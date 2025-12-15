FacebookTwitterYoutubeInstagram
सेहत

सेहत

Vitamin D : क्या आपको पता है विटामिन डी सप्लीमेंट के साथ क्या 7 चीजें बिलकुल नहीं खानी चाहिए

अगर शरीर में आपके विटामिन डी कम है और आप इसके लिए विटामिन डी सप्लीमेंट ले रहे तो आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ क्या 7 चीजें नहीं खानी चाहिए.

ऋतु सिंह

Updated : Dec 15, 2025, 10:26 AM IST

Vitamin D : क्या आपको पता है विटामिन डी सप्लीमेंट के साथ क्या 7 चीजें बिलकुल नहीं खानी चाहिए

what 7 things you should absolutely not eat with vitamin D supplements?

विटामिन सप्लीमेंट लेते समय कई बातों का ध्यान रखना आवश्यक है. उदाहरण के लिए, विभिन्न सप्लीमेंट्स को एक साथ लेना, सेवन का समय, मात्रा और भोजन का चुनाव भी महत्वपूर्ण है. यानी, यदि आप कोई विटामिन सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो आपको ऐसे खाद्य पदार्थों, दवाओं और अन्य सप्लीमेंट्स का सेवन करने से बचना चाहिए जो इसके साथ प्रतिक्रिया करते हों, या फिर उन्हें कम मात्रा में लेना चाहिए. यह आपकी मांसपेशियों को सहारा देता है और एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है, इसलिए जिन लोगों में इसकी कमी है उन्हें इसे सप्लीमेंट के माध्यम से लेना चाहिए.

विटामिन डी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो आपके शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं. आइए जानते हैं कि विटामिन डी सप्लीमेंट लेने वालों को कौन से खाद्य पदार्थ और अन्य सप्लीमेंट नहीं लेने चाहिए.

what 7 things you should absolutely not eat with vitamin D supplements?
 
विटामिन डी सप्लीमेंट के साथ किन खाद्य पदार्थों और अन्य सप्लीमेंट का सेवन नहीं करना चाहिए?

1. उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ 
दालें, मसूर दालें, साबुत अनाज और कुछ फल और सब्जियां जैसे उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं. ये पाचन में मदद करते हैं और आपको तृप्त महसूस कराते हैं. लेकिन विटामिन डी लेते समय आपको फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि फाइबर आपके शरीर द्वारा विटामिन डी के अवशोषण की मात्रा को कम कर सकता है.इसके बजाय, इसे कम मात्रा में या दिन के अलग समय पर लिया जा सकता है.

2. फाइटिक एसिड युक्त खाद्य पदार्थ
फाइटिक एसिड अनाज, मेवे, बीज और फलियों में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक पदार्थ है. यह शरीर द्वारा कैल्शियम, आयरन और जिंक जैसे कुछ खनिजों के अवशोषण की मात्रा को कम करता है. विटामिन डी लेते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए. इन खाद्य पदार्थों के सेवन और विटामिन डी लेने के बीच कम से कम 1 से 2 घंटे का अंतर होना चाहिए.

what 7 things you should absolutely not eat with vitamin D supplements?

3. उच्च कैल्शियम युक्त भोजन या पूरक आहार
विटामिन डी आपके शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है, इसलिए आमतौर पर विटामिन डी के साथ कैल्शियम लेना एक अच्छा विचार है. लेकिन बहुत अधिक कैल्शियम युक्त भोजन कभी-कभी विटामिन डी और कैल्शियम के बीच संतुलन को बिगाड़ सकता है. बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी लेने से गुर्दे की पथरी का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए दोनों को बराबर मात्रा में लें.

4. विटामिन ए सप्लीमेंट
विटामिन ए और विटामिन डी दोनों ही वसा में घुलनशील विटामिन हैं, जिसका अर्थ है कि इन्हें शरीर में संग्रहित किया जा सकता है. विटामिन ए सप्लीमेंट की उच्च खुराक कभी-कभी विटामिन डी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है. इसलिए, विटामिन डी लेते समय, विटामिन ए भी थोड़ी मात्रा में लें.

what 7 things you should absolutely not eat with vitamin D supplements?

5. मैग्नीशियम सप्लीमेंट
विटामिन डी और मैग्नीशियम एक साथ लिए जा सकते हैं. लेकिन यहाँ भी मात्रा का ध्यान रखना ज़रूरी है. विटामिन डी के साथ अधिक मात्रा में मैग्नीशियम लेने से पेट की समस्या या दस्त हो सकते हैं. इसलिए मात्रा का ध्यान रखें.
 
6. सेंट जॉन वॉर्ट औषधि
सेंट जॉन वॉर्ट एक हर्बल सप्लीमेंट है जिसका उपयोग मूड को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है. यह विटामिन डी सहित कई विटामिनों और दवाओं को शरीर में तेजी से पचाने में मदद करता है. इसलिए, यदि आप विटामिन डी ले रहे हैं, तो इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

what 7 things you should absolutely not eat with vitamin D supplements?

7. एंटासिड यानी पित्त निवारक दवाएं
पित्त अम्ल अवरोधक या कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाएं जैसे कि क्वेस्ट्रान (कोलेस्टाइरामाइन), कोलेस्टिड (कोलेस्टिपोल), और वेलचोल (कोलेसेवेलम), विटामिन डी सहित कुछ विटामिनों के अवशोषण को अवरुद्ध कर सकते हैं.
 
इसलिए यदि आप ये दवाएं लेते हैं, तो विटामिन डी को इन दवाओं को लेने से कम से कम 2 से 4 घंटे पहले या बाद में लें.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य स्वास्थ्य और जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

