे-धीरे पैदल चलकर अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा, डॉक्टरों की सलाह के अनुसार, पैदल चलने से घुटनों की मांसपेशियाँ मज़बूत होती हैं और जोड़ों के आसपास रक्त संचार बेहतर होता है. इससे गठिया या ऑस्टियोआर्थराइटिस का बढ़ना धीमा हो जाता है.

knees Health Guide
 
रिवर्स वॉकिंग यानी उल्टा चलना- एक नया स्वास्थ्य अभ्यास: हाल ही में, स्वास्थ्य विशेषज्ञ रिवर्स वॉकिंग, यानी पीछे की ओर चलने की सलाह दे रहे हैं. यह अभ्यास घुटनों पर तनाव कम करता है और संतुलन में सुधार करता है. पीछे की ओर चलने से शरीर के पिछले हिस्से की मांसपेशियाँ मज़बूत होती हैं और चोट लगने का खतरा कम होता है. सर्जरी से उबर रहे लोग भी इस अभ्यास को सुरक्षित रूप से अपना सकते हैं.
 
चलना दौड़ने से बेहतर क्यों है?: दौड़ने के दौरान घुटनों पर अतिरिक्त बल पड़ता है. लेकिन चलने के दौरान, वह बल वज़न के अनुपात में ही होता है. इसलिए, घुटनों के दर्द से पीड़ित लोगों या बुज़ुर्गों के लिए चलना बेहतर है. इसके अलावा, चलने से जोड़ों पर दबाव कम होता है, रक्त वाहिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है और शरीर का तनाव कम होता है. यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी मददगार है.

knees Health Guide
 
घुटनों के दर्द से पीड़ित लोगों के लिए सलाह: घुटनों के दर्द से पीड़ित लोगों को धीरे-धीरे चलना चाहिए. ढीले जूते पहनना, समतल ज़मीन पर चलना और ज़रूरत पड़ने पर किसी सहायक छड़ी का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है. इसके अलावा, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, तो आपको सबसे पहले वज़न कम करने पर ध्यान देना चाहिए. जैसे-जैसे आपका वज़न कम होता है, घुटने पर दबाव भी कम होता जाता है.
 
रोज़ाना टहलने का असर: रोज़ाना कम से कम 30 मिनट टहलने से शरीर चुस्त-दुरुस्त रहता है और जोड़ स्वस्थ रहते हैं. आप ट्रेडमिल पर पीछे की ओर चलने का अभ्यास भी कर सकते हैं. इससे घुटनों की गति में सुधार होता है और जोड़ों के दर्द की गंभीरता कम होती है.

knees Health Guide
 
चिकित्सीय सलाह ज़रूरी है: चूँकि हर व्यक्ति की शारीरिक स्थिति अलग होती है, इसलिए कोई भी व्यायाम शुरू करने से पहले चिकित्सीय सलाह लेना ज़रूरी है. किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में टहलना या दौड़ना लंबे समय तक घुटनों के स्वास्थ्य के लिए मददगार होता है.
 
कुल मिलाकर, घुटनों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए दौड़ना दौड़ने से ज़्यादा सुरक्षित और प्रभावी है. उल्टी दिशा में चलने सहित उचित चलने की तकनीक अपनाने से जोड़ों के दर्द, सूजन और ऑस्टियोआर्थराइटिस को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Kim Kardashian Health: इस गंभीर दिमागी बीमारी से जूझ रही हैं हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कार्दशियन, क्या तनाव है इसकी बड़ी वजह? 
Kim Kardashian Health: इस गंभीर दिमागी बीमारी से जूझ रही हैं हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कार्दशियन, क्या तनाव है इसकी बड़ी वजह?
Zodiac Sign: इस राशि की महिलाएं पति ही नहीं सास को भी अपने वश में रखती हैं, लड़ाई में इनसे जीतना नामुमकिन है 
इस राशि की महिलाएं पति ही नहीं सास को भी अपने वश में रखती हैं, लड़ाई में इनसे जीतना नामुमकिन है
Eye Care: आंखों की दुश्मन हैं ये 6 आदतें, नहीं किया इनसे तौबा तो फ्री में मिलेगी कमजोर नजर और ब्लाइंडनेस
आंखों की दुश्मन हैं ये 6 आदतें, नहीं किया इनसे तौबा तो फ्री में मिलेगी कमजोर नजर और ब्लाइंडनेस
दुनिया का एकमात्र देश जहां कोई भी गरीब नहीं है, न्यूनतम वेतन 4 लाख तक है और सरकार का काम सुनकर चौंक जाएंगे
दुनिया का एकमात्र देश जहां कोई भी गरीब नहीं है, न्यूनतम वेतन 4 लाख तक है और सरकार का काम सुनकर चौंक जाएंगे
अगर आप पहली बार छठ पूजा करने जा रहे हैं तो ऐसे करें तैयारी, जान लें पूजा सामग्री से लेकर अर्घ्य तक सबकुछ
अगर आप पहली बार छठ पूजा करने जा रहे हैं तो ऐसे करें तैयारी, जान लें पूजा सामग्री से लेकर अर्घ्य तक सबकुछ
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE