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क्या भविष्य में होने वाली बीमारियों का संकेत देता है आपका DNA? जानें क्या बताता है Genetic Testing

Early Detection -DNA Test: हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हमारे जीन कुछ संकेत जरूर देते हैं, लेकिन हमारी पूरी किस्मत नहीं तय करते. ऐसे में हर किसी के लिए यह जान लेना जरूरी है कि जीन टेस्ट क्या सच में बता सकता है और क्या नहीं, ताकि हम अपनी सेहत और जीवनशैली को समझदारी से संभाल सकें.

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Abhay Sharma

Updated : Mar 20, 2026, 09:48 PM IST

क्या भविष्य में होने वाली बीमारियों का संकेत देता है आपका DNA? जानें क्या बताता है Genetic Testing

DNA Genetic Testing - (AI Image)

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#HumFitTohIndiaHit - Early Detection: सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि भविष्य में आपकी सेहत को कौन सी बीमारियां नुकसान पहुंचा सकती हैं. आपके लिए कितना आसान हो जाएगा इन बीमारियों से निपटना या समय से पहले उस बीमारी को मात देना.आजकल लोग DNA टेस्ट करवा कर लोग यही जानना चाहते हैं.  लेकिन हर किसी के मन में ये सवाल उठता है कि क्या यह सच में हर बीमारी का भविष्य बता सकता है, या यह सिर्फ एक उम्मीद है? हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हमारे जीन कुछ संकेत (Genetic Testing) जरूर देते हैं, लेकिन हमारी पूरी किस्मत नहीं तय करते. ऐसे में हर किसी के लिए यह जान लेना जरूरी है कि जीन टेस्ट क्या सच में बता सकता है और क्या नहीं, ताकि हम अपनी सेहत और जीवनशैली को समझदारी से संभाल सकें.

क्या DNA Test देता है भविष्य की बीमारियों का संकेत?  

Healthpil.com के फाउंडर और जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राहुल चावला माउथ टेपिंग के बारे में बताते हैं कि आपका DNA भविष्य में बीमारियों का संकेत दे सकता है, लेकिन पूरी तरह नहीं. DNA में कुछ जेनेटिक बदलाव (वेरिएंट) होते हैं, जो कैंसर, डायबिटीज़ या दिल की बीमारी जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बीमारी आपको जरूर होगी. जीवनशैली, खाने-पीने की आदतें और वातावरण भी बहुत फर्क डालते हैं. DNA Test को केवल एक चेतावनी के रूप में देखा सकता है, फैसला नहीं. 

यह भी पढ़ें: 10 से 15 साल पहले चेतावनी! फिर भी HPV Test से चूक क्यों रही हैं महिलाएं? जानिए Cervical Cancer में कितना अहम ये जांच

पहले समझ लें क्या होता है DNA

एक्सपर्ट के मुताबिक, DNA माता-पिता से मिलता है और इसमें लाखों तरह के जेनेटिक वेरिएंट होते हैं, कुछ वेरिएंट में बदलाव यानी म्यूटेशन होता है, जो कुछ बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है. जेनेटिक टेस्टिंग इन्हीं म्यूटेशन को पहचानने की कोशिश करती है. हालांकि कुछ बीमारियों का इससे सटीक पता चल सकता है. जैसे-  

हंटिंगटन डिज़ीज़:  इस स्थिति में HTT जीन में असामान्य रिपीट होने पर यह बीमारी लगभग तय मानी जाती है. आमतौर पर यह 30 से 50 साल की उम्र में शुरू होती है और धीरे-धीरे मूवमेंट, सोचने की क्षमता और भावनाओं को प्रभावित करती है. ऐसे में अगर माता या पिता में यह जीन बदल हुआ है, तो बच्चे में 50 फीसदी संभावना रहती है. 

