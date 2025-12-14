FacebookTwitterYoutubeInstagram
Lionel Messi: कोलकाता-हैदराबाद दौरा पूरा, अब मुंबई में होंगे लियोनल मेसी के कार्यक्रम, यहां जानें दूसरे दिन का पूरा शेड्यूल

AFCAT 1 2026 के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ी, अब afcat.cdac.in पर इस तारीख तक कर पाएंगे अप्लाई

कुछ देर मौन रहने का पावर जानते हैं? मेंटल स्ट्रेस रिमूविंग से लेकर फिजिकल हीलिंग जैसे कई और फायदे देती है शांति

सेहत

सेहत

कुछ देर मौन रहने का पावर जानते हैं? मेंटल स्ट्रेस रिमूविंग से लेकर फिजिकल हीलिंग जैसे कई और फायदे देती है शांति

आपने शायद महसूस किया होगा कि कभी-कभी चुप रहना या कम बोलना बेहतर लगता है. हर दिन कुछ समय मौन रहकर न केवल आप अपना मेंटल स्ट्रेस दूर कर सकते हैं बल्कि फिजिकल हीलिंग भी तेज होती है. चलिए जानें मौन रहने से क्या-क्या फायदे शरीर को मिलते हैं?

ऋतु सिंह

Updated : Dec 14, 2025, 08:45 AM IST

कुछ देर मौन रहने का पावर जानते हैं? मेंटल स्ट्रेस रिमूविंग से लेकर फिजिकल हीलिंग जैसे कई और फायदे देती है शांति

Power of Silence

मौन किसी के लिए एक शक्तिशाली औजार माना जाता है.मौन रहकर अनेकों चीजें प्राप्त की जा सकती हैं. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए मौन रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है. ध्यान से मन शांत होता है और मन को शांति मिलती है. आइए समझते हैं कुछ समय के लिए मौन रहना क्यों आवश्यक है. मौन के स्वास्थ्य लाभ.

Power of Silence
  
तो चलिए जानें दिन में कुछ समय चुपचाप बैठने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

मौन रहने के ये 10 फायदे जान लें

तनाव कम करने में सहायक - मौन तनाव और रक्तचाप को कम करता है, जिससे मन शांत होता है.

मन की शांति - शांति से आंतरिक शांति मिलती है, जो ध्यान में भी सहायक होती है.

मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोगी: शांत रहने से मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है और नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद मिलती है.
 
ध्यान केंद्रित करने में सहायक: शांत रहने से आपको महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है और एकाग्रता बढ़ती है.
 

Power of Silence
अच्छे विचार - जब मन शांत होता है, तो नए और सकारात्मक विचार आते हैं, जिससे रचनात्मकता बढ़ती है.

रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए उपयोगी - शांत रहना, ध्यान से सुनना और दूसरों की बातों को समझना रिश्तों को मजबूत बनाता है.
 
आत्मनिरीक्षण - शांत रहने से व्यक्ति को अपने विचारों, मूल्यों और इरादों को समझने का अवसर मिलता है. स्वयं से संवाद करना महत्वपूर्ण है.
 
उलझने खत्म होने से सुकून मिलेगा - चौबीस घंटों में से एक घंटा नियमित रूप से मौन रहने से मन की उलझन खत्म होती है इससे एक सुकून मिलता है.

Power of Silence

शरीर के हार्मोनल स्तर पर क्या बदलाव होते हैं 

हर दिन कुछ समय मौन (Silence) में रहने से मानसिक और हार्मोनल स्तर पर गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. मौन रहने से कॉर्टिसोल (तनाव हार्मोन) का स्तर घटता है, जिससे चिंता और बेचैनी कम होती है. इससे सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे “फील-गुड हार्मोन” संतुलित होते हैं, जो मूड को स्थिर रखते हैं. नियमित मौन अभ्यास से मेलाटोनिन का स्राव बेहतर होता है, जिससे नींद की गुणवत्ता सुधरती है. साथ ही, मौन नर्वस सिस्टम को शांत करता है और पैरासिम्पैथेटिक मोड सक्रिय होता है, जिससे हार्मोनल असंतुलन, चिड़चिड़ापन और मानसिक थकान धीरे-धीरे कम होने लगती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

