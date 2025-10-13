Cholesterol Facts: क्या पतले लोगों का कोलेस्ट्रॉल मोटे लोगों से कम होता है? यहां समझ लें वेट से LDL का कितना है नाता?

मक्का-मदीना में प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी गई दुआ, इस मुस्लिम युवक की बातें सुन सब हो गए भावुक, देखें VIDEO
सेहत
क्या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल मोटे लोगों में हाई होने की संभावना पतले लोगों की तुलना में ज्यादा होती है. चलिए जान लें कि वेट से कोलेस्ट्रॉल का क्या नाता है और किन कारणों से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है.
अक्सर लोग सोचते हैं कि पतले लोगों में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता लेकिन ये कितना सच है आपको पता है? विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा ज़रूर हो सकता है कि पतले लोगों का कोलेस्ट्रॉल मोटे लोगों की तुलना में कम हो लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं हो सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि कोलेस्ट्रॉल का हमारे शरीर के मोटे या पतले होने से कोई लेना-देना नहीं है. सभी मोटे लोगों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं होता. सभी पतले लोगों में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता.
हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज का मुख्य कारण में से एक है. हमारे शरीर में 80% कोलेस्ट्रॉल हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों से बनता है. इसलिए, विशेषज्ञों का मानना है कि इसका कारण हमारा शरीर का आकार नहीं, बल्कि हमारी जीवनशैली है.
यदि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो हृदय रोग होने की संभावना अधिक होती है. कोलेस्ट्रॉल हृदय में रक्त वाहिकाओं के अवरोध और हृदयाघात का कारण बनता है. इसलिए, स्वस्थ आहार और जीवनशैली बहुत ज़रूरी है.
जरूरी नहीं कि सिर्फ मोटे लोगों में ही कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो
कई बार पतले या सामान्य वजन वाले लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल का स्तर ज्यादा पाया जाता है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं-
संभावित कारण:
जीन (वंशानुगत कारण) – अगर परिवार में हाई कोलेस्ट्रॉल का इतिहास है, तो पतले व्यक्ति को भी हो सकता है.
खानपान की आदतें – तले-भुने, जंक फूड, रेड मीट या बटर जैसे सैचुरेटेड फैट वाले पदार्थ का अधिक सेवन.
शारीरिक गतिविधि की कमी – भले शरीर पतला हो, लेकिन अगर व्यायाम नहीं करते तो “HDL” (गुड कोलेस्ट्रॉल) घट जाता है और “LDL” (बैड कोलेस्ट्रॉल) बढ़ सकता है.
तनाव और नींद की कमी – ये भी कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं.
थायरॉइड या लिवर की समस्या – ये भी पतले लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं.
मोटापा कोलेस्ट्रॉल का एक कारण है, लेकिन एकमात्र कारण नहीं
पतले लोगों को भी नियमित जांच करवानी चाहिए. खासकर अगर परिवार में हार्ट डिजीज या हाई कोलेस्ट्रॉल का इतिहास हो.चाहें शरीर पतला हो या मोटा, हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और समय-समय पर ब्लड टेस्ट जरूरी हैं.
