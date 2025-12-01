FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeसेहत

सेहत

क्या आप जानते हैं कि खाने के बाद लेटने की जगह 20 मिनट वॉक से कौन से 5 फायदे मिलते हैं?

भोजन के तुरंत बाद लेटने की जगह 20 मिनट टहलना बहुत लाभदायक होता है, लेकिन इससे शरीर को क्या-क्या फायदे मिलते हैं आपको पता है? चलिए जानें कि ऐसा कर के आप किन बीमारियों को खुद से दूर कर सकते हैं.

ऋतु सिंह

Updated : Dec 01, 2025, 09:51 AM IST

क्या आप जानते हैं कि खाने के बाद लेटने की जगह 20 मिनट वॉक से कौन से 5 फायदे मिलते हैं?

खाने के बाद लेटने की जगह 20 मिनट वॉक कर लें तो कौन से 5 फायदे मिलेंगे?

खाना खाने के बाद हर कोई आराम से कुर्सी पर बैठकर आराम करता है, लेकिन कोई भी खाए हुए को पचाने के बारे में नहीं सोचता. आराम करने से भी शरीर में जंग लग जाती है. उसी तरह खाना खाने के बाद, दस मिनट टहलें, और आपको शरीर को ऐसे फायदे मिलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. टहलना एक अच्छा व्यायाम है, और रात के खाने के बाद इसे करना और भी बेहतर है. आपको लग सकता है कि खाने के तुरंत बाद दस मिनट टहलने से कोई खास फायदा नहीं होगा, लेकिन इससे शरीर को बहुत सारे फायदे होते हैं. 

खाने के बाद लेटने की जगह 20 मिनट वॉक कर लें तो कौन से 5 फायदे मिलेंगे?

भोजन के बाद 15 मिनट टहलने के 5 लाभ  

ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होता है
भोजन के बाद 15 मिनट टहलने से भोजन के बाद होने वाले ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है. भोजन के तुरंत बाद टहलने से मांसपेशियों को ऊर्जा के लिए अधिक ग्लूकोज ग्रहण करने में मदद मिलती है, जिससे रक्त में शर्करा की मात्रा कम करने में मदद मिलती है. शोध में पाया गया है कि प्रत्येक भोजन के 30 मिनट बाद 15 मिनट की सैर, 24 घंटे के ग्लाइसेमिक नियंत्रण में सुधार करने में 45 मिनट की सैर के समान ही प्रभावी है.

खाने के बाद लेटने की जगह 20 मिनट वॉक कर लें तो कौन से 5 फायदे मिलेंगे?

पाचन में सुधार करता है

भोजन के तुरंत बाद टहलने से भोजन पचने में मदद मिलती है और पाचन क्रिया में सुधार होता है. एक अध्ययन से पता चला है कि भोजन के बाद मध्यम गति से टहलने से पेट की समस्याओं और पेट फूलने की समस्या से राहत मिल सकती है. भोजन के बाद 15 मिनट टहलने से जठरांत्र संबंधी मार्ग को उत्तेजित करके पाचन में मदद मिलती है.

खाने के बाद लेटने की जगह 20 मिनट वॉक कर लें तो कौन से 5 फायदे मिलेंगे?

हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है
भोजन के बाद टहलना आपके हृदय के लिए भी लाभदायक है. भोजन के बाद 15 मिनट टहलना रक्त संचार में सुधार करके हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है. टहलना एक सरल, कम प्रभाव वाला व्यायाम है जो हृदय स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार ला सकता है. नियमित रूप से टहलने से रक्तचाप कम करने, कोलेस्ट्रॉल कम करने, रक्त संचार में सुधार करने और हृदय को मज़बूत बनाने में मदद मिल सकती है. इससे तनाव कम हो सकता है और हृदय रोग का खतरा कम हो सकता है.

खाने के बाद लेटने की जगह 20 मिनट वॉक कर लें तो कौन से 5 फायदे मिलेंगे?
 
वजन प्रबंधन का समर्थन करता है
भोजन के बाद टहलने से अतिरिक्त कैलोरी कम होती है. इससे शरीर में जमा चर्बी कम होती है और वज़न कम करने में मदद मिलती है. अध्ययनों से पता चलता है कि भोजन के एक घंटे बाद तक इंतज़ार करने की तुलना में टहलना वज़न कम करने में ज़्यादा प्रभावी है.

खाने के बाद लेटने की जगह 20 मिनट वॉक कर लें तो कौन से 5 फायदे मिलेंगे?

बेहतर नींद और मानसिक स्वास्थ्य
भोजन के बाद 15 मिनट की सैर भी बेहतर नींद और मानसिक स्वास्थ्य में सहायक हो सकती है. भोजन के बाद शारीरिक गतिविधि सर्कैडियन लय से संबंधित हार्मोन, जैसे कॉर्टिसोल, को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है. और मेलाटोनिन के उत्पादन में भी सहायक हो सकती है.

खाने के बाद लेटने की जगह 20 मिनट वॉक कर लें तो कौन से 5 फायदे मिलेंगे?
 
शोध बताते हैं कि इससे नींद की स्थिरता में सुधार हो सकता है. क्या आप जानते हैं कि खाने के बाद थोड़ी देर टहलने से कई फायदे हो सकते हैं? क्या अब आप खाने के बाद आराम करते हैं? क्या आप टहलते हैं? चुनाव आपका है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