अर्ली-ऑनसेट अल्ज़ाइमर: इसके अलावा कुछ परिवारों में 60 साल से पहले अल्ज़ाइमर होने का इतिहास होता है. ऐसे मामलों में APP, PSEN1 और PSEN2 जीन के म्यूटेशन पाए जाते हैं. यह दुर्लभ माना जाता है.  APOE e4 वेरिएंट लेट-ऑनसेट अल्ज़ाइमर का खतरा बढ़ाता है, लेकिन बीमारी की गारंटी नहीं होती, सिर्फ रिस्क बढ़ता है. 

पार्किंसन डिज़ीज़: वहीं ज्यादातर पार्किंसन के मामले जेनेटिक नहीं होते. लेकिन LRRK2, PINK1 और SNCA जीन में बदलाव परिवार में कम उम्र में होने वाले पार्किंसन से जुड़े हैं. ऐसे परिवारों में टेस्टिंग मददगार हो सकती है.

यह भी पढ़ें: ESR Test: क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का अर्ली डिटेक्शन टेस्ट! जानिए क्या है 'सेड रेट', जो देता है शरीर में छिपे सूजन का संकेत

स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA): यह गंभीर न्यूरोमस्कुलर बीमारी SMN1 जीन में बदलाव से होती है. बच्चों में मांसपेशियों की कमजोरी और मोटर डेवलपमेंट प्रभावित होता है. नवजात स्क्रीनिंग और कैरियर टेस्टिंग से जल्दी पहचान संभव है. नए इलाज जैसे ज़ोल्गेन्स्मा से परिणाम बेहतर होते हैं.

मस्कुलर डिस्ट्रॉफी: इसके अलावा खासकर डशेन और बेकर टाइप DMD जीन में बदलाव से होती है. यह X-लिंक्ड बीमारी है, इसलिए लड़कों में ज़्यादा होती है. मां अगर कैरियर हो तो बेटे में 50 फीसदी संभावना होती है. जेनेटिक टेस्टिंग से परिवार नियोजन में मदद मिलती है.

फैमिलियल एपिलेप्सी: इसके अलावा कुछ मिर्गी के प्रकार जेनेटिक होते हैं. SCN1A जीन में बदलाव Dravet Syndrome से जुड़ा है, जो बचपन में शुरू होने वाली गंभीर मिर्गी है. टेस्टिंग सिर्फ बीमारी पहचानने में मदद नहीं करती, बल्कि यह भी बताती है कि कौन सी दवाएं नुकसानदेह हो सकती हैं.

BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशन: यह ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर का खतरा काफी बढ़ाते हैं. जिन महिलाओं में यह म्यूटेशन होता है, उनमें सामान्य आबादी की तुलना में कैंसर का खतरा कई गुना अधिक होता है. समय रहते स्क्रीनिंग और निगरानी जरूरी है.

फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया: यह जेनेटिक हाई कोलेस्ट्रॉल की स्थिति है. इसमें खानपान सही होने के बावजूद कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा रहता है और कम उम्र में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है. समय पर पहचान हो तो इलाज और बचाव दोनों संभव हैं. 

क्या है इसकी सीमा, जानें जेनेटिक टेस्टिंग के फायदे  

फायदे 

- बीमारी की पहले से पहचान संभव होती है.
- परिवार नियोजन में मदद मिलती है, जैसे बच्चे में जोखिम का अंदाज़ा.
- डॉक्टर को यह पता चलता है कि कौन सी दवाएं सुरक्षित हैं और कौन सी नुकसान पहुंचा सकती हैं.
- इससे समय रहते रोकथाम और इलाज शुरू किया जा सकता है.

इसकी सीमा की अगर बात करें तो  जेनेटिक टेस्टिंग हर बीमारी का भविष्य नहीं बता सकता है. कुछ वेरिएंट केवल रिस्क फैक्टर होते हैं, बीमारी की गारंटी नहीं देते हैं. इस स्थिति में लाइफस्टाइल, खानपान और वातावरण का प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है. आसान भाषा में कहें तो अगर आपके जीन में किसी बीमारी का रिस्क है, तो समय पर जांच, सही खानपान, व्यायाम और डॉक्टर की सलाह से आप उस जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं.  

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य स्वास्थ्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है. इसमें दी गई जानकारी डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए एक्सपर्ट की सलाह लें

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