FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दाऊद इब्राहिम के करीबी गैंगस्टर सुभाष सिंह ठाकुर को 27 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया, समय चव्हाण मर्डर केस में हुआ था गिरफ्तार | बंगाल में SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 58.20 लाख वोटरों के नाम कटे, इनमें 24 लाख 16 हजार 852 मृत वोटर्स और 19 लाख 88 हजार वोटर दूसरी जगह शिफ्ट | आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने कैमरन ग्रीन, केकेआर ने 25.2 करोड़ रु में खरीदा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे अनुष्का शर्मा और विराट, हाथ जोड़कर सामने रखी अपने मन की बात

वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे अनुष्का शर्मा और विराट, हाथ जोड़कर सामने रखी अपने मन की बात

कौन हैं IPL 2026 Auction कराने वाली Mallika Sagar? 359 खिलाड़ियों की करेंगी नीलामी

कौन हैं IPL 2026 Auction कराने वाली Mallika Sagar? 359 खिलाड़ियों की करेंगी नीलामी

CTET 2026: अभी तक नहीं भरा फॉर्म तो सिर्फ 2 दिन का है मौका, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें अप्लाई

CTET 2026: अभी तक नहीं भरा फॉर्म तो सिर्फ 2 दिन का है मौका, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें अप्लाई

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले 6 सबसे महंगे खिलाड़ी, ग्रीन के सिर सजा नंबर-1 का ताज

IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले 6 सबसे महंगे खिलाड़ी, ग्रीन के सिर सजा नंबर-1 का ताज

Green Tea: 30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव

30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव

चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत

चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत

Homeसेहत

सेहत

क्या आपको हॉरर फिल्में देखना बहुत हैं? जानिए कैसे अनजाने में ही फिजिकली और मेंटली आप हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग

क्या आपको हॉरर फिल्में देखना बहुत हैं? तो समझ लिए अनजाने में ही आप अपने नेचर और हेल्थ के साथ कुछ अच्छा कर रहे हैं. क्योंकि डरावनी फिल्में देखने से फिजिकली और मेंटली कई फायदे शरीर को मिलते हैं. जी हां ये एक स्टडी बता रही है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 16, 2025, 12:37 PM IST

क्या आपको हॉरर फिल्में देखना बहुत हैं? जानिए कैसे अनजाने में ही फिजिकली और मेंटली आप हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग

क्या आपको हॉरर फिल्में देखना बहुत हैं?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आजकल हमें बहुत सी डरावनी फिल्में देखने को मिलती हैं. ऐसी फिल्में पसंद करने वालों की संख्या कम नहीं है. आज के समाज में लोगों को हॉरर थ्रिलर फिल्में सबसे ज्यादा पसंद आती हैं. लेकिन अध्ययनों से पता चलता है कि ऐसी डरावनी फिल्में पसंद करने के पीछे कुछ कारण होते हैं. डर इंसान को कमजोर बना देता है और उसके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है.

लेकिन फिल्में देखते समय लोग इन भयों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं. इससे लोगों में एक प्रकार का रोमांच पैदा होता है. यही कारण है कि लोग हॉरर फिल्में अधिक देखते हैं. इसी प्रकार, सामाजिक संबंध किसी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं.

हॉरर फिल्में देखने वाले लोगों के सामाजिक संबंध अधिक मजबूत होते हैं क्योंकि वे इस तरह के लोगों से बातचीत करते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं. डेनमार्क के एक विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि कोविड काल के दौरान हॉरर फिल्में देखने वाले लोग दूसरों की तुलना में मानसिक रूप से अधिक मजबूत थे.

हॉरर फिल्में देखने के इन फायदों को यहां समझ लें

हॉरर फिल्में और दिमाग का खेल

हॉरर फिल्म देखते समय हमारा दिमाग यह जानता है कि खतरा वास्तविक नहीं है, लेकिन शरीर उसे असली मानकर प्रतिक्रिया देता है. इस दौरान ब्रेन में एड्रेनालिन और डोपामिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो डर के साथ-साथ एक्साइटमेंट भी पैदा करते हैं. यही वजह है कि डर के बावजूद लोग फिल्म देखते रहते हैं.

इम्यून सिस्टम भी हो सकता है मजबूत

कुछ शोधों के अनुसार, सीमित मात्रा में डर शरीर को स्ट्रेस हैंडल करना सिखाता है. जब हॉरर फिल्म खत्म होती है, तो शरीर रिलैक्स मोड में आता है, जिससे इम्यून सिस्टम को एक्टिव होने का मौका मिलता है. यानी हल्का डर, सही सीमा में, शरीर को स्ट्रॉन्ग बना सकता है.

डर से सीखता है दिमाग

हॉरर फिल्में देखने से दिमाग खतरे से निपटने की ट्रेनिंग लेता है. ऐसे लोग रियल लाइफ में आने वाली मुश्किल परिस्थितियों में जल्दी घबराते नहीं हैं, क्योंकि उनका दिमाग पहले से ही डर से निपटने का अभ्यास कर चुका होता है.

रिश्ते होते हैं और मजबूत

जब लोग साथ में हॉरर फिल्म देखते हैं, तो डर का अनुभव साझा होता है. इससे लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है. यही कारण है कि कपल्स या दोस्त अक्सर हॉरर फिल्में साथ देखना पसंद करते हैं — डर रिश्तों को और करीब ला सकता है.

नींद पर भी असर

दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोगों के लिए हॉरर फिल्में देखने के बाद नींद गहरी हो जाती है, क्योंकि डर के बाद शरीर पूरी तरह थक जाता है. हालांकि, यह हर व्यक्ति पर अलग-अलग असर डालता है.

लेकिन सावधानी भी जरूरी

अगर कोई व्यक्ति पहले से एंग्जायटी, पैनिक अटैक या नींद की समस्या से जूझ रहा है, तो ज़रूरत से ज्यादा हॉरर कंटेंट देखना नुकसानदेह हो सकता है. ऐसे में डर मानसिक तनाव बढ़ा सकता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले 6 सबसे महंगे खिलाड़ी, ग्रीन के सिर सजा नंबर-1 का ताज
IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले 6 सबसे महंगे खिलाड़ी, ग्रीन के सिर सजा नंबर-1 का ताज
Green Tea: 30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव
30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव
चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत
चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत
ऑफिस से लेकर पर्सनल यूज तक के लिए बेस्ट, 500 से कम के ये Gadgets और Accessories हैं बड़े काम की चीज
ऑफिस से लेकर पर्सनल यूज तक के लिए बेस्ट, 500 से कम के ये Gadgets और Accessories हैं बड़े काम की चीज
Paush Amavasya 2025: 18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
MORE
Advertisement
धर्म
2026 में ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर से इन राशियों के जातकों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हर काम में मिलेगी सफलता
2026 में ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर से इन राशियों के जातकों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हर काम में मिलेगी सफलता
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर 
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर
Mulank 7 Horoscope 2026: मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें
Bad Habits Effects: 2026 से पहले ही बदल लें अपनी ये बुरी आदतें, नहीं तो कर्ज और गरीबी का करना पड़ सकता है सामना
2026 से पहले ही बदल लें अपनी ये बुरी आदतें, नहीं तो कर्ज और गरीबी का करना पड़ सकता है सामना
Ekadashi Tulsi Puja: एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह
एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह
MORE
Advertisement