दीवाली पर टेस्टी डिश और मिठाइयां खाने से वजन बढ़ने की है चिंता? फॉलो करें पंकज त्रिपाठी के फेस्टिव सीजन का फिटनेस मंत्र

Pankaj Tripathi Fitness Mantra: दीवाली पर मिठाइयों से वजन बढ़ने की चिंता है तो एक्टर पंकज त्रिपाठी का फिटने मंत्र अपनाकर आप खुद को कंट्रोल में रख सकते हैं. वह बैलेंस डाइट के साथ खुद को फिट रखते हैं. तो चलिए उनके इस टिप्स के बारे में जान लेते हैं.

Pankaj Tripathi Fitness Mantra: त्योहारों का मौसम आते ही चारों ओर मिठाइयों की खुशबू फैल जाती है, खासकर दीपावली के दौरान तो घर-घर में तरह-तरह के पकवान और मीठे व्यंजन बनते हैं. लोग अपनों के साथ मिलकर स्वाद और उत्सव दोनों का भरपूर आनंद लेते हैं. लेकिन इस दौरान कई लोग अपने खानपान और सेहत को लेकर चिंतित भी रहते हैं, खासकर वजन बढ़ने के डर से. मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी भी उन लोगों में से हैं जो अपने सादा जीवन और संतुलित खानपान के लिए जाने जाते हैं. दीपावली जैसे त्योहार पर जब आम लोग मिठाइयों से परहेज़ नहीं कर पाते, तब पंकज त्रिपाठी खुद को इस ललक से कैसे बचाए रखते हैं, उन्होंने इसका खुलासा एक इंटरव्यू में किया है.

पंकज त्रिपाठी का फेस्टिव फिटनेस मंत्र

पंकज त्रिपाठी ने आईएएनएस के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें मिठाइयों का उतना शौक नहीं है, लेकिन त्योहार पर थोड़ी-बहुत मिठाइयां वह भी खा लेते हैं. उन्होंने कहा, "मैं मिठाइयां ज्यादा खाता नहीं हूं, लेकिन दीपावली पर कुछ मिठाइयां खा लेता हूं, वो भी सिर्फ अच्छी वाली, जैसे काजू और किशमिश वाली मिठाइयां, जिससे मेरी सेहत पर कोई असर न पड़े." उनका स्पष्ट मानना है कि त्योहार पर वजन बढ़ने की उन्हें चिंता नहीं होती, क्योंकि "बैलेंस डाइट ही मेरा असली फिटनेस मंत्र है और यही मेरी दिनचर्या का हिस्सा है." उनका मंत्र साधारण है: संतुलित खाओ, लेकिन अगर खाओ तो केवल अच्छी गुणवत्ता वाला खाओ.

'कालीन भैया' की पर्दे पर वापसी

पंकज त्रिपाठी इन दिनों अपने फैंस के लिए एक और बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं. वह एक बार फिर अपने चर्चित किरदार कालीन भैया के रूप में लौटने वाले हैं. इस बार यह वेबसीरीज के रूप में नहीं, बल्कि 'मिर्जापुर' पर बन रही एक फिल्म के रूप में होगी. 'मिर्जापुर' के चाहने वालों के लिए बन रही इस फिल्म की शूटिंग अभी वाराणसी में चल रही है. हाल ही में उन्हें रामनगर किला में अली फजल (गुड्डू पंडित) के साथ शूटिंग करते देखा गया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई.

फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह कर रहे हैं और यह 2026 में रिलीज होने वाली है. इस बार फिल्म में कई पुराने चेहरों की वापसी होगी, जिनमें पंकज त्रिपाठी (कालीन भैया), अली फजल (गुड्डू पंडित), दिव्येंदु (मुन्ना त्रिपाठी), और अभिनेता अभिषेक बनर्जी भी नजर आएंगे. पंकज त्रिपाठी के फैंस को अब न केवल उनके सादा जीवन के फिटनेस मंत्र से प्रेरणा मिलेगी, बल्कि बड़े पर्दे पर 'कालीन भैया' की वापसी का भी बेसब्री से इंतजार रहेगा.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.