Gas And Acidity: गैस और एसिडिटी से आपको भी होता है सिरदर्द? जानिए आपके पेट और दिमाग के बीच क्या है कनेक्शन

आमतौर पर सिरदर्द की समस्या को मामूली माना जाता है. किसी भी उम्र का व्यक्ति सिरदर्द से पीड़ित हो सकता है. सिरदर्द तनाव और थकान से जुड़ा होता है, लेकिन कई लोगों को गैस और एसिडिटी की स्थिति में भी सिरदर्द होने लगता है. कई लोगों की शिकायत होती है कि पेट में गैस या एसिडिटी होने पर उन्हें सिरदर्द शुरू हो जाता है तो आइए आज जानते हैं कि गैस और एसिडिटी के दौरान सिरदर्द क्यों होता है और अगर आपको इस तरह का सिरदर्द हो तो क्या करें?

गैस और एसिडिटी से होती हैं ये दिक्कतें

जब पेट में एसिड बढ़ जाता है, यानी एसिडिटी या गैस बनती है, तो सीने में जलन, उल्टी, जी मिचलाना, पेट दर्द और सिरदर्द होता है. पेट में गैस बनने पर इसका असर डायफ्राम पर पड़ता है. डायफ्राम एक प्रकार की मांसपेशी होती है जो फेफड़ों के नीचे स्थित होती है, इसी वजह से पेट फूल जाता है. डायफ्राम पर दबाव पड़ने पर सांस लेने में दिक्कत होती है. एसिड बढ़ने पर श्वासनली में जलन होने लगती है, जिससे उल्टी और जी मिचलाने की समस्या हो सकती है.

ब्लड सर्कुलेशन में आती है रुकावट

इसके अलावा, जब पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, तो इसका असर ब्लड सर्कुलेशन पर भी पड़ता है. ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट की वजह से मस्तिष्क तक ब्लड ठीक से नहीं पहुंच पाता और सिरदर्द होने लगता है. खासकर जिन लोगों को पहले से ही माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या है, उन्हें एसिडिटी के दौरान सिरदर्द शुरू हो जाता है.

हर दिन करें व्यायाम

अगर आप एसिडिटी और गैस से बचना चाहते हैं, तो रोज़ाना व्यायाम करें और अपने खान-पान पर नियंत्रण रखें. अगर आपको अक्सर गैस की समस्या रहती है, तो तले-भुने और मसालेदार खाने से बचें. इसकी बजाय, फाइबर से भरपूर फल और सब्ज़ियों का सेवन करें. समय पर खाना खाते रहें और खाने के बाद कुछ मिनट टहलना भी शुरू करें. खाने के बाद थोड़ा टहलने से खाना आसानी से पचता है और गैस व एसिडिटी की समस्या कम होती है.

गैस के कारण सिरदर्द होने पर क्या करें

अगर आपको पेट में गैस और एसिडिटी की वजह से सिरदर्द रहता है, तो इस समस्या से बचने के लिए आप देसी चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस चीज़ का इस्तेमाल पुराने ज़माने से होता आ रहा है. गैस एसिडिटी और सिरदर्द से राहत पाने के लिए, एक तवे पर धीमी आंच पर थोड़े से अजवाइन और मेथी के दानों को भून लें और फिर उन्हें ठंडा होने दें. जब ये दोनों चीज़ें ठंडी हो जाएँ, तो इन्हें खा लें. अगर आपको रोज़ एसिडिटी होती है, तो खाने के बाद आधा चम्मच इस मिश्रण का सेवन करें. इससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी और खाना जल्दी पचेगा.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी और आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के महत्व पर बनी है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.