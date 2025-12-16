क्या आपको हॉरर फिल्में देखना बहुत हैं? जानिए कैसे अनजाने में ही फिजिकली और मेंटली आप हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग

क्या आपको हॉरर फिल्में देखना बहुत हैं? तो समझ लिए अनजाने में ही आप अपने नेचर और हेल्थ के साथ कुछ अच्छा कर रहे हैं. क्योंकि डरावनी फिल्में देखने से फिजिकली और मेंटली कई फायदे शरीर को मिलते हैं. जी हां ये एक स्टडी बता रही है.

आजकल हमें बहुत सी डरावनी फिल्में देखने को मिलती हैं. ऐसी फिल्में पसंद करने वालों की संख्या कम नहीं है. आज के समाज में लोगों को हॉरर थ्रिलर फिल्में सबसे ज्यादा पसंद आती हैं. लेकिन अध्ययनों से पता चलता है कि ऐसी डरावनी फिल्में पसंद करने के पीछे कुछ कारण होते हैं. डर इंसान को कमजोर बना देता है और उसके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है.

लेकिन फिल्में देखते समय लोग इन भयों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं. इससे लोगों में एक प्रकार का रोमांच पैदा होता है. यही कारण है कि लोग हॉरर फिल्में अधिक देखते हैं. इसी प्रकार, सामाजिक संबंध किसी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं.

हॉरर फिल्में देखने वाले लोगों के सामाजिक संबंध अधिक मजबूत होते हैं क्योंकि वे इस तरह के लोगों से बातचीत करते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं. डेनमार्क के एक विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि कोविड काल के दौरान हॉरर फिल्में देखने वाले लोग दूसरों की तुलना में मानसिक रूप से अधिक मजबूत थे.

हॉरर फिल्में देखने के इन फायदों को यहां समझ लें

हॉरर फिल्में और दिमाग का खेल

हॉरर फिल्म देखते समय हमारा दिमाग यह जानता है कि खतरा वास्तविक नहीं है, लेकिन शरीर उसे असली मानकर प्रतिक्रिया देता है. इस दौरान ब्रेन में एड्रेनालिन और डोपामिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो डर के साथ-साथ एक्साइटमेंट भी पैदा करते हैं. यही वजह है कि डर के बावजूद लोग फिल्म देखते रहते हैं.

इम्यून सिस्टम भी हो सकता है मजबूत

कुछ शोधों के अनुसार, सीमित मात्रा में डर शरीर को स्ट्रेस हैंडल करना सिखाता है. जब हॉरर फिल्म खत्म होती है, तो शरीर रिलैक्स मोड में आता है, जिससे इम्यून सिस्टम को एक्टिव होने का मौका मिलता है. यानी हल्का डर, सही सीमा में, शरीर को स्ट्रॉन्ग बना सकता है.

डर से सीखता है दिमाग

हॉरर फिल्में देखने से दिमाग खतरे से निपटने की ट्रेनिंग लेता है. ऐसे लोग रियल लाइफ में आने वाली मुश्किल परिस्थितियों में जल्दी घबराते नहीं हैं, क्योंकि उनका दिमाग पहले से ही डर से निपटने का अभ्यास कर चुका होता है.

रिश्ते होते हैं और मजबूत

जब लोग साथ में हॉरर फिल्म देखते हैं, तो डर का अनुभव साझा होता है. इससे लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है. यही कारण है कि कपल्स या दोस्त अक्सर हॉरर फिल्में साथ देखना पसंद करते हैं — डर रिश्तों को और करीब ला सकता है.

नींद पर भी असर

दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोगों के लिए हॉरर फिल्में देखने के बाद नींद गहरी हो जाती है, क्योंकि डर के बाद शरीर पूरी तरह थक जाता है. हालांकि, यह हर व्यक्ति पर अलग-अलग असर डालता है.

लेकिन सावधानी भी जरूरी

अगर कोई व्यक्ति पहले से एंग्जायटी, पैनिक अटैक या नींद की समस्या से जूझ रहा है, तो ज़रूरत से ज्यादा हॉरर कंटेंट देखना नुकसानदेह हो सकता है. ऐसे में डर मानसिक तनाव बढ़ा सकता है.